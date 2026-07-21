Autostrada are asfalt complet pe segmentul dintre Corbeanca și Mogoșoaia

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, susține marți, 21 iulie, că lotul 1, între Joița (județul Giurgiu) și Corbeanca (județul Ilfov), din A0 Nord, de 17,5 kilometri, avansează bine. El spune că „avem toate șansele” să circulăm în 2026 pe toată autostrada inelară a Bucureștiului.

„Am revenit pe șantierul Autostrăzii de Centură a Bucureștiului A0 Nord, între Corbeanca și Bâcu (satul din comuna Joița prin terenul căreia trece autostrada A0 și unde se face conexiunea directă cu autostrada A1 n.r.). Progresul din ultimele două luni este unul consistent. Lucrările au ajuns la aproximativ 70% stadiu fizic”, a precizat oficialul de la Ministerul Transporturilor, pe Facebook.

Secretarul de stat a discutat în detaliu cu constructorii următorii pași pe acest proiect esențial pentru regiunea București – Ilfov. Horațiu Cosma consideră că, până la finalul lunii august, segmentul dintre Corbeanca și Mogoșoaia va fi finalizat.

„Pe primii 8,5 km dintre Corbeanca și Mogoșoaia, autostrada are deja asfalt așternut cap-coadă, podurile sunt gata, iar lucrările adiacente sunt într-un stadiu avansat. Dacă ritmul actual se menține, până la finalul lunii august acest segment va fi finalizat, ceea ce ar însemna continuitate pe A0 Nord între DN1A Mogoșoaia și DN2 Afumați”, a adăugat acesta.

Același lucru a fost confirmat recent și de secretarul de stat Irinel Ionel Scrioșteanu, care estima că tronsonul de 8 km cuprins între DN1 (Corbeanca) și DN1A (Mogoșoaia) ar putea fi gata abia la sfârșitul lunii septembrie.

CNAIR, presată să avizeze un giratoriu temporar

Horațiu Cosma avertizează, însă, că CNAIR trebuie să avizeze de urgență o soluție temporară de descărcare a traficului pe DN1A, în condițiile în care sensul giratoriu definitiv nu va fi gata la timp.

„Există însă o condiție esențială pentru deschiderea circulației: CNAIR trebuie să avizeze soluția de descărcare provizorie a traficului pe DN1A la Mogoșoaia propusă de constructor. Sensul giratoriu definitiv este inclus în proiectul centurii Buftea și nu va fi realizat la timp pentru a permite deschiderea acestui sector. O soluție temporară este necesară și trebuie aprobată fără întârzieri”, precizează el.

Stadiul lucrărilor între Mogoșoaia și A1

Drumul de 17,5 kilometri ar putea fi deschis, astfel, în două etape: tronsonul de 8 km cuprins între DN1 și DN1A în august/septembrie, iar restul, până la Autostrada A1, până în decembrie.

„Pe cealaltă jumătate a tronsonului, între Mogoșoaia și A1 Bâcu, deși termenul contractual prelungit ajunge în primele luni ale anului 2027, consider că finalizarea lucrărilor până la sfârșitul acestui an este mai mult decât fezabilă. Podurile și pasajele sunt într-un stadiu avansat, terasamentele sunt aproape de finalizare, asfaltarea a început, iar lucrările rămase au o complexitate redusă. Există toate premisele tehnice pentru ca acest obiectiv să fie terminat mai devreme decât termenul contractual”, precizează secretarul de stat.

Într-o analiză a acestui lot de drum din A0 Nord, făcută de Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, pe 16 iulie, acesta nu a făcut nicio referire despre posibilitatea deschiderii acestui lot de autostradă în două etape.

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