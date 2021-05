„Sperăm să avem un sezon bun.” Italia se pregătește să-i întâmpine pe turiști

Românii care vor să meargă în Italia o pot face doar dacă prezintă un test COVID negativ, fie unul PCR, fie unul antigen, efectuat cu 48 de ore înainte de intrarea în Peninsulă

La revenirea în România, persoanele vaccinate sau cele care prezintă un test PCR negativ nu sunt obligate să intre în carantină. În prezent, Italia se află pe lista galbenă a statelor cu risc epidemiologic

La fel ca multe alte destinații de vacanță, Giglio, o mică insulă din largul coastelor Italiei, se pregătește să-și primească turiștii vaccinând toți cei 1.400 de locuitori până la 1 iunie.

Dacă cineva este strategic plasat ca să vadă toți oamenii care pun piciorul pe micuța insulă italiană Giglio, aceasta este Rosalba Pellegrini. Barul și patiseria ei, Fausto, au vedere către port, acolo unde sosesc feriboturi din Porto San Stefano, un oraș de pe peninsula toscană Monte Argentario.

O mulțime de oameni, în general excursioniști și bicicliști, au coborât luni la prânz de pe barcă. „Am văzut câteva fețe noi venind în ultimele două săptămâni, dar, altfel, este foarte, foarte liniștit”, a spus ea.

Acest lucru este pe cale să se schimbe acum, când Italia a renunțat la măsurile de carantină pentru turiștii care sosesc din țările UE și din spațiul Schengen, precum și din Regatul Unit și din Israel. Carantina a fost eliminată și pentru vizitatorii care vin din SUA, Canada, Japonia și Emiratele Arabe Unite.

Toți turiștii va trebui să furnizeze dovezi că au fost complet vaccinați cu un ser aprobat de UE, că s-au recuperat după boală sau că au fost testați negativ cu 48 de ore înainte de călătorie.

La fel ca multe alte insule italiene mici, Giglio va termina săptămâna viitoare de vaccinat întreaga populație, de aproximativ 1.400 de persoane, precum și lucrătorii sezonieri, în așteptarea sezonului estival.

„Ne-am descurcat surprinzător de bine vara trecută, chiar dacă sezonul a început târziu. Dar a fost o iarnă lungă și dură. Practic, toți trăim din turism, deci este fundamental pentru supraviețuirea insulei”, a adăugat Pellegrini

„Suntem gata să-i găzduim pe oameni”

Giglio se mândrește cu mai multe golfuri curate cu apă cristalină și este un paradis pentru cei cărora le place să călătorească. În afara Italiei, insula este cunoscută mai ales pentru tragedia Costa Concordia, nava de croazieră care s-a s-a scufundat la doar câțiva metri distanță de țărmul insulei în ianuarie 2012, ucigând 32 de oameni.

În 2014, epava navei Costa Concordia devenise o atracție în zonă. Pachebotul a fost între timp îndepărtat din zonă | Foto: Profimedia

Silueta uriașă și ruginită a navei, profilată deasupra portului Giglio, a atras o mulțime de excursioniști, care s-au grăbit să-i facă fotografii înainte ca aceasta să fie îndepărtată, în iulie 2014.

Sergio Ortelli, primarul orașului Giglio, a muncit din greu să promoveze insula în fața turiștilor străini.



„În perioada Costa Concordia, mulți oameni au asociat insula cu teroarea. Așa că am derulat o mare campanie pe turism în toată lumea și am organizat evenimente culturale pentru a încerca să-i readucem pe oameni aici. Giglio nu este o insulă mare, însă este primitoare și suntem gata să-i găzduim pe oameni”, a spus el.



Ortelli se așteaptă ca toți oamenii de pe insulă să fie vaccinați până la sfârșitul săptămânii viitoare. ”În iunie anul trecut, am fost primul primar din Italia care a dispus ca masca sanitară de protecție să devină obligatorie în aer liber. Acum, că avem vaccinul, sper să fiu tot primul primar care elimină obligativitatea măștilor în aer liber”, a mai afirmat primarul.

Vaccinul și „pașaportul verde”, utile pentru relansarea turismului

Există mult entuziasm pentru vaccin pe insulă. „Suntem cu toții dornici să ne vaccinăm”, a spus Federica Andolti, care lucrează la Bumbabar, un bar și restaurant din Giglio Castello, un sat medieval aflat în vârful insulei. ”Până de curând, doar toscanii ne puteau vizita sau cei care aveau aici o a doua casă. Sper să avem un sezon bun, fără nici un caz de Covid”.

Italia a introdus „pașaportul verde” de călătorie înainte de lansarea, în iunie, a echivalentului lansat de UE, pentru a încerca să salveze o industrie care, înainte de pandemie, reprezenta 14% din PIB. „Puține țări sunt dependente de turism așa cum este Italia”, a declarat luna aceasta Mario Draghi, premierul italian.



Conform planului, programul de vaccinare al țării s-a accelerat în ultimele săptămâni. Peste 28 de milioane de persoane au primit cel puțin o doză de vaccin până marți, în timp ce aproape 9 milioane sunt complet vaccinate.

Italia a înregistrat marți 4.442 de noi infecții și 201 decese, după ce guvernul Draghi a relaxat restricțiile, scurtând carantina de noapte și având în vedere eliminarea ei din 21 iunie. Toate cele 20 de regiuni ale Italiei, în afară de Valea Aosta (în Alpii italieni, la 200 de kilometri de Milano) se află acum în „zona galbenă”, cu risc scăzut, permițând populației să circule liber între ele.

Institutul de cercetare Demoskopika a realizat luni un scenariu optimist, estimând că cel puțin 39 de milioane de turiști străini și interni vor face excursii în Italia în această vară, în creștere cu 12% față de anul trecut.

„Planul de vaccinare și pașaportul verde de călătorie sunt, fără îndoială, un stimulent pentru procesul de recuperare a turismului”, a declarat Raffaele Rio, președintele Demoskopika, pentru agenția de presă Ansa. Dincolo de mare, la Monte Argentario, oameni precum Stefania Marconi, care administrează Torre din Cala Piccola – un hotel cu vedere la un mic golf, se bazează pe recuperarea industriei turismului.

Hotelul s-a redeschis vineri. „Începem să primim rezervări, dar, ca și anul trecut, a trebuit să investim mult în pregătire și se lucrează mult pentru a ne asigura că totul este sigur. Dar suntem foarte entuziasmați să începem din nou activitatea și suntem gata să-i primim pe oameni înapoi”, a asigurat aceasta.

