Dalaman – Poarta către Riviera Egeeană

Descoperirea începe chiar din avion, când priveliștea asupra regiunii Dalaman și Ortaca dezvăluie nu clasicul peisaj turistic, ci o combinație de munți împăduriți, golfuri liniștite și plaje nealterate. Zona este cunoscută ca Riviera Egeeană, un loc mai puțin comercializat decât Antalya, dar la fel de impresionant în ceea ce privește frumusețea naturală.

Un zbor din București până în Dalaman durează circa două ore, iar costul unui bilet de avion last-minute începe de la 90 de euro de persoană.

Pentru cei care vor să evite temperaturile sufocante și fluxul de turiști, lunile de primăvară sunt ideale. Cu temperaturi între 22 și 28 °C și plaje care încep să se încălzească, Dalaman, Turcia, se transformă într-un refugiu perfect pentru explorări istorice, plimbări și relaxare.

„Primăvara este cel mai bun moment să vizitezi această regiune”, afirmă surse citate de Aktuality.

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Atracții majore: Plaje, canioane și băi termale

Plaja İztuzu – Paradisul broaștelor țestoase

Unul dintre punctele de atracție ale regiunii este plaja İztuzu, unde broaștele țestoase Caretta caretta își găsesc adăpostul.

În lunile aprilie și iunie, perioada de depunere a ouălor adaugă un farmec aparte, iar vizitatorii se pot bucura de plimbări matinale pe nisipul fin.

„Este o experiență unică să vezi cum natura protejează aceste creaturi fragile”, explică un ghid local.

Canionul Saklıkent – Aventura răcoritoare

O destinație obligatorie pentru iubitorii de natură este canionul Saklıkent. Cu pereți înalți și ape reci care curg pe fundul râului, zona este perfectă pentru o drumeție de primăvară. Pentru cei care preferă activități mai relaxante, cafenelele din apropiere oferă o pauză binevenită.

Băile termale Sultaniye

Aproape de lacul Köyceğiz, băile termale Sultaniye sunt o alternativă relaxantă după zilele pline de explorări. Apa minerală, recunoscută pentru beneficiile sale asupra pielii și articulațiilor, face din acest loc un punct de atracție.

„Vizitatorii se simt rejuvenați după câteva ore petrecute aici”, spune un angajat al complexului.

Orașul Göcek – Eleganță și peisaje de vis

Göcek, un mic oraș-port, este punctul de plecare către explorarea golfurilor de pe Coasta Turcoaz. Pe lângă plimbările cu iahturi luxoase, orașul oferă restaurante și magazine elegante.

„Aprinderea apusului pe Coasta Turcoaz este un spectacol pe care nu-l vei uita”, afirmă un turist citat de Aktuality.

Delicii culinare și piețe locale

Regiunea Dalaman este renumită pentru produsele sale proaspete, iar piețele locale, precum Dalaman Pazarı, sunt locul ideal pentru a descoperi aromele autentice.

De la legume gătite în ulei de măsline la pește proaspăt, gastronomia locală turcească este o experiență în sine. Specialități precum enginar dolması (anghinare umplute) și gözleme (clătite turcești) sunt doar câteva dintre preparatele de încercat.

Când să vizitezi și cât te costă

Aprilie este perfect pentru drumeții și explorări, cu temperaturi de aproximativ 21 °C pe timpul zilei. În mai și iunie, vremea devine mai stabilă, iar temperaturile ajung la 25 °C, fiind ideale pentru croaziere și plajă. Iunie aduce adevăratul spirit al verii, cu maxime de 30 °C, dar fără aglomerația lunilor de vârf.

Transportul local este accesibil, dolmușurile (minibusuri) conectând orașul cu punctele de interes. Prețurile pentru restaurante și cazare sunt mai mici decât în alte destinații europene, însă produsele importate și alcoolul pot fi mai costisitoare.

În plus, cazarea în zonă începe de la 70 de euro pe noapte pentru doi adulți și cazarea pentru un sejur de 7 nopți poate fi achitat cu mai puțin de 400 de euro.

Dalaman este mai mult decât o destinație de tranzit; este un loc unde natura, istoria și cultura se îmbină armonios. Cu activități variate, de la plimbări în natură până la experiențe culinare, această regiune este ideală pentru o evadare în această vară.