Superman e imigrant, spune regizorul Gunn

Într-un segment legat de film, mai mulți participanți la o discuție în studioul televiziunii Fox au numit filmul „Superwoke”.

„Nu mergem la cinema ca să ni se dea prelegeri sau ca cineva să ne intoxice cu ideologia sa”, a spus unul dintre ei. „Știți ce scrie pe pelerina lui? MS13”, a spus gazda emisiunii, Jesse Waters.

MS13 este acronimul pentru banda Mara Salvatrucha, o organizație criminală originară din America Centrală.

Evident, Gunn însuși și o parte din distribuție au fost întrebați despre aceste împunsături și apropouri.

„Nu sunt aici să judec oamenii”, a spus Gunn, vizibil surprins. „Cred că acesta este un film despre bunătate și cred că este ceva cu care toată lumea se poate identifica.”

„Reacția mea la această atitudine negativă este că exact despre asta este vorba în film. Ne apărăm poporul, nu? Deci îi iubim pe imigranții noștri”, a spus fratele său Sean, care îl interpretează pe Maxwell Lord.

Sean Gunn on the MAGA backlash to Superman being called an immigrant: "People who say no to immigrants are against the American way." pic.twitter.com/XgivaD34PE — Variety (@Variety) July 8, 2025

„Da, Superman este un imigrant și da, oamenii pe care îi apărăm în această țară sunt imigranți, iar dacă nu-ți place asta, nu ești american. Cei care resping imigranții sunt împotriva modului de viață american.”

Nathan Fillion on MAGA backlash to James Gunn calling Superman an immigrant: "Somebody needs a hug. It's just a movie guys." pic.twitter.com/MzVNZMKZ72 — Variety (@Variety) July 8, 2025

„Awww, cineva are nevoie de o îmbrățișare. E doar un film, băieți, a adăugat Nathan Fillion, care îl interpretează pe Guy Gardner, Green Lantern, în „Superman”.

Care este distribuția filmului „Superman”?

Pe lângă Sean Gunn și Nathan Fillion, în film mai joacă David Corenswet în rolul lui Kal-El, Rachel Brosnahan în rolul lui Lois Lane, Nicholas Hoult în rolul lui Lex Luthor și Isabela Merced în rolul lui Hawkgirl, printre alții.

„Superman” are premiera în întreaga lume, inclusiv în România, vineri, în data de 11 iulie.