Pictura uriașă pe care Monet a ținut-o ascunsă, scoasă la licitație pentru o sumă-record la Paris

Două picturi rare semnate de Claude Monet, care nu au mai fost expuse niciodată publicului, vor fi scoase la licitație la Paris de casa Sotheby’s. Lucrările aparțin familiei miliardare Schlumberger, una dintre cele mai influente din Franța. Una dintre picturi a fost „ascunsă” mai bine de un secol și urmează să fie listată pentru o sumă record de peste 30.000.000 de euro.

Pictura „Iris” este scoasă la licitație pentru o sumă-record la Paris

„Iris”, o operă monumentală realizată de Claude Monet în anii 1924-1925, aproape de finalul vieții sale, este piesa centrală a acestei licitații. Tabloul, cu dimensiuni impresionante de 160 cm pe 180 cm, este evaluat între 22.000.000 și 30.000.000 de euro, suma record pentru o lucrare scoasă la licitație în Franța, conform France24.com și The Art Newspaper.

„Este cea mai mare estimare oferită vreodată pentru un tablou vândut la licitație în această țară”, a declarat Sotheby’s.

Pictura face parte din colecția Jeanne Schlumberger (1889-1983), o moștenitoare a imperiului industrial Schlumberger, cunoscută pentru gustul său vizionar în artă.

„Jeanne a avut o viziune extraordinară pentru arta modernă. Nu a fost atrasă de impresionismul clasic, ci de lucrările dramatice și abstracte din perioada târzie a lui Monet”, a spus Thomas Bompard, specialist internațional la Sotheby’s.

Alte pânze semnate de Monet vor fi scoase la licitație la Paris

Alături de „Iris”, alte trei pânze semnate de Monet vor fi scoase la licitație, inclusiv „Salcia Plângătoare”, evaluată între 9 și 12 milioane de euro.

Aceasta este o oportunitate rară pentru colecționarii internaționali de a achiziționa opere dintr-o perioadă inițial controversată, dar ulterior recunoscută ca fiind una dintre cele mai inovatoare din cariera artistului.

„Când Monet a murit, aceste lucrări au fost considerate un scandal. Criticii le-au calificat drept operele unui artist orb sau senil”, a explicat Bompard, potrivit sursei citate mai sus.

Licitația include și trei lucrări estimate între 600.000 și 800.000 de euro

Licitația include și trei lucrări semnate de Paul Cézanne, printre care „La Ferme” („Ferma”), considerată cea mai mare pictură a artistului scoasă vreodată la vânzare, cu o estimare între 600.000 și 800.000 de euro. Aceste opere sunt clasificate „comori naționale” de către statul francez, care are la dispoziție 30 de luni pentru a strânge fonduri în vederea achiziționării lor.

Jeanne Schlumberger, împreună cu dealerul de artă Katia Granoff, a jucat un rol esențial în promovarea unor artiști neglijați la acea vreme. De exemplu, în 1958, ea a utilizat casa sa din Paris drept garanție pentru a finanța achiziționarea lucrărilor rămase în atelierul fiului lui Monet, Michel. Această achiziție a inclus o colecție remarcabilă de picturi din ultimii ani ai artistului la Giverny, care ulterior au schimbat percepția publicului asupra creațiilor sale târzii.

Cele 28 de loturi din colecția Schlumberger, estimate să aducă peste 40 de milioane de euro, vor fi expuse înaintea licitației în Hong Kong și New York. Aceste lucrări, păstrate în condiție impecabilă, „neatinse, nevopsite, nevernizate”, vor aduce în atenția publicului o colecție care a rămas în mare parte privată, spune Bompard.