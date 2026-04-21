Reguli pentru șoferi în Tirol. Ce înseamnă „trafic local”

Condusul prin Austria poate veni cu o surpriză pentru mulți turiști. În Tirol, una dintre cele mai circulate regiuni ale țării, nu este întotdeauna permis să ieși liber de pe autostradă.

Pe anumite tronsoane și în anumite perioade ale anului, ieșirea este permisă doar dacă șoferul poate demonstra că face parte din traficul local. În practică, asta înseamnă că șoferii trebuie să aibă un motiv clar pentru a părăsi autostrada: o rezervare la hotel, camping, pensiune, o locuință privată sau orice altă destinație din zonă. La controale, poliția poate solicita documente care să dovedească acest lucru. În lipsa lor, șoferii pot fi obligați să revină pe autostradă și să-și continue drumul.

De ce a fost introdusă măsura

Regiunea Tirol este un punct important de tranzit între Germania și Italia

În perioadele aglomerate, mulți șoferi încearcă să evite ambuteiajele folosind rute alternative prin sate și localități mici. Consecințele au fost drumuri locale supraaglomerate, zgomot, poluare și disconfort pentru locuitori. Prin aceste restricții, autoritățile încearcă să protejeze comunitățile locale, să reducă accidentele și să mențină traficul de tranzit pe arterele principale.

În timpul iernii, regulile sunt și mai stricte, din cauza sezonului de schi, când mii de turiști ajung în zonă. Între decembrie și perioada Paștelui, multe ieșiri sunt accesibile doar rezidenților, angajaților locali sau turiștilor cu rezervări.

Restricțiile s-au încheiat odată cu finalul sezonului de iarnă și reducerea traficului. În schimb, odată cu venirea primăverii și începutul sezonului turistic de vară, regulile sunt reintroduse.

Sunt „vânați” șoferii care vor să evite aglomerația

Vara, problema nu mai este turismul de schi, ci traficul intens generat de vacanțe, excursii și șoferii care urmează GPS-ul pentru a evita aglomerația. Mulți tranzitează Austria în drum spre Italia sau Croația, iar autoritățile încearcă să limiteze folosirea satelor ca rute alternative.

Dacă nu ai o destinație în zonă, nu poți folosi aceste ieșiri, scrie AS.com.

Restricțiile vizează în principal șoferii aflați în tranzit, turiștii care caută scurtături și conducătorii auto fără o destinație locală clară.

Nu sunt afectați rezidenții, turiștii cu rezervări, lucrătorii locali sau serviciile de urgență.

Zonele reglementate sunt semnalizate clar, iar indicatoarele precizează că ieșirea este permisă doar pentru traficul local sau autorizat. Ignorarea acestor reguli poate duce la amenzi, obligația de a reveni pe autostradă sau sancțiuni mai severe în caz de repetare.

