Mii de euro pentru antreprenori și cei care vor să înceapă de la zero

Motivele sunt diferite. În timp ce unele țări vor să repopuleze zone depopulate, altele încearcă să atragă specialiști sau antreprenori.

De exemplu, o țară din afara Europei, Chile, oferă sprijin financiar celor care vor să-și deschidă o afacere prin programul „Start-Up Chile”. Cei acceptați pot primi între 15.000 și 80.000 de dolari, plus mentorat.

Programul nu este doar despre relocare, ci despre construirea unui nou început într-o altă țară, cu sprijin concret din partea statului.

Case aproape gratis și bani pentru renovare în Europa

În Croația, unele localități mici încearcă să atragă locuitori noi oferind case la prețuri simbolice. Un exemplu este localitatea Legrad, unde locuințele au fost vândute chiar și cu câțiva cenți.

Cei interesați trebuie însă să respecte anumite condiții, cum ar fi să nu dețină deja o locuință și să nu aibă probleme legale. În plus, autoritățile pot acoperi o parte importantă din costurile de renovare.

De asemenea, Croația și Muntenegru oferă salarii de până la 3.000 de euro, cu cazare și masă incluse, pentru 95.000 de muncitori, inclusiv români, iar cele mai multe joburi sunt în turism și ospitalitate.

Insule unde primești bani lunar ca să locuiești acolo

În Grecia, pe insula Antikythera, autoritățile oferă aproximativ 500 de euro pe lună timp de trei ani celor care acceptă să se mute acolo pentru salvarea comunităților mici, care riscă să dispară din cauza depopulării.

Grecia a lansat un program amplu de relocare, menit să combată simultan criza locuințelor din marile orașe și declinul demografic accentuat din zonele periferice. Printr-un nou pachet legislativ, guvernul elen oferă un stimulent financiar de 10.000 de euro persoanelor și familiilor care aleg să se mute în regiuni afectate de depopulare, transformând relocarea într-un pilon central al strategiei naționale pentru locuințe.

Irlanda și Italia caută oameni pentru zonele abandonate

Irlanda derulează programul „Our Living Islands”, prin care oferă sprijin financiar pentru renovarea locuințelor abandonate de pe insule. Țara oferă până la 84.000 de euro celor care se mută pe insulele sale izolate, într-un program național de revitalizare ce sprijină renovarea locuințelor abandonate și repopularea comunităților aflate în declin.

În Italia, statul oferă până la 30.000 de dolari celor care acceptă să se mute în regiuni precum Sardinia sau Calabria, zone afectate de plecarea masivă a tinerilor. Și Varese, cu 800.000 de locuitori, oferă 6.000 de euro persoanelor care se mută acolo pentru a lucra.

Programe similare și în Asia sau pe insule exotice

Japonia încearcă să convingă oamenii să părăsească marile orașe și să se mute în zone rurale, oferind sprijin financiar pentru relocare. Aici, străinii pot cumpăra case și terenuri fără restricții, cu doar câteva mii de euro, iar în zonele rurale unele locuințe abandonate, cunoscute sub numele de „akiya”, sunt oferite gratuit celor care sunt interesați să le ocupe.

Pe Insula Mauritius, autoritățile oferă bani celor care vor să-și deschidă propriul business, cu condiția să vină cu un plan clar.

Spania și Elveția, bani pentru cei care acceptă viața în sate mici

În Spania, regiuni precum Extremadura încearcă să atragă în special nomazi digitali prin programe care oferă sprijin financiar pentru relocare. Aici, statul oferă ajutoare de până la 70.000 de euro pentru renovarea, extinderea sau schimbarea destinației caselor din sate cu mai puțin de 5.000 de locuitori, într-un program ce are ca scop revitalizarea zonelor rurale.

În Elveția, satul Albinen oferă bani familiilor care sunt dispuse să se mute acolo și să rămână pe termen lung, dar există obligația de a cumpăra o locuință și de a locui mai mulți ani în comunitate. Satul cuibărit în munți, care are doar 250 de locuitori, a anunțat că oferă până la 73.000 de euro celor care se mută acolo, în încercarea de a atrage familii tinere și investitori, cu bonusuri consistente pentru fiecare adult și copil care îndeplinește condițiile impuse de autorități.