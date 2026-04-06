Mii de euro pentru antreprenori și cei care vor să înceapă de la zero

Motivele sunt diferite. În timp ce unele țări vor să repopuleze zone depopulate, altele încearcă să atragă specialiști sau antreprenori.

De exemplu, o țară din afara Europei, Chile, oferă sprijin financiar celor care vor să-și deschidă o afacere prin programul „Start-Up Chile”. Cei acceptați pot primi între 15.000 și 80.000 de dolari, plus mentorat.

Programul nu este doar despre relocare, ci despre construirea unui nou început într-o altă țară, cu sprijin concret din partea statului.

Case aproape gratis și bani pentru renovare în Europa

În Croația, unele localități mici încearcă să atragă locuitori noi oferind case la prețuri simbolice. Un exemplu este localitatea Legrad, unde locuințele au fost vândute chiar și cu câțiva cenți.

Cei interesați trebuie însă să respecte anumite condiții, cum ar fi să nu dețină deja o locuință și să nu aibă probleme legale. În plus, autoritățile pot acoperi o parte importantă din costurile de renovare.

De asemenea, Croația și Muntenegru oferă salarii de până la 3.000 de euro, cu cazare și masă incluse, pentru 95.000 de muncitori, inclusiv români, iar cele mai multe joburi sunt în turism și ospitalitate.

Insule unde primești bani lunar ca să locuiești acolo

În Grecia, pe insula Antikythera, autoritățile oferă aproximativ 500 de euro pe lună timp de trei ani celor care acceptă să se mute acolo pentru salvarea comunităților mici, care riscă să dispară din cauza depopulării.

Grecia a lansat un program amplu de relocare, menit să combată simultan criza locuințelor din marile orașe și declinul demografic accentuat din zonele periferice. Printr-un nou pachet legislativ, guvernul elen oferă un stimulent financiar de 10.000 de euro persoanelor și familiilor care aleg să se mute în regiuni afectate de depopulare, transformând relocarea într-un pilon central al strategiei naționale pentru locuințe.

Irlanda și Italia caută oameni pentru zonele abandonate

Irlanda derulează programul „Our Living Islands”, prin care oferă sprijin financiar pentru renovarea locuințelor abandonate de pe insule. Țara oferă până la 84.000 de euro celor care se mută pe insulele sale izolate, într-un program național de revitalizare ce sprijină renovarea locuințelor abandonate și repopularea comunităților aflate în declin.

În Italia, statul oferă până la 30.000 de dolari celor care acceptă să se mute în regiuni precum Sardinia sau Calabria, zone afectate de plecarea masivă a tinerilor. Și Varese, cu 800.000 de locuitori, oferă 6.000 de euro persoanelor care se mută acolo pentru a lucra.

Programe similare și în Asia sau pe insule exotice

Japonia încearcă să convingă oamenii să părăsească marile orașe și să se mute în zone rurale, oferind sprijin financiar pentru relocare. Aici, străinii pot cumpăra case și terenuri fără restricții, cu doar câteva mii de euro, iar în zonele rurale unele locuințe abandonate, cunoscute sub numele de „akiya”, sunt oferite gratuit celor care sunt interesați să le ocupe.

Pe Insula Mauritius, autoritățile oferă bani celor care vor să-și deschidă propriul business, cu condiția să vină cu un plan clar.

Spania și Elveția, bani pentru cei care acceptă viața în sate mici

În Spania, regiuni precum Extremadura încearcă să atragă în special nomazi digitali prin programe care oferă sprijin financiar pentru relocare. Aici, statul oferă ajutoare de până la 70.000 de euro pentru renovarea, extinderea sau schimbarea destinației caselor din sate cu mai puțin de 5.000 de locuitori, într-un program ce are ca scop revitalizarea zonelor rurale.

În Elveția, satul Albinen oferă bani familiilor care sunt dispuse să se mute acolo și să rămână pe termen lung, dar există obligația de a cumpăra o locuință și de a locui mai mulți ani în comunitate. Satul cuibărit în munți, care are doar 250 de locuitori, a anunțat că oferă până la 73.000 de euro celor care se mută acolo, în încercarea de a atrage familii tinere și investitori, cu bonusuri consistente pentru fiecare adult și copil care îndeplinește condițiile impuse de autorități.

Elwira Petre rupe tăcerea despre relația cu soțul ei, după 22 de ani de căsnicie. „Intervin discuții în fiecare zi. Nu-mi place să fiu supărată”
Concubina medicului Cristian Staicu, găsit mort și incendiat în propriul apartament, s-a prezentat la locul crimei, după tragedie. Ce a luat femeia din casă
Unica.ro
Concubina medicului Cristian Staicu, găsit mort și incendiat în propriul apartament, s-a prezentat la locul crimei, după tragedie. Ce a luat femeia din casă
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
Elle.ro
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
gsp
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
GSP.RO
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
Dacia lansează un nou model în vară, la doar 6.000 de euro » De 20 de ani nu a mai existat așa ceva
GSP.RO
Dacia lansează un nou model în vară, la doar 6.000 de euro » De 20 de ani nu a mai existat așa ceva
ULTIMA ORĂ! Dorința famliei Lucescu nu a fost respectată în Spitalul Universitar, acolo unde Mircea Lucescu e în comă! Ce doreau Neli și Răzvan Lucescu. Intervine și ministrul Rogobete
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Dorința famliei Lucescu nu a fost respectată în Spitalul Universitar, acolo unde Mircea Lucescu e în comă! Ce doreau Neli și Răzvan Lucescu. Intervine și ministrul Rogobete
Cum au fost surprinse fetele lui Nicușor Dan! Mirabela Grădinaru și fiica ei, Aheea, au atras toate privirile în oraș, într-un moment rar mamă-fiică, în ajun de Florii
Avantaje.ro
Cum au fost surprinse fetele lui Nicușor Dan! Mirabela Grădinaru și fiica ei, Aheea, au atras toate privirile în oraș, într-un moment rar mamă-fiică, în ajun de Florii
„Totul a fost o minciună!” Codruța Filip rupe tăcerea despre divorțul secret de Valentin Sanfira. Ce a descoperit artista după 8 ani de relație și de ce spune că împăcarea este exclusă definitiv
Tvmania.ro
„Totul a fost o minciună!” Codruța Filip rupe tăcerea despre divorțul secret de Valentin Sanfira. Ce a descoperit artista după 8 ani de relație și de ce spune că împăcarea este exclusă definitiv

Povestea olteanului cu plantații de portocali și măslini în Grecia: „Am plecat la muncă. La început treceam granița ilegal”
Adevarul.ro
Povestea olteanului cu plantații de portocali și măslini în Grecia: „Am plecat la muncă. La început treceam granița ilegal”
Ce a făcut, de fapt, Dan Șucu după meciul pierdut de Rapid. Dezvăluiri de la tribuna VIP
Fanatik.ro
Ce a făcut, de fapt, Dan Șucu după meciul pierdut de Rapid. Dezvăluiri de la tribuna VIP
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Theo Rose, declarații triste despre viața ei. Ce a mărturisit artista, care este căsătorită cu Anghel Damian și au un băiețel: „Relații care se încheie, relații care se schimbă..."
Elle.ro
Theo Rose, declarații triste despre viața ei. Ce a mărturisit artista, care este căsătorită cu Anghel Damian și au un băiețel: „Relații care se încheie, relații care se schimbă..."
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Viva.ro
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor

Mesajul pe care Codruța Filip i l-a trimis lui Valentin Sanfira după divorț. Artista suferă enorm: „Este dezamăgirea vieții mele”
Stiri Mondene 12:21
Mesajul pe care Codruța Filip i l-a trimis lui Valentin Sanfira după divorț. Artista suferă enorm: „Este dezamăgirea vieții mele”
Valentin Sanfira, mesaj cu subînțeles pentru Codruța Filip? Ce a scris pe Facebook în ziua de Florii: „Așa e firea omului”
Stiri Mondene 12:11
Valentin Sanfira, mesaj cu subînțeles pentru Codruța Filip? Ce a scris pe Facebook în ziua de Florii: „Așa e firea omului”
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
TVMania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Răspunsul lui Donald Trump la invitația României de a veni la Summit-ul B9 de la București
ObservatorNews.ro
Răspunsul lui Donald Trump la invitația României de a veni la Summit-ul B9 de la București
Breaking! Informația momentului despre crima care a șocat România! A recunoscut! Medicul Cristian Staicu ar fi fost ucis de…
Libertateapentrufemei.ro
Breaking! Informația momentului despre crima care a șocat România! A recunoscut! Medicul Cristian Staicu ar fi fost ucis de…
„Îi plăcea mai mult de soția mea decât de mine!” A revenit a treia oară la clubul favorit, după ce președintele l-a umilit
GSP.ro
„Îi plăcea mai mult de soția mea decât de mine!” A revenit a treia oară la clubul favorit, după ce președintele l-a umilit
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
GSP.ro
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Controversă digitală. Prietenos sau pasiv-agresiv? Un emoji, două generații
Mediafax.ro
Controversă digitală. Prietenos sau pasiv-agresiv? Un emoji, două generații
Rusia ar fi vrut să orchestreze o tentativă de asasinat asupra lui Viktor Orban pentru a-l ajuta să câștige alegerile
StirileKanalD.ro
Rusia ar fi vrut să orchestreze o tentativă de asasinat asupra lui Viktor Orban pentru a-l ajuta să câștige alegerile
Răzvan Lucescu, prima reacție după ce l-a vizitat pe Mircea Lucescu. Antrenorul s-a întors în România de urgență
Wowbiz.ro
Răzvan Lucescu, prima reacție după ce l-a vizitat pe Mircea Lucescu. Antrenorul s-a întors în România de urgență
Codruța Filip, dezvăluiri șocante despre divorț: „Tot ce am trăit în anii ăștia nu a fost real”. Reacția lui Valentin Sanfira: „Nu tac pentru că nu am ce spune…”
Wowbiz.ro
Codruța Filip, dezvăluiri șocante despre divorț: „Tot ce am trăit în anii ăștia nu a fost real”. Reacția lui Valentin Sanfira: „Nu tac pentru că nu am ce spune…”
Nora lui Mircea Lucescu, strigăt de furie la primele orele ale dimineții. Ce a enervat-o la culme la spitalul unde este internat Mircea Lucescu
Redactia.ro
Nora lui Mircea Lucescu, strigăt de furie la primele orele ale dimineții. Ce a enervat-o la culme la spitalul unde este internat Mircea Lucescu
Un român de 31 de ani și-a pierdut viața pe autostrada din Germania după ce a coborât să împingă mașina
KanalD.ro
Un român de 31 de ani și-a pierdut viața pe autostrada din Germania după ce a coborât să împingă mașina

Alexandru Rogobete a dezvăluit ce se întâmplă cu proiectele de spitale noi din România, după ce costul materialelor de construcții a crescut
Politică 07:58
Alexandru Rogobete a dezvăluit ce se întâmplă cu proiectele de spitale noi din România, după ce costul materialelor de construcții a crescut
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
ZiaruldeIasi.ro
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
Şumudică, anunţul momentului: “Am vorbit personal cu medicul lui Mircea Lucescu!” Dialogul cu Neli Lucescu şi ce i-a transmis doctorul despre starea teribilă în care se află fostul selecţioner
Fanatik.ro
Şumudică, anunţul momentului: “Am vorbit personal cu medicul lui Mircea Lucescu!” Dialogul cu Neli Lucescu şi ce i-a transmis doctorul despre starea teribilă în care se află fostul selecţioner
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit
Spotmedia.ro
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit