Obiectul identificat ar fi o dronă fără material explozibil. În prezent, autoritățile investighează proveniența acesteia. Acesta a fost ridicat de echipajul Serviciului Român de Informații. Totodată, elicoptere au survolat zona pentru a asigura siguranța perimetrului, conform Ziua de Constanța.

Potrivit primelor informații, fragmentele observate de turiști ar putea proveni dintr-o explozie anterioară. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile continuă să monitorizeze situația.

„Acestea (fragmentele) au fost găsite fără elemente pirotehnice și nu prezintă nici un pericol. (Drona) a fost preluată de către Garda de Coastă și a fost deschis dosar penal de către PCA.” a declarat prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu.

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