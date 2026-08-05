În secvențele video se observă cum cei doi tineri, echipați cu rucsacuri mari în spate, își împing trotinetele pe drumul pietruit și pe potecile abrupte din zona de creastă. Terenul accidentat și înclinat, caracteristic zonei alpine înalte, este departe de a fi adecvat pentru vehicule de deplasare urbană pe două roți.

Val de ironii și critici în mediul online

Imaginile au adunat rapid zeci de comentarii și distribuiri, utilizatorii oscilând între umor amar și atenționări serioase cu privire la siguranța pe munte. O parte dintre internauți au ironizat situația, speculând pe seama percepției greșite pe care unii vizitatori o au despre traseele montane.

„Păi nu toată lumea spune că pe Platoul Bucegi mergi ca pe bulevard?”, a comentat un utilizator, făcând aluzie la abordarea superficială a unor drumeți care confundă potecile de mare altitudine cu aleile din parcuri.

Alți internauți au dus ironia mai departe, menționând traseele abrupte ale masivului: „Pe Jepii Mici le-au încercat?!?”, a întrebat retoric un alt comentator, făcând referire la unul dintre cele mai solicitante și periculoase trasee de abrupt din Bucegi.

În paralel, a existat și o categorie de reacții care a sancționat dur lipsa de responsabilitate a turiștilor, amintind de eforturile pe care echipele de salvare le fac la fiecare intervenție. „Au înnebunit!!! Pentru inconștienți ca aceștia, alții își riscă viața!”, a subliniat un alt internaut.

Pericolele subestimate de pe traseele de altitudine

Episodul aduce din nou în atenție problema echipamentului și a pregătirii adecvate pentru drumețiile montane. Salvamontiștii avertizează constant că Platoul Bucegi, deși mai ușor accesibil datorită mijloacelor de transport pe cablu, rămâne o zonă alpină unde condițiile meteorologice se pot schimba brusc, iar terenul instabil poate provoca accidentări grave.

Transportarea unor obiecte grele sau neadecvate, cum sunt trotinetele, crește riscul de dezechilibrare și epuizare fizică. Salvatorii montani le reamintesc tuturor celor care urcă la altitudine să consulte prognoza meteo, să poarte încălțăminte cu aderență bună și să respecte regulile elementare de siguranță pe trasee.

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