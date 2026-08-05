Secretul unei pensii fără probleme financiare

„Cred că trăim în lux. Avem o casă călduroasă, suficientă mâncare și ne permitem din când în când câte o excursie”, spune Monique pentru publicația olandeză Trouw.

Rețeta lor de succes? Consumul responsabil, evitarea creditelor de consum și un sistem simplu, dar eficient, de gestionare a banilor. „Nu am luat niciodată credite pentru o mașină. Nici nu am fi conceput asta”, adaugă Hans. În schimb, cei doi au economisit consecvent pentru fiecare nevoie, aplicând o regulă strictă: să nu cheltuie mai mult decât își permit.

Împărțirea responsabilităților

Căsătoriți de peste patru decenii, Hans și Monique și-au împărțit clar rolurile încă de la început. Hans a lucrat din 1982 ca programator în domeniul IT, fiind principalul susținător financiar al familiei, în timp ce Monique s-a concentrat pe gospodărie și creșterea copiilor.

„A fi mamă este una dintre cele mai subestimate meserii. De fapt, ești managerul întregii familii”, explică Hans, recunoscând efortul soției sale. În plus, Monique a contribuit și financiar, lucrând temporar în diverse domenii, de la un magazin de praline până la recepție.

Cum a apărut soluția unui cont separat

Împărțirea cheltuielilor zilnice a fost o provocare. Hans admite că obișnuia să fie deranjat de sumele cheltuite pe cumpărături. „Înainte verificam extrasele de cont, acum mă uit în aplicație. De multe ori mă întrebam: «Chiar ai cheltuit atât de mult la Aldi?»”

Pentru a evita conflictele, cuplul a deschis un cont separat pentru cheltuielile gospodăriei. Toate veniturile lor intră într-un cont comun, iar Hans transferă săptămânal o sumă fixă în contul pentru gospodărie, pe care Monique îl administrează. „Este mai bine pentru mine, pentru că astfel nu văd zilnic pe ce se duc banii”, spune Hans.

Fonduri pentru fiecare nevoie

O altă parte a strategiei lor financiare include crearea unor fonduri de economii pentru cheltuieli planificate. „Avem un fond pentru mașină, unul pentru vacanțe, unul pentru haine, întreținerea casei și asigurarea medicală”, explică Hans.

Pragmatismul și disciplina i-au ajutat să evite complet datoriile. „Un fost coleg mi-a spus odată că mașina lui aparținea, de fapt, băncii. Noi nu am făcut niciodată așa ceva” mai spune bărbatul.

Compromisul, cheia unei căsnicii fericite

Pentru familia Kamp, a economisi nu înseamnă a trăi modest, ci a fi chibzuiți. „Pot cheltui fără probleme 200 de euro pe un lucru pe care îl consider că merită”, spune Monique. „Dar dacă plătim cu doi euro mai mult decât ar trebui, mă enervează foarte tare.”

Diferențele de opinie nu lipsesc din relația lor. De exemplu, Monique a insistat să cumpere o mochetă mai scumpă pentru etaj, fiind convinsă de calitatea ei superioară. Hans, pe de altă parte, este adeptul cumpătării și urmează un sfat primit în familie: „Dacă ai de ales între trei cauciucuri de bicicletă, alege-l pe cel din mijloc. Cel mai ieftin probabil nu este bun, iar cel mai scump, de cele mai multe ori, nu este necesar.”

Chiar și așa, cei doi reușesc să găsească întotdeauna un compromis. „Până la urmă ajungem mereu la o înțelegere. Relația noastră este mai importantă decât să am eu dreptate”, concluzionează Hans.