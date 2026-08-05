Acest tunel secret, neterminat și prin urmare fără ieșire de partea lituaniană a frontierei, a fost săpat sub gardul de la graniță la o adâncime de aproximativ 1,5 metri și consolidat cu trunchiuri de copaci și scânduri.

Polițiștii lituanieni de frontieră l-au descoperit cu ajutorul unor echipamente electronice.

У Літве знайшлі яшчэ адзін падземны тунэль з Беларусі



За няпоўныя два тыдні гэта трэці тунэль з тэрыторыі Беларусі, выяўлены літоўскімі памежнікамі. Папярэднія былі выяўленыя 23 і 26 ліпеня.https://t.co/Oe3lbr9Bjf pic.twitter.com/8O2iKASuHS — Польскае радыё | Polskie Radio dla Zagranicy (@ByPolskieradio) August 5, 2026

Lituania, Letonia și Polonia l-au acuzat adesea pe liderul belarus Aleksandr Lukașenko, un aliat al Kremlinului, că organizează o schemă de trafic de imigranți ilegali din Orientul Mijlociu și din alte țări non-europene într-o tactică de război hibrid împotriva UE și NATO.

În replică, Lituania și Polonia au ridicat garduri la frontieră. Recent, Letonia a decis să-și închidă granița cu Belarus

În pofida acesor măsuri de protecție, Belarusul încearcă în continuare să trimită imigranți peste graniță. Un videoclip difuzat zilele trecute pe rețelele de socializare arată un grup de imigranți în timp ce intră în teritoriul polonez printr-o spărtură a gardului de oțel cu o înălțime de 5,5 metri și care a costat circa 350 de milioane de euro.