Datele actualizate arată că cele mai ridicate temperaturi ale apei de pe litoralul românesc sunt înregistrate la Sulina, unde marea a ajuns la 20,8°C. În apropiere se află Năvodari, cu 20,4°C, Vadu Beach, cu 20,2°C, și Corbu, unde apa are aproximativ 20°C. În Mamaia, una dintre cele mai populare stațiuni de pe litoral, temperatura apei este de 19,4°C, foarte aproape de pragul considerat ideal pentru înot.

Cum se compară litoralul românesc cu celelalte țări de la Marea Neagră

România nu este singura țară care se bucură de ape calde în această perioadă. Temperaturile din Marea Neagră sunt relativ apropiate în toate statele riverane, însă există diferențe importante în funcție de regiune și de curenții marini.

În Bulgaria, temperatura apei variază între 18,6°C și 22,9°C, cea mai ridicată valoare fiind înregistrată la Sarafovo. În Georgia, apa este și mai caldă, cu valori între 22,5°C și 24,2°C, ceea ce transformă litoralul georgian într-una dintre cele mai atractive destinații de la Marea Neagră în această perioadă.

În Turcia, diferențele sunt și mai mari. În unele zone, temperatura apei ajunge la 26,5°C, în timp ce în altele coboară sub 20°C. Aceste variații sunt influențate de poziția geografică și de particularitățile fiecărei regiuni.

Unde este cea mai caldă apă din Marea Neagră

Potrivit datelor disponibile, cea mai ridicată temperatură a apei din bazinul Mării Negre este înregistrată în prezent la Batumi, în Georgia, unde marea a ajuns la aproximativ 23,5°C.

La polul opus se află unele zone de pe litoralul românesc și bulgăresc, unde apa este încă sub pragul de 20°C. Totuși, specialiștii spun că diferențele dintre temperaturile măsurate la suprafață și senzația resimțită în timpul înotului pot varia în funcție de vreme, vânt și expunerea la soare.

Ce urmează în perioada următoare

Meteorologii estimează că temperaturile vor continua să crească în următoarele săptămâni, pe măsură ce valul de căldură specific verii se instalează în regiune. Acest lucru va contribui și la încălzirea apei mării, care ar putea depăși în multe zone ale litoralului românesc pragul de 22-23 de grade Celsius până la începutul lunii iulie.

Pentru turiști, veștile sunt încurajatoare. Condițiile actuale permit deja înotul în majoritatea stațiunilor, iar odată cu apropierea sezonului de vârf, litoralul românesc va deveni și mai atractiv pentru cei care își doresc o vacanță la malul Mării Negre.

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