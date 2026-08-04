De la Grădina Zoologică și complexele de agrement, până la Palatul Culturii din centru și Castelul Mariaffi din Sângeorgiu de Mureș, municipiul și împrejurimile sale concentrează, pe o rază de câțiva kilometri, exact tipul de experiențe pe care o familie cu copii le caută atunci când alege unde își petrece vacanța: activități în aer liber, apă, animale, aventură și cultură ușor de digerat pentru cei mici.

Mizele acestei repoziționări sunt susținute și de tendințele la nivel național: pentru vacanțele petrecute în România, mai mult de jumătate dintre turiști (54%) au alocat, în vara anului trecut, un buget de sejur cuprins între 1.000 și 3.000 de lei.

Este exact segmentul de piață pe care Târgu Mureș mizează acum: familii care nu mai vor doar o oprire de o noapte, ci un sejur de câteva zile, cu activități variate pentru copii de toate vârstele.

Investiții în infrastructură și agrement

Repoziționarea este posibilă tocmai pentru că, în ultimii ani, autoritățile au investit constant în infrastructură, iar acum e foarte ușor ca o familie să ajungă la Târgu Mureș și să își petreacă timpul liber aici fără piedici.

Aeroportul Transilvania beneficiază de modernizarea pistei, de extinderea terminalului și de introducerea zborurilor către nouă destinații noi. Pe plan rutier, la Târgu Mureș vor converge autostrada A3, cu sectorul spre Ungheni deja deschis circulației și legătura spre Cluj-Napoca, și A8, Autostrada Unirii, al cărei prim tronson, Târgu Mureș – Miercurea Nirajului, de 24,4 km, este în execuție.

La fel de importante sunt investițiile în obiectivele de agrement deja consacrate precum Grădina Zoologică, Complexul Weekend și Cetatea, dar și proiectele noi, precum Parcul de agrement Substejeriș, care lărgesc constant oferta de petrecere a timpului liber pentru cei mici.

În paralel, capacitatea de cazare din municipiu a crescut cu 19,9% într-un singur an, ajungând la 865.179 de locuri, iar în cazul hotelurilor, a crescut cu 23,5%, astfel încât infrastructura turistică ține pasul cu numărul tot mai mare de familii care aleg orașul.

Creștere pentru turismul din județul Mureș

În 2025, județul Mureș a înregistrat 546.021 de sosiri, în creștere cu 9,8% față de anul anterior, și 979.181 de înnoptări (+8,7%). La nivelul municipiului Târgu Mureș, dinamica este și mai puternică: 189.617 sosiri (+12,2%) și 277.317 înnoptări (+11,2%). Turismul reprezintă în prezent aproximativ 5% din economia locală.

Timp de mulți ani, turismul mureșean a fost dominat de călătoriile de afaceri, de congresele medicale și de tranzit, cu o durată medie a sejurului în municipiu de doar 1,46 de nopți în 2025, mai puțin decât are nevoie o singură familie doar pentru ZOO și complexul de agrement.

Strategia Visit Mureș vizează schimbarea acestui tipar: transformarea orașului într-o destinație unde familiile cu copii rămân mai mult, pentru că au ce face mai multe zile la rând, iar drumul până aici și cazarea nu mai sunt un obstacol.

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Cea mai vizitată atracție a orașului și principalul motiv pentru care mulți turiști ajung la Târgu Mureș este Grădina Zoologică care se întinde pe 42 de hectare, fiind cea mai mare din țară ca suprafață, și găzduiește aproximativ 1.000 de exemplare din 150 de specii.

Este singura grădină zoologică din România unde pot fi văzuți, în aceeași vizită, elefanți, girafe și giboni, tigrul bengalez, 3 specii de ibiși, o turmă de zebre, un stol de flamingo, toate rasele de bovine autohtone și 3 țarcuri cu acces interconectat. În plus, pentru familiile cu copii mici sunt disponibile cărucioare cu care cei mici pot fi tractați pe tot parcursul traseului.

Investițiile din ultimii cinci ani se văd și la firul ierbii: la Grădina Zoologică au fost reabilitate rețeaua de canalizare și, integral, Casa Reptilelor, a fost înlocuit acoperișul Casei Maimuțelor pentru o mai bună gestionare a temperaturii, iar Casa Verde a primit ferestre noi la țarcurile exterioare și o renovare interioară.

Grădina a câștigat și alei noi, țarcuri cu trecere între spații și un gard electric pe conturul exterior, alături de facilități pentru vizitatori și personal, vestiar și sală de mese pentru îngrijitori, toalete suplimentare, două grupuri sanitare dedicate persoanelor cu dizabilități și un traseu gândit pentru accesibilitatea persoanelor cu mobilitate redusă.

Alături, Muzeul de Științele Naturii, recent renovat cu fonduri regionale, completează firesc vizita: instituția deține în prezent colecții valoroase de paleontologie, mineralogie-petrologie, plante inferioare și superioare, animale nevertebrate (melci, scoici, insecte indigene și exotice) și animale vertebrate (păsări, ouă de păsări, mamifere, schelete, trofee de vânătoare), însumând circa 60.000 de piese, provenite din cercetare științifică de teren, achiziții și donații și păstrate în condiții optime de conservare în clădirea secundară a muzeului – o combinație gândită pentru curiozitatea celor mici.



Pentru răcoare și relaxare, Complexul de agrement Weekend, care în zilele de vârf atinge și 10.000 de vizitatori pe zi, trece printr-o modernizare amplă: o zonă premium de SPA cu jacuzzi, un spațiu acoperit pentru sezonul rece, precum și tobogane și colaci noi. Pe lângă bazine, complexul oferă și hidrobiciclete, plus două spații de joacă pentru cei mici.

Pentru familiile active, zona bacului de la râul Mureș concentrează curse de karting la GoKart Racing, 2 piste noi de biciclete de aproximativ 9 km și 10 km spre Sângeorgiu de Mureș, caiac și stand-up paddle direct pe apă, precum și Moove, mai jos pe cursul râului, sala de cățărat, centru de închiriere caiace și biciclete, magazin de sporturi nautice și accesorii a echipei Outdoor Experience.

La final de zi, Palatul Culturii, capodoperă în stil Secession (Art Nouveau) ridicată la începutul secolului XX după planurile arhitecților Marcell Komor și Dezső Jakab, la inițiativa primarului de atunci, György Bernády, poate fi vizitat ghidat, cu activități de educație muzeală pentru copii organizate în paralel, la cerere.

Punctul central al clădirii este Sala Oglinzilor, cu oglinzi venețiene care amplifică lumina naturală, alături de vitraliile realizate în atelierul lui Miksa Roth, iar Sala de Concerte, cu 600 de locuri și o acustică remarcată de-a lungul timpului, găzduiește Filarmonica de Stat Târgu Mureș. Clădirea adăpostește totodată secția de Artă a Muzeului Județean Mureș și Biblioteca Județeană, rămânând tot mai deschisă către evenimente contemporane, ca punct în care patrimoniul întâlnește programarea actuală a orașului.

Palatul Culturii este însă doar una dintre expresiile remarcabile ale patrimoniului Art Nouveau al orașului. Târgu Mureș păstrează peste 150 de clădiri care includ elemente ale acestui stil, multe dintre ele concentrate în zona centrală și ușor accesibile într-un traseu pietonal.

Acest patrimoniu arhitectural valoros completează oferta turistică și culturală a orașului și oferă vizitatorilor posibilitatea de a descoperi, într-un spațiu urban compact, diversitatea și rafinamentul arhitecturii de la începutul secolului XX.

Sângeorgiu de Mureș, o altă poveste

Experiența turistică mureșeană nu se oprește la limita municipiului, ci se extinde firesc spre localitățile din jur. La aproximativ 7 km de Târgu Mureș, în Sângeorgiu de Mureș, Complexul Apollo Wellness oferă piscine și acces SPA, fiind al doilea ștrand care ancorează oferta de agrement acvatic a zonei. Povestea Apollo Wellness Club începe în 1982, când statul inaugurează aici primul hotel Apollo, cu doar 44 de camere, un bar și câteva cabinete medicale.

Transformarea reală vine două decenii mai târziu: între 2005 și 2007, complexul trece printr-un program amplu de modernizare, finalizat cu un corp nou de cazare de 4 stele, iar vechiul hotel se metamorfozează într-un complex modern de sănătate, spa și agrement, întins acum pe peste 13 hectare.

Astăzi, Apollo Wellness Club oferă o zonă de ștrand de 24.000 mp, bazine cu apă sărată și dulce, un centru de recuperare balneară și spa, precum și facilități hoteliere de 3 și 4 stele.

Tot aici, Castelul Mariaffi a fost ridicat în forma sa actuală în anii 1870, prin reconstrucția comandată de Albert Mariaffi, pe locul unui conac mai vechi. Cumpărat de primăria locală în 2010, aflat atunci într-o stare avansată de degradare, castelul a fost restaurat cu fonduri europene și redeschis publicului, funcționând acum ca centru cultural și turistic al comunei, cu spații destinate unui muzeu etnografic și unor expoziții despre istoria familiilor care l-au deținut.

Cazare la standard ridicat

Standardul de cazare din oraș s-a ridicat vizibil în ultimii ani, esențial pentru un sejur de familie mai lung: Hampton by Hilton este primul brand hotelier internațional din Târgu Mureș, o investiție de 11 milioane de euro, și este gândit ca hotel kids-friendly, cu un mic dejun special dedicat celor mici, cu waffles, orez cu lapte și budinci, precum și spații de joacă amenajate în interior. Hotel Privo completează oferta de cazare din centrul orașului, cu camere gândite și pentru sejururi în familie.

Alături de Complexul de agrement „Weekend” și Apollo Wellness Club, orașul dispune de cel puțin alte două hoteluri de 4 stele cu centre SPA și wellness moderne, Hotel Business și Imperial Inn, ceea ce consolidează profilul Târgu Mureșului ca destinație atractivă și pentru relaxare și recreere, oferind vizitatorilor multiple opțiuni pentru odihnă, răsfăț și petrecerea timpului liber.

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