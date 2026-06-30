Suspectul, identificat ca Nichita P. a fost arestat în regiunea Enz, din landul Baden-Wurttemberg, în sud-vestul Germaniei, de către ofițeri de poliție din landul respectiv și din Renania-Palatinat.

Nichita P., considerat un „tânăr adult” conform legii penale germane, este suspectat că a încercat să fondeze o organizație teroristă străină și că a plănuit un act grav de violență menit să pună în pericol siguranța statului.

Procuratura îl acuză pe suspect, care avea între 18 și 20 de ani în momentul producerii faptelor, că a încercat, de la începutul anului 2023, să creeze o organizație de extremă-dreapta cu scopul de a prăbuși statului român și de a instaura un model național-socialist în România.

Nichipa P. încerca să atragă recruți prin intermediul a două canale pe un serviciu de mesagerie din Germania și care erau adresate în principal tinerilor români.

Prin intermediul acestor canale, el și-a îndemnat abonații să comită diverse infracțiuni, între care realizarea de graffiti cu simboluri de extremă-dreapta, incitarea tinerilor la autovătămare, incendierea clădirilor folosite de migranți sau membri ai comunității LGBTQ+ și chiar uciderea unor persoane considerate „subumane”.

Nichita P. a publicat, de asemenea, instrucțiuni pentru fabricarea de otrăvuri și explozibili, precum și pentru producerea de cocteiluri Molotov și mașini-capcană.

Potrivit agenției de presă DPA, citată de Agerpres, cetățeanul român urmează să apară marți mai târziu în fața unui judecător de instrucție de la Curtea Federală de Justiție din Karlsruhe, care va decide cu privire la arestarea sa preventivă.

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