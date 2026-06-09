Cum funcționează mașina cu aer comprimat care „imită mersul pe jos”

La o primă vedere, mecanismul pare greu de conceput pentru standardele actuale. Pentru a testa conceptul, echipa din spatele proiectului a modificat un autoturism Audi A8, înlocuind motorul termic și puntea spate cu un sistem inovator.

În locul motorului tradițional a fost montată o butelie de aer comprimat la o presiune de 360 de bari. Mișcarea nu se mai bazează pe cuplul rotativ clasic. În schimb, roțile culisează liniar pe o tijă lungă de 1,4 metri, fiind împinse de propulsoare speciale cu aer comprimat.

„Mersul pe jos al omului este supremul pe pământ, era firesc să se ajungă aici”, explică inventatorul Adrian Roșca. Potrivit acestuia, deși în prezent prototipul experimental se deplasează cu viteză redusă, versiunea finală de serie va avea o cursă mult mai scurtă a roților, de maximum 20 de centimetri.

Cea mai frapantă afirmație a inventatorului este legată de dinamică: vehiculul ar fi capabil să atingă o viteză de 333 km/h în doar o secundă printr-un impuls liniar masiv, forța G uriașă urmând să fie gestionată structural pentru ca habitaclul și șoferul să nu fie afectați. Totodată, roțile folosesc prisme de blocare vacuumatice, tehnologie care, teoretic, ar împiedica patinarea pe carosabil umed, gheață sau noroi.

Planuri mari: Contract în SUA și miza unui miliard de euro pentru Bârlad

Proiectul este gestionat prin Centrul de Inventică „Rosmar H”, condus de Sebastian Bâclea. Reprezentanții centrului au anunțat că au semnat deja un contract de promovare cu o companie din Statele Unite ale Americii, unde prototipul românesc urmează să fie prezentat în perioada următoare pentru a atrage investitori.

Miza pe termen lung este însă una de ordin economic și regional. Inventatorii speră ca prin aceste brevete să poată accesa fonduri europene masive destinate inovației, dând ca exemplu parcursul de succes al antreprenorului Mate Rimac din Croația.

„Noi avem brevete auto, revoluționăm domeniul. De ce nu am putea aduce un miliard de euro la Bârlad?”, susține Adrian Roșca, adăugând că visul echipei este deschiderea unei uzine de producție în județul Vaslui, care ar putea genera, în timp, mii de locuri de muncă, potrivit jurnaliștilor de la vremeanoua.ro.

Scepticismul specialiștilor și întrebările nerezolvate

Deși cifrele prezentate pe rețelele sociale sunt spectaculoase, proiectul nu este lipsit de semne de întrebare și scepticism din partea unor ingineri sau pasionați de fizică, ce avertizează cu privire la limitele practice ale propulsiei cu aer comprimat și stabilitatea la accelerații atât de violente. O altă provocare majoră rămâne infrastructura: alimentarea unui astfel de vehicul ar necesita stații dotate cu compresoare de înaltă presiune.

Cât va costa o astfel de mașină a viitorului? Momentan nu există un preț estimativ. Reprezentanții proiectului au precizat că au demarat o colaborare cu profesori universitari de la Universitatea Transilvania din Brașov, aceștia urmând să efectueze toate calculele economice și tehnice necesare pentru faza finală a proiectului de serie.

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