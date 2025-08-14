La ce ai dreptul în cazul unei întârzieri

Grevele, lipsa personalului și defecțiunile tehnice la aeroporturi și în controlul traficului aerian obligă mii de familii să aștepte ore întregi în aeroporturi și să suporte anularea sau întârzierea zborurilor.

Însă, buimăcit printre companiile aeriene care încearcă să te păcălească cu scuze, escrocii care se dau drept echipe de servicii pentru clienți și firmele de gestionare a reclamațiilor care se luptă să obțină o parte din despăgubirea ta există mari șanse să nu primești suma la care ai dreptul.

Deci, cât poți solicita după o întârziere a zborului și ce capcane trebuie să eviți în procesul de luptă pentru despăgubirea cuvenită?

Dreptul la despăgubiri depinde de locul de plecare al zborului – sau de locul de plecare prevăzut – și de compania aeriană cu care ai zburat. Poți solicita despăgubiri numai dacă zborul a fost operat de o companie aeriană din UE sau din Regatul Unit (UK), cum ar fi Ryanair, Tarom, Wizzair sau Lufthansa, de exemplu, sau dacă zborul a plecat din Regatul Unit sau din UE (inclusiv Islanda, Norvegia și Elveția, dar nu Insulele Feroe).

Dacă ai întâmpinat o întârziere semnificativă la un zbor de la Londra sau de la Frankfurt la New York cu American Airlines sau cu Delta, de exemplu, ai avea dreptul să depuni o cerere de despăgubire. Dar dacă întârzierea a avut loc în sens invers, nu ai putea face acest lucru.

Cu toate acestea, dacă zborul de întoarcere de la New York la Londra sau la Frankfurt a fost cu British Airways sau cu Lufthansa, poți depune o cerere de despăgubire.

Dreptul tău la despăgubire este acoperit de legislația UE, cunoscută sub numele de Regulamentul UE 261/2004, pe care inclusiv Marea Britanie încă îl respectă. Cu toate acestea, alte țări și companii aeriene au propriile scheme de despăgubire la care poți apela dacă nu ești eligibil în cadrul schemei UE.

Suma la care ai dreptul depinde de durata întârzierii și de distanța zborului.

Nu ai dreptul să soliciți despăgubiri pentru întârzieri mai mici de trei ore. Dacă zborul tău de până la 1.500 km este întârziat cu cel puțin trei ore, poți solicita 250 de euro. Pentru o călătorie de 1.500 km până la 3.500 km cu o întârziere de trei ore sau mai mult, despăgubirea este de 400 de euro.

O călătorie de peste 3.500 km cu o întârziere mai mică de patru ore dă dreptul la o despăgubire de 300 euro, iar pentru o întârziere de patru ore sau mai mult, despăgubirea este de 600 de euro.

Compania aeriană trebuie să îți ofere, de asemenea, mâncare și băuturi (de obicei sub formă de vouchere), acces la telefon, cazare dacă întârzierea durează peste noapte și transport între hotel și aeroport.

Poți alege să nu iei zborul dacă întârzierea ajunge la cinci ore. În acest caz, poții solicita rambursarea integrală a biletului, rambursarea unei călătorii de continuare sau a zborului de întoarcere și un zbor înapoi la locul de plecare inițial, dacă te afli la jumătatea călătoriei.

Dacă decizi să iei zborul, poți solicita o despăgubire de până la 600 de euro, în funcție de distanța zborului.

Când soliciți despăgubirea, asigură-te că știi cât ți se cuvine. Companiile aeriane nu au niciun interes să te informeze, așa că e bine să afli sumele în cazul în care ți se propune o ofertă mai mică decât cea la care ai dreptul.

Ce pretenții poți să ai dacă te confrunți cu o anulare

Dacă zborul tău este anulat, poți solicita fie rambursarea integrală a biletului, fie un zbor de înlocuire pentru a ajunge la destinație. În plus, dacă zborul de înlocuire înseamnă că ajungi la destinație cu cel puțin două ore întârziere sau dacă zborul a fost anulat cu mai puțin de 14 zile înainte de decolarea planificată, ai dreptul la despăgubiri.

Există o varietate de sume diferite la care ai dreptul, în funcție de momentul anulării zborului, distanța zborului și orarul zborului reprogramat. Verifică aceste informații la Autoritatea Aeronautică Civilă (CAA) la www.caa.ro.

Rețini că poți solicita despăgubiri și de la asigurarea de călătorie, dacă compania aeriană nu îți plătește. Dacă asigurarea e atașată ca beneficiu al unui card bancar cu care ai achitat transportul, ea poate fi folosită, de asemenea, în acest sens. Dacă motivul anulării nu ține de compania aeriană, asiguratorul tău de călătorie ar trebui să îți ramburseze costurile.

În plus, dacă nu mai poți ajunge la destinație, asigurarea de călătorie îți poate rambursa costurile de cazare și de închiriere a mașinii, precum și zborurile de legătură. Asigură-te că polița ta include acoperirea pentru anulare. Dacă consideri că ai dreptul la despăgubiri, contactează direct compania aeriană cu care ai zburat. De obicei, aceasta va avea un formular standard de completat, în care va trebui să introduci datele personale, numărul zborului și informațiile bancare.

Dar trebuie să fii atent și la aceste capcane ascunse care te-ar putea priva de ceea ce ți se cuvine…

  1. NU ACCEPTA SCUZELE ASCUNSE
    Pentru a primi despăgubiri, întârzierea sau anularea trebuie să fie din vina companiei aeriene.

A existat o alertă de securitate sau o grevă a controlului traficului aerian? În acest caz, întârzierea nu este din vina companiei aeriene și nu vei avea dreptul la despăgubiri.

O situație aparte apare când o companie aeriană poate susține că grevele nu sunt din vina ei. Dar unele greve sunt organizate de personalul companiei aeriene, de exemplu, ceea ce este responsabilitatea companiei aeriene. O grevă a personalului de la sol, care ține de aeroport, nu ar fi acoperită.

Compania aeriană trebuie să dovedească acest lucru. Trebuie să soliciți întotdeauna companiei aeriene să confirme în scris motivul pentru care a refuzat despăgubirea.

Motivele comune pentru întârzieri care sunt sub controlul companiei aeriene includ lipsa personalului sau îmbolnăvirile, zboruri anulate din cauza rezervărilor insuficiente sau întârzierea pilotului. Defecțiunile tehnice pot fi, de asemenea, vina companiei aeriene.

Companiile aeriene folosesc adesea vremea rea ca scuză pentru a respinge reclamațiile clienților. Trebuie să fie vreme extrem de rea. Fenomene precum fulgerele nu se iau în considerare – acestea sunt probleme normale, cotidiene pentru o companie aeriană. În plus, argumentul vremii nefavorabile poate fi invocat numai pentru zborul în cauză – nu poate fi invocat pentru efectele vremii nefavorabile asupra zborurilor anterioare ale avionului.

Verifică singur care au fost condițiile meteorologice. Poți încerca să contactezi aeroportul pentru a afla ce s-a întâmplat în ziua respectivă. Au fost anulate și alte zboruri în acea zi?

  1. EVITĂ FIRMELE DE GESTIONARE A RECLAMAȚIILOR
    Dacă ești nervos, obosit și anxios în timp ce aștepți ore în șir în aeroport, poate fi tentant să cauți online modalități de a solicita despăgubiri de la o companie aeriană. Dar dacă faci acest lucru, este probabil să fii bombardat cu reclame sponsorizate din partea firmelor de gestionare a reclamațiilor. Acestea sunt firme care te pot ajuta să depui o reclamație și să te asiste cu orice formalități.

Poate părea tentant să te lași pe mâna lor, promit agresiv vrute și nevrute, dar riștii să pierzi o mare parte, 30% – 40%, din despăgubire sau chiar totul. E cam ca la depunerea actelor pentru o inmatriculare auto: o poți face și singur, nu e nevoie decât de atenție și un pic de concentrare.

  1. IA ÎN CONSIDERARE O REDIRECȚIONARE ÎN LOC DE RAMBURSARE
    Dacă zborul tău este anulat, poți opta pentru o rambursare integrală sau pentru un zbor de înlocuire care să te ducă la destinație, dar ar trebui să te gândești bine la ce optezi.

Dacă dorești în continuare să ajungi la destinație, de obicei este mai bine să optezi pentru un zbor de înlocuire. Acest lucru se datorează faptului că suma rambursată este mai mică decât dacă ai rezerva singur un zbor last minute, astfel încât ai putea pierde bani. Dacă accepți un zbor de înlocuire, compania aeriană are responsabilitatea de a-ți oferi unul cât mai curând posibil, acesta putând fi cu o companie concurentă.

În plus, dacă accepți rambursarea, compania aeriană nu are, de obicei, nicio altă obligație față de tine

  1. ATENȚIE LA ÎNȘELĂTORII CARE SE PREZINTĂ CA „SERVICIUL CLIENȚI AL COMPANIEI AERIENE”
    Călătorii trebuie să fie atenți unde solicită despăgubiri, deoarece ar putea fi ținta unor escroci care se prezintă ca fiind echipa de servicii clienți a unei companii aeriene sau chiar Autoritatea Aeronautica Civilă (CAA este abrevierea internațională).

Fraudatorii profită de călătorii vulnerabili și stresați pentru a le fura banii și datele personale. Escrocii care se dau drept reprezentanți ai unei companii aeriene pot trimite e-mailuri, mesaje text sau chiar apeluri telefonice în care pretind că te pot ajuta să obții despăgubiri – sau pot lua legătura cu tine prin intermediul unui cont fals de social media care se prezintă ca fiind al unei companii aeriene.

Dacă ai suferit o întârziere a zborului și aștepți să fii contactat de compania aeriană, acest tip de mesaj te poate păcăli cu ușurință.

Îți pot solicita numărul zborului, referința rezervării și datele bancare sau îți pot trimite un link către un site web de phishing conceput pentru a-ți fura informațiile personale și financiare. O altă tactică este să îți ceară să plătești o mică taxă pentru a accelera procesul de revendicare. Utilizează datele de contact găsite independent și site-ul web oficial al companiei aeriene pentru a revendica despăgubirea.

  1. REZERVĂ ZBORURILE DE LEGĂTURĂ ÎNTR-O SINGURĂ OPERAȚIUNE
    Asigură-te că rezervi toate zborurile de legătură într-o singură operațiune, în loc să le rezervi separat. Conform reglementărilor, dacă zbori de la București la Singapore cu Qatar Airways și faci escală la Doha, vei fi acoperit pentru întârzieri și anulări pe ambele segmente dacă le-ai rezervat împreună.

Cu toate acestea, dacă rezervi zborurile separat s-ar putea să ai de suportat costurile. Orice întârzieri sau anulări de la Doha la Singapore nu vor fi acoperite, deoarece zborul respectiv nu pleacă dintr-o destinație din Regatul Unit (UK) sau din UE (inclusiv Islanda, Norvegia și Elveția, dar nu Insulele Feroe) și nu este operat de o companie aeriană din Regatul Unit sau din UE.

Sugerăm efectuarea unei singure rezervări pentru a evita această situație. Pot exista cazuri în care companiile aeriene spun că zborurile nu sunt acoperite, dar sunt. O companie aeriană poate spune că nu se ia în considerare, dar este o inducere în eroare.

  1. NU TREBUIE SĂ ACCEPȚI VOUCHERELE
    Companiile aeriene au distribuit o mulțime de vouchere în perioada haotică a pandemiei, iar unele continuă să o facă în locul compensațiilor pentru zborurile anulate sau întârziate. Însă acestea sunt valabile numai pentru compania aeriană respectivă și au date de expirare – și nu ești obligat să le accepți. Dacă o faci totuși, renunți la dreptul de a te răzgândi și de a solicita despăgubiri.
  2. ÎNTÂRZIEREA DUREAZĂ PÂNĂ LA DESCHIDEREA UȘILOR
    Fii cu ochii pe ceas! Compania aeriană poate încerca să susțină că avionul tău nu a avut o întârziere de trei ore sau mai mult. Durata întârzierii nu se bazează pe ora decolării, ci pe ora sosirii. De exemplu, dacă ai decolat cu trei ore mai târziu decât ora programată, dar ai sosit cu doar două ore și 45 de minute mai târziu decât intervalul de sosire stabilit, durata întârzierii este de două ore și 45 de minute. Însă un amănunt juridic arată că această regulă ar putea fi în favoarea ta. Judecătorii de la cea mai înaltă instanță din Europa au decis că întârzierea încetează atunci când una dintre ușile avionului este deschisă. Ceasul se oprește când cel puțin una dintre ușile avionului este deschisă la destinație. Multe companii aeriene vor susține că acest lucru se întâmplă mai devreme sau că rularea pe pistă contează.

Până când ușa nu este deschisă, din punct de vedere tehnic nu ai ajuns. Notează cu atenție ora la care personalul de cabină deschide ușile și prezint-o companiei aeriene.

