Totuși, regulile stricte de utilizare impuse de legislația fiscală în vigoare în 2026 vin cu termene-limită clare. Ignorarea acestora poate transforma un beneficiu extrasalarial într-o pierdere totală, banii neutilizați fiind returnați automat la bugetul de stat.

Cât timp ai la dispoziție pentru a utiliza voucherele de vacanță

Conform legislației naționale care reglementează acordarea biletelor de valoare, toate voucherele de vacanță emise pe suport electronic au o perioadă fixă de valabilitate.

Voucherele de vacanță emise în 2026 sunt valabile timp de exact un an (12 luni) de la data încărcării sumei pe suportul electronic.

Acest lucru înseamnă că dacă ai primit suma pe card la data de 15 mai 2026, ai o fereastră deschisă până la data de 15 mai 2027 pentru a efectua plata unei rezervări. Este important de reținut că nu trebuie neapărat ca vacanța în sine să se desfășoare în acest interval, ci doar ca plata serviciilor turistice să fie procesată înainte ca soldul să expire.

Ce se întâmplă dacă nu folosești voucherele de vacanță?

Aceasta este una dintre cele mai frecvente capcane în care cad beneficiarii. Spre deosebire de alte sume acordate sub formă de bonusuri, banii de pe cardul de vacanță sunt supuși unor restricții severe de circuit bancar.

Dacă termenul de 12 luni expiră, se aplică automat următoarele măsuri:

Anularea soldului: Sumele rămase necheltuite sunt șterse definitiv de pe card de către unitatea emitentă (Sodexo/Pluxee, Edenred, Up România).

Sumele rămase necheltuite sunt șterse definitiv de pe card de către unitatea emitentă (Sodexo/Pluxee, Edenred, Up România). Imposibilitatea reportării: Banii nu pot fi reportați pentru anul următor și nici nu se poate prelungi valabilitatea lor prin cereri administrative.

Banii nu pot fi reportați pentru anul următor și nici nu se poate prelungi valabilitatea lor prin cereri administrative. Fără conversie în bani gheață: Este strict interzisă (și penalizată de lege) încercarea de a schimba voucherele în numerar sau transferarea sumelor către alte conturi.

Cum te asiguri că nu pierzi banii în acest sezon

Pentru a evita surprizele neplăcute la recepția hotelului, urmează acești pași simpli înainte de a pleca la drum:

Verifică soldul și istoricul: Descarcă aplicația mobilă a operatorului care ți-a emis cardul și verifică data exactă la care au fost virați banii în 2026.

Descarcă aplicația mobilă a operatorului care ți-a emis cardul și verifică data exactă la care au fost virați banii în 2026. Cumpără doar de la unități autorizate: Voucherele de vacanță pot fi folosite exclusiv pe teritoriul României, la hoteluri, pensiuni sau agenții de turism înregistrate oficial la Ministerul Turismului și care acceptă plata cu carduri de vacanță.

Voucherele de vacanță pot fi folosite exclusiv pe teritoriul României, la hoteluri, pensiuni sau agenții de turism înregistrate oficial la Ministerul Turismului și care acceptă plata cu carduri de vacanță. Folosește-le pentru pachete complete: Poți achita cu cardul nu doar cazarea, ci și mesele incluse în pachet, tratamentele balneare sau transportul, dacă acestea sunt cumpărate la pachet de la aceeași unitate turistică.

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