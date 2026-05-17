Tot mai multe companii din acest segment au intrat pe piaţa locală în ultimii ani, în contextul unei cereri crescute pentru produse cu preţuri mici.

Tedi, cu produse sub 5 lei, și-a triplat cifra de afaceri în România

Un exemplu semnificativ este retailerul german Tedi, care a reuşit să-şi tripleze cifra de afaceri în România în ultimii doi ani.

În 2025, compania a raportat venituri de aproape 300 de milioane de lei, faţă de 200 de milioane de lei în 2024 şi doar 100 de milioane de lei în 2023. Tedi, care a intrat pe piaţa românească în 2022, deţine acum 80 de magazine în întreaga ţară.

Portofoliul său include aproximativ 16.000 de produse non-alimentare, de la articole pentru petrecere, bricolaj şi produse electrice, până la jucării, cosmetice şi bunuri specifice drogheriilor.

„Un sfert din portofoliul nostru are preţuri de sub 1 euro (5 lei)”, declară repezentanţii companiei.

Aurora, din Ucraina, are prețuri care pornesc „de la 1 leu”

Un alt retailer care a ales să profite de tendinţa de economisire a românilor este Aurora, un lanţ ucrainean care a intrat pe piaţa locală în toamna lui 2023, deschizând primul magazin în Suceava.

În mai 2026, Aurora numără aproximativ 50 de unităţi, deschise în oraşe mari, medii şi mici din regiunea Moldovei, precum Iaşi, Botoşani sau Galaţi.

Strategia companiei este clară: preţuri mici şi o ofertă variată, adaptată nevoilor consumatorilor din una dintre cele mai sărace regiuni ale ţării.

Potrivit site-ului oficial Aurora Multimarket, produsele lor au preţuri care pornesc „de la 1 leu”.

„Aurora Multimarket oferă o gamă largă de produse de consum, de la alimente la articole de îngrijire personală, de menaj şi detergenţi până la produse pentru casă, accesorii pentru baie, bucătărie, jucării şi electronice mici – toate la preţuri foarte avantajoase”, se arată pe platforma companiei.

Olandezii de la Action: 1.500 de produse sub 5 lei

Un alt nume nou din segmentul de discount este retailerul olandez Action, care şi-a deschis primele magazine în România în 2025.

În mai 2026, reţeaua numără deja aproape 15 magazine în toată ţara, conform datelor disponibile pe site-ul oficial al companiei.

Oferta lor cuprinde aproximativ 6.000 de produse, împărţite în 14 categorii, inclusiv decoraţiuni, articole de curăţenie, sănătate, jucării, haine şi produse de bricolaj.

„Două treimi din gama noastră se schimbă constant, iar în fiecare săptămână vei găsi 150 de articole noi în magazine. Două treimi dintre produsele noastre costă mai puţin de 10 lei. Mai mult, întotdeauna avem 1.500 de produse la sub 5 lei”, menţionează reprezentanţii Action.

Competiţia creşte pe segmentul de discount în România

Creşterea numărului de retaileri de tip discount vine în întâmpinarea schimbărilor din comportamentul românilor, din ce în ce mai interesaţi de raportul calitate-preţ.

Branduri precum Pepco, Sinsay, Takko sau Kik domină deja acest segment, dar noii jucători, precum Aurora, Tedi şi Action, îşi croiesc rapid o nişă.

În timp ce Pepco şi Sinsay pun accent pe o selecţie mai largă de produse vestimentare, Action se concentrează pe articole pentru casă, curăţenie şi îngrijire personală, ceea ce îl poziţionează ca un competitor direct pentru aceşti retaileri consacraţi.

Creşterea accelerată a acestor reţele de discount arată că ele răspund unei nevoi reale din partea consumatorilor români, în special în contextul economic actual.

Inflația anuală din România a atins 10,7% în aprilie 2026 comparativ cu perioada similară a anului trecut, acesta fiind cel mai înalt nivel din ultimele luni, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Creșterea este alimentată de scumpirile semnificative la energie, carburanți și servicii, care continuă să apese pe bugetele românilor și pe puterea lor de cumpărare.

Potrivit BNR, rata anuală a inflaţiei va creşte şi se va menţine în intervalul martie-iunie 2026 la valori mai ridicate decât cele evidenţiate în prognoza din februarie 2026, care anticipa că dinamica inflaţiei va ajunge la 9,8 la sută în iunie.

Totodată, BNR mai anunța și un val de scumpiri până în iunie 2026, pe fondul creșterii prețurilor la combustibili.

Pe măsură ce inflaţia continuă să afecteze bugetele personale, iar accesul la credite rămâne costisitor, aceste magazine devin o soluţie practică pentru mulţi români.

