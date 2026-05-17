Secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, a declarat anterior că nu intenţionează să reînnoiască licenţa generală care permitea achiziţia de petrol rusesc aflat pe petroliere.

Până sâmbătă după-amiază, ora Washingtonului, pe site-ul Trezoreriei americane nu fusese publicat niciun anunţ privind prelungirea derogării. Întrebat pe această temă, un purtător de cuvânt al instituţiei a refuzat să ofere comentarii.

Decizia vine după ce doi senatori democraţi influenţi, Jeanne Shaheen şi Elizabeth Warren, au cerut vineri administraţiei Trump să nu prelungească derogarea, argumentând că aceasta oferă Rusiei venituri suplimentare pentru a-și finanţa războiul împotriva Ucrainei, fără să reducă în mod real costurile carburanţilor pentru consumatorii americani.

Reuters menționează că precedenta prelungire făcea parte din strategia administraţiei Trump de a limita creşterea preţurilor globale la energie în contextul războiului cu Iranul.

Printre măsurile adoptate de Washington s-au numărat împrumuturi din Rezerva Strategică de Petrol a SUA, suspendarea temporară a unor restricţii maritime prevăzute de Jones Act şi sprijinul exprimat de președintele american Donald Trump pentru suspendarea taxei federale de 18,4 cenţi pe galon aplicată benzinei.

Cu toate acestea, preţurile carburanţilor au rămas ridicate în SUA, benzina ajungând la aproximativ 4,50 dolari pe galon.

Atât cotaţiile petrolului american, cât şi cele internaţionale s-au menţinut în jurul sau peste pragul de 100 de dolari pe baril după izbucnirea conflictului cu Iran, la 28 februarie.

Donald Trump a declarat vineri, la întoarcerea din China, că a discutat cu liderul chinez Xi Jinping despre posibilitatea ridicării sancţiunilor împotriva companiilor chineze care cumpără petrol iranian şi că va lua o decizie în curând.

India este cel mai mare cumpărător de petrol rusesc transportat pe mare, iar importurile sale au atins niveluri apropiate de record în aprilie şi mai, pe fondul derogărilor acordate anterior de Statele Unite.

