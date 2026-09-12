Un restaurant italian din Esslingen, Germania, a introdus o regulă neobișnuită pentru nota de plată. Clienții care vor să achite separat trebuie să anunțe acest lucru înainte de a comanda. Motivul: chelnerii pierd prea mult timp împărțind nota la final, relatează portalul HNA.

Un proprietar de restaurant italian din Esslingen, în apropiere de Stuttgart, Germania, a decis să schimbe modul în care clienții achită nota de plată. Salvatore Marrazzo, administratorul unui restaurant italian, le cere celor care vor să plătească separat să anunțe acest lucru înainte de a comanda.

Concret, pentru fiecare masă din restaurant se face o singură notă de plată, indiferent de numărul de clienți care o împart. Dacă totuși clienții vor bonuri separate, trebuie să menționeze acest lucru de la început.

Regula a fost introdusă după mai multe situații în care ospătarii au petrecut mult timp încercând să stabilească cine și cât trebuie să plătească.

Într-o seară aglomerată, doi chelneri au fost nevoiți să se ocupe de împărțirea notei pentru o singură masă. Situația a devenit dificilă inclusiv din cauza consumului diferit de băuturi.

„Problema era dacă cineva luase sau nu 0,1 litri din sticla de vin și dacă chelnerul putea apoi să împartă nota de plată”, a povestit proprietarul restaurantului.

Marrazzo spune că nu interzice plata separată, însă aceasta trebuie anunțată din timp, astfel încât comenzile să poată fi înregistrate corespunzător.

Regula este afișată la intrare, în meniuri și online.

Potrivit proprietarului, în țări precum Italia, Spania și Grecia este mai obișnuit ca nota să fie achitată de un sigur client și apoi împărțită între cei de la masă.

„În Italia, de obicei se numește «alla Romana», așa se numește”, adaugă acesta.

În acest sistem, nota totală este pusă la comun, iar fiecare persoană contribuie la plata ei.

Avocații consumatorilor atrag atenția că o interdicție generală privind plata separată nu ar fi admisibilă din punct de vedere juridic.

Heike Silber, de la Centrul pentru Consumatori din Baden-Württemberg, explică: „Din punct de vedere pur juridic, fiecare client încheie propriul contract cu proprietarul restaurantului și, prin urmare, trebuie să plătească doar pentru ceea ce a comandat”.

În schimb, situația poate deveni mai complicată atunci când mai multe persoane comandă împreună produse care sunt dificil de atribuit individual.

Atunci când băuturile sunt comandate împreună, alocarea plății este mai dificilă, adaugă expertul: „Strict vorbind, persoana care a comandat băutura ar trebui să o plătească”.

Expertul recomandă ca modalitatea de plată să fie stabilită încă de la început.

„Dacă este clar că vor plăti individual, atunci chelnerul poate aloca comenzile, iar acest lucru simplifică procesul de facturare”, a mai spus expertul.

O parte dintre clienții restaurantului consideră că regula este rezonabilă, mai ales dacă este comunicată înainte de comandă.

„Întotdeauna procedez așa cu prietenii”, a spus unul din clienți.

„Am fost martor personal cum este când există discuții aprinse la masă, iar chelnerul stă acolo o veșnicie”, a povestit altcineva care consideră că majoritatea oaspeților se descurcă bine cu politica: „Mai ales că nu o interzice. Trebuie doar să o anunți în prealabil, apoi nu este nicio problemă”.