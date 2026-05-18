Janet a crescut într-o sectă poligamă unde bărbații puteau înșela liber: „44 de frați și de surori, 4 mame și un tată”

Warren Steed Jeffs (70 de ani), liderul de cult poligam american condamnat pentru agresiune sexuală asupra copiilor, execută o condamnare pe viață în Texas (plus 20 de ani). Este încarcerat la unitatea Louis C. Powledge a Departamentului de Justiție Penală, lângă Palestine.

În 2006, Jeffs se afla pe lista FBI -ului celor mai căutați 10 oameni pentru acuzațiile că a aranjat căsătorii ilegale cu copii între adepții săi adulți de sex masculin și fete minore. Începând din 2007, a fost acuzat, în cazuri separate, inclusiv de incest și viol în calitate de complice.

Potrivit foștilor membri ai Bisericii Fundamentaliste a lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă (FLDS), „profetul” Jeffs a avut 78 de soții și peste 100 de copii.

Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

„Trădare legalizată”

Janet Z. și-a dezvăluit povestea traumatzantă, pe TikTok, unde a vorbit despre copilăria petrecută într-un cult poligam.

Născută în 1994, Janet a fost crescută într-un grup desprins din Biserica Fundamentalistă a lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă, condusă de Warren Jeffs, condamnat pentru infracțiuni sexuale.

Femeia povestește că, în copilărie, fetele erau tratate ca niște „cetățeni de rang secund” și li se spunea că este „un privilegiu” să se căsătorească cu un bărbat.

Ea a recunoscut că fetele de acolo au fost antrenate de la o vârstă fragedă să fie complet supuse bărbaților și că poligamia în sine era, de fapt, „trădare legalizată”.

44 de frați și surori, 4 mame și un tată

Janet a crescut alături de 44 de frați și surori, patru mame și un singur tată, într-o casă cu 13 dormitoare și 15 băi.

„Viața mea întreagă am fost crescută cu ideea că este un privilegiu să mă căsătoresc cu un bărbat ca una dintre soțiile lui”, a spus Janet.

Bărbații erau liderii noștri: tatăl era liderul casei până la căsătorie, iar apoi soțul prelua acest rol.

Janet și-a petrecut copilăria învățând acasă, alături de frații și surorile ei, sub îndrumarea mamei biologice și a unei surori mai mari.

Ziua începea la ora 8.00, când copiii studiau scripturile religioase timp de o oră, urmate de lecții de engleză, matematică și istorie până la ora 15.30.

„Ca și cum l-ar vedea înșelând-o chiar în fața ei și nu poate face nimic”

În 2010, din cauza numărului mare de copii, frații mai mici ai lui Janet au început să frecventeze școala tradițională, iar ea a rămas acasă pentru a ajuta la gospodărie și a absolvit școala online.

La vârsta de 20 de ani, Janet a început să-și pună întrebări despre stilul de viață care i-a fost impus. Discuțiile cu prietenele care trăiau în căsnicii aranjate au fost revelatoare.

„Mi-au povestit cât de greu este să-ți vezi soțul alături de alte femei, iar prietena mea mi-a spus că este ca și cum l-ar vedea înșelând-o chiar în fața ei și că nu poate face nimic”, a spus Janet.

A părăsit secta în 2014

În 2014, la 20 de ani, Janet a decis să părăsească familia și să-și înceapă o viață nouă în Salt Lake City. Deși părinții ei au fost șocați, Janet a simțit că această decizie era necesară pentru libertatea sa.

„I-am spus mamei mele cu o lună înainte să plec, ca să aibă timp să proceseze vestea. Tatăl meu mi-a spus că îmi voi irosi viața și că nu știe ce se va întâmpla cu mine”, a declarat ea.

Viața departe de cult a fost eliberatoare pentru Janet. În prezent, mama ei biologică nu mai face parte din grup, dar locuiește în continuare în casa familiei, împreună cu alți 10 membri.

Tatăl lui Janet a murit în 2024, iar una dintre mamele ei a decedat în 2023. Majoritatea fraților săi continuă să urmeze religia, însă surorile ei s-au separat de cult.

„Pe măsură ce am crescut, mama a început să-și pună întrebări, văzând cum ne trăim viețile separat. Și-a dat seama că nu mai vrea să fie controlată de bărbați și a decis să plece”, a explicat Janet.

Documentarul Netflix „Keep Sweet: Pray and Obey” (4 episoade), semnat de regizoarea Rachel Dretzin, spune povestea adevărată și îngrozitoare a Bisericii Fundamentaliste a lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă.

„Nu repovestim crimele oribile, oferim șansa supraviețuitorilor de a-și spune poveștile prima dată”

Scopul documentarului „nu este de a repovesti crimele oribile ale lui Jeffs, ci de a oferi victimelor și supraviețuitorilor șansa de a-și spune poveștile pentru prima dată”.

Cele patru episoade prezintă interviuri tulburătoare cu excomunicați ai bisericii FLDS, dintre care unii au avut relații intime cu Jeffs, care a fost numit profet în 2002, moștenind rolul de la tatăl său, Rulon Jeffs.

Până la momentul arestării sale, Jeffs se căsătorise cu 78 de femei (dintre care unele le-a „moștenit” de la tatăl său), dintre care 24 erau minore, iar una avea doar 12 ani.

Astăzi, este încă considerat profetul și președintele FLDS, iar mii de adepți ai săi sunt încă în viață.

Warren Jeffs a documentat totul. Fiecare crimă pe care a comis-o, a înregistrat-o pe bandă magnetică, pe suport audio sau în jurnal – regizoarea Rachel Dretzin

