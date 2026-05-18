  • Warren Steed Jeffs (70 de ani), liderul de cult poligam american condamnat pentru agresiune sexuală asupra copiilor, execută o condamnare pe viață în Texas (plus 20 de ani). Este încarcerat la unitatea Louis C. Powledge a Departamentului de Justiție Penală, lângă Palestine.
  • În 2006, Jeffs se afla pe lista FBI -ului celor mai căutați 10 oameni pentru acuzațiile că a aranjat căsătorii ilegale cu copii între adepții săi adulți de sex masculin și fete minore. Începând din 2007, a fost acuzat, în cazuri separate, inclusiv de incest și viol în calitate de complice.
  • Potrivit foștilor membri ai Bisericii Fundamentaliste a lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă (FLDS), „profetul” Jeffs a avut 78 de soții și peste 100 de copii.

Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

„Trădare legalizată”

Janet Z. și-a dezvăluit povestea traumatzantă, pe TikTok, unde a vorbit despre copilăria petrecută într-un cult poligam.

Născută în 1994, Janet a fost crescută într-un grup desprins din Biserica Fundamentalistă a lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă, condusă de Warren Jeffs, condamnat pentru infracțiuni sexuale.

Janet a crescut într-o sectă poligamă unde bărbații puteau înșela liber: „44 de frați și de surori, 4 mame și un tată”
În 2006, Jeffs se afla pe lista FBI -ului celor mai căutați 10 oameni. Foto: fbi.gov

Femeia povestește că, în copilărie, fetele erau tratate ca niște „cetățeni de rang secund” și li se spunea că este „un privilegiu” să se căsătorească cu un bărbat.

Ea a recunoscut că fetele de acolo au fost antrenate de la o vârstă fragedă să fie complet supuse bărbaților și că poligamia în sine era, de fapt, „trădare legalizată”.

44 de frați și surori, 4 mame și un tată

Janet a crescut alături de 44 de frați și surori, patru mame și un singur tată, într-o casă cu 13 dormitoare și 15 băi.

Janet a crescut într-o sectă poligamă unde bărbații puteau înșela liber: „44 de frați și de surori, 4 mame și un tată”
Janet a trăit în cultul poligam condus de Warren Jeffs, unde a crescut cu 44 de frați și de surori, 4 mame și un tată

„Viața mea întreagă am fost crescută cu ideea că este un privilegiu să mă căsătoresc cu un bărbat ca una dintre soțiile lui”, a spus Janet.

Bărbații erau liderii noștri: tatăl era liderul casei până la căsătorie, iar apoi soțul prelua acest rol.

Janet și-a petrecut copilăria învățând acasă, alături de frații și surorile ei, sub îndrumarea mamei biologice și a unei surori mai mari.

Ziua începea la ora 8.00, când copiii studiau scripturile religioase timp de o oră, urmate de lecții de engleză, matematică și istorie până la ora 15.30.

„Ca și cum l-ar vedea înșelând-o chiar în fața ei și nu poate face nimic”

În 2010, din cauza numărului mare de copii, frații mai mici ai lui Janet au început să frecventeze școala tradițională, iar ea a rămas acasă pentru a ajuta la gospodărie și a absolvit școala online.

La vârsta de 20 de ani, Janet a început să-și pună întrebări despre stilul de viață care i-a fost impus. Discuțiile cu prietenele care trăiau în căsnicii aranjate au fost revelatoare.

„Mi-au povestit cât de greu este să-ți vezi soțul alături de alte femei, iar prietena mea mi-a spus că este ca și cum l-ar vedea înșelând-o chiar în fața ei și că nu poate face nimic”, a spus Janet.

A părăsit secta în 2014

În 2014, la 20 de ani, Janet a decis să părăsească familia și să-și înceapă o viață nouă în Salt Lake City. Deși părinții ei au fost șocați, Janet a simțit că această decizie era necesară pentru libertatea sa.

„I-am spus mamei mele cu o lună înainte să plec, ca să aibă timp să proceseze vestea. Tatăl meu mi-a spus că îmi voi irosi viața și că nu știe ce se va întâmpla cu mine”, a declarat ea.

Viața departe de cult a fost eliberatoare pentru Janet. În prezent, mama ei biologică nu mai face parte din grup, dar locuiește în continuare în casa familiei, împreună cu alți 10 membri.

Tatăl lui Janet a murit în 2024, iar una dintre mamele ei a decedat în 2023. Majoritatea fraților săi continuă să urmeze religia, însă surorile ei s-au separat de cult.

„Pe măsură ce am crescut, mama a început să-și pună întrebări, văzând cum ne trăim viețile separat. Și-a dat seama că nu mai vrea să fie controlată de bărbați și a decis să plece”, a explicat Janet.

Documentarul Netflix „Keep Sweet: Pray and Obey” (4 episoade), semnat de regizoarea Rachel Dretzin, spune povestea adevărată și îngrozitoare a Bisericii Fundamentaliste a lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă.

„Nu repovestim crimele oribile, oferim șansa supraviețuitorilor de a-și spune poveștile prima dată”

Scopul documentarului „nu este de a repovesti crimele oribile ale lui Jeffs, ci de a oferi victimelor și supraviețuitorilor șansa de a-și spune poveștile pentru prima dată”.

Cele patru episoade prezintă interviuri tulburătoare cu excomunicați ai bisericii FLDS, dintre care unii au avut relații intime cu Jeffs, care a fost numit profet în 2002, moștenind rolul de la tatăl său, Rulon Jeffs.

  • Până la momentul arestării sale, Jeffs se căsătorise cu 78 de femei (dintre care unele le-a „moștenit” de la tatăl său), dintre care 24 erau minore, iar una avea doar 12 ani.

Astăzi, este încă considerat profetul și președintele FLDS, iar mii de adepți ai săi sunt încă în viață.

Warren Jeffs a documentat totul. Fiecare crimă pe care a comis-o, a înregistrat-o pe bandă magnetică, pe suport audio sau în jurnal – regizoarea Rachel Dretzin

Janet a crescut într-o sectă poligamă unde bărbații puteau înșela liber: „44 de frați și de surori, 4 mame și un tată”
Până la momentul arestării sale, Jeffs se căsătorise cu 78 de femei, dintre care 24 erau minore, iar una avea doar 12 ani. Foto: Netflix
Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat ce tocmai s-a aflat! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu. Detaliul care i-a surprins pe toți
Viva.ro
Neașteptat ce tocmai s-a aflat! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu. Detaliul care i-a surprins pe toți
Momentul care a stârnit hohote de râs. Ce a răspuns Antim, băiețelul lui Nicușor Dan, când a fost întrebat dacă ar vrea să zboare cu un avion de luptă
Unica.ro
Momentul care a stârnit hohote de râs. Ce a răspuns Antim, băiețelul lui Nicușor Dan, când a fost întrebat dacă ar vrea să zboare cu un avion de luptă
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
Elle.ro
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
gsp
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.RO
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
Recunoaște că l-a înșelat pe fostul internațional român: „Am rupt cluburile, urcat pe mese, băute, tot tacâmul”
GSP.RO
Recunoaște că l-a înșelat pe fostul internațional român: „Am rupt cluburile, urcat pe mese, băute, tot tacâmul”
Parteneri
WOW, felicitări! Diana Buzoianu a împlinit 32 de ani, iar recent a vorbit și despre iubitul ei! A fost cu el la emisiune și uite cât de îndrăgostită în privește! “E prietenul meu de 11-12 ani”. Cine este bărbatul pe care îl iubește din studenție
Libertateapentrufemei.ro
WOW, felicitări! Diana Buzoianu a împlinit 32 de ani, iar recent a vorbit și despre iubitul ei! A fost cu el la emisiune și uite cât de îndrăgostită în privește! “E prietenul meu de 11-12 ani”. Cine este bărbatul pe care îl iubește din studenție
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Avantaje.ro
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
E de nerecunoscut! Cum arăta Gina Pistol înainte de operațiile estetice
Tvmania.ro
E de nerecunoscut! Cum arăta Gina Pistol înainte de operațiile estetice

Alte știri

Salariul managerilor din procuratură a sărit de 25.000 de lei și urmează noi majorări de indemnizații
Știri România 09:01
Salariul managerilor din procuratură a sărit de 25.000 de lei și urmează noi majorări de indemnizații
800 de angajați urmează să fie concediați la STB. Sindicatele avertizează că urmează un val de procese
Știri România 08:53
800 de angajați urmează să fie concediați la STB. Sindicatele avertizează că urmează un val de procese
Parteneri
„Autostrada cu tuneluri”, la doi ani de la startul lucrărilor. Ce a mai rămas de construit din tronsonul Margina - Holdea
Adevarul.ro
„Autostrada cu tuneluri”, la doi ani de la startul lucrărilor. Ce a mai rămas de construit din tronsonul Margina - Holdea
Cine a luat titlul, Mirel Rădoi sau Filipe Coelho? Verdictul lui Sorin Cârțu: „Despre ce vorbim!?”
Fanatik.ro
Cine a luat titlul, Mirel Rădoi sau Filipe Coelho? Verdictul lui Sorin Cârțu: „Despre ce vorbim!?”
Parteneri
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Elle.ro
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

Soția lui Miodrag Belodedici, Cornelia, a publicat fotografia de la prima întâlnire cu fostul mare fotbalist: „Uneori viața desparte, rătăcește, pune distanțe, tăceri și ani între oameni”
Stiri Mondene 11:25
Soția lui Miodrag Belodedici, Cornelia, a publicat fotografia de la prima întâlnire cu fostul mare fotbalist: „Uneori viața desparte, rătăcește, pune distanțe, tăceri și ani între oameni”
Cum a apărut Dani Oțil la parada motocicliștilor, în Capitală. Prezentatorul TV s-a filmat în ploaie și le-a arătat imaginile fanilor
Stiri Mondene 10:52
Cum a apărut Dani Oțil la parada motocicliștilor, în Capitală. Prezentatorul TV s-a filmat în ploaie și le-a arătat imaginile fanilor
Parteneri
Sunt de nerecunoscut! Cum arătau cele mai dorite dive din România înainte de bisturiu
TVMania.ro
Sunt de nerecunoscut! Cum arătau cele mai dorite dive din România înainte de bisturiu
Momentul când două avioane de vânătoare se ciocnesc în zbor la un show aviatic în Idaho
ObservatorNews.ro
Momentul când două avioane de vânătoare se ciocnesc în zbor la un show aviatic în Idaho
DA DA, vine bebe!!! Știrea momentului în showbiz-ul din România! Cea mai bună veste despre cel mai iubit, talentat și adorat bărbat român! Stai să vezi cine e, de fapt, mama copilului!
Libertateapentrufemei.ro
DA DA, vine bebe!!! Știrea momentului în showbiz-ul din România! Cea mai bună veste despre cel mai iubit, talentat și adorat bărbat român! Stai să vezi cine e, de fapt, mama copilului!
Parteneri
Tămăduitorul-minune la care apela Chivu: „Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00, mă suna și îmi spunea: ...
GSP.ro
Tămăduitorul-minune la care apela Chivu: „Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00, mă suna și îmi spunea: ...
Îl mai știți pe „Bam Bam”? A spălat geamuri în „Petroșani”, apoi a ajuns la Real Madrid, iar recordul său de goluri a fost bătut abia acum, de Mbappe!
GSP.ro
Îl mai știți pe „Bam Bam”? A spălat geamuri în „Petroșani”, apoi a ajuns la Real Madrid, iar recordul său de goluri a fost bătut abia acum, de Mbappe!
Parteneri
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată lista juriului
Mediafax.ro
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată lista juriului
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Cum a reușit, de fapt, să supraviețuiască Alexandru două nopți în pădure. Tatăl micuțului dezvăluie detalii cutremurătoare
Wowbiz.ro
Cum a reușit, de fapt, să supraviețuiască Alexandru două nopți în pădure. Tatăl micuțului dezvăluie detalii cutremurătoare
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Apar detalii neașteptate în crima din Bihor. Avocatul familiei fetei ucise vorbește despre posibila implicare a altor persoane: „Nu o să spun cu nume și prenume”
Wowbiz.ro
Apar detalii neașteptate în crima din Bihor. Avocatul familiei fetei ucise vorbește despre posibila implicare a altor persoane: „Nu o să spun cu nume și prenume”
Eurovision: Val de reacții negative în Moldova după ce juriul a oferit doar 3 puncte României
Mediafax.ro
Eurovision: Val de reacții negative în Moldova după ce juriul a oferit doar 3 puncte României
Fiul unui viceprimar și-a pierdut viața la 19 ani, după ce a căzut cu motocicleta într-o prăpastie din Munții Bârgăului
KanalD.ro
Fiul unui viceprimar și-a pierdut viața la 19 ani, după ce a căzut cu motocicleta într-o prăpastie din Munții Bârgăului

Politic

George Simion s-a lăudat cât de bine stă AUR în sondaje, după demiterea Guvernului Bolojan. Cum vrea să „scoată România din criză”
Politică 11:27
George Simion s-a lăudat cât de bine stă AUR în sondaje, după demiterea Guvernului Bolojan. Cum vrea să „scoată România din criză”
Consultări la Cotroceni pentru formarea noului Guvern. Nicușor Dan discută acum cu reprezentanții PNL
LiveText
Politică 11:11
Consultări la Cotroceni pentru formarea noului Guvern. Nicușor Dan discută acum cu reprezentanții PNL
Parteneri
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
ZiaruldeIasi.ro
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
Povestea emoționantă a căpitanului Nicușor Bancu! De la drama pierderii tatălui la câștigarea titlului cu Universitatea Craiova: ”Acum mă vede de sus”
Fanatik.ro
Povestea emoționantă a căpitanului Nicușor Bancu! De la drama pierderii tatălui la câștigarea titlului cu Universitatea Craiova: ”Acum mă vede de sus”
Băutura, mai periculoasă decât se credea: zeci de boli nu ar exista fără consumul de alcool. Cum își poate reveni organismul
Spotmedia.ro
Băutura, mai periculoasă decât se credea: zeci de boli nu ar exista fără consumul de alcool. Cum își poate reveni organismul