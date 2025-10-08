Sicilia și sud-estul Spaniei, cele mai însorite zone din Europa

Schimbările climatice au modificat însă prognozele tradiționale, an de an Europa confruntându-se cu împrejurări neașteptate.

Chiar și așa însă există destule locuri pe Bătrânul Continent în care posibilitatea de a te confrunta cu ploi, nu neapărat acum, ci pe tot timpul anului, este destul de scăzută.

Sunt destinații facile pentru turiști, aflate la două-trei, maximum patru ore de zbor de București, în care majoritatea companiilor low cost care operează în România au zboruri, pe unele rute chiar zilnic.

Orașele cu cele mai multe ore de soare din Europa sunt în Spania și Italia. Aceste două țări domină lista primelor treizeci de locuri în clasament, cu 12 orașe spaniole și 11 orașe italiene. Clasament reflectă numărul mediu de ore de soare pe an în fiecare oraș, mai mult decât să compare temperaturile și a fost realizat pe baza datelor oferite de World Weather Online.

Printre cele mai însorite zece orașe din Europa, patru dintre ele sunt situate în sudul și sud-estul Spaniei (Alicante, Murcia, Malaga, Valencia) iar trei sunt pe insula italiană Sicilia (Catania, Messina, Palermo).

Puține precipitații și mult soare este, de regulă, și în sudul Portugaliei, dar și în provincia italiană Apulia (aflată tot în sud), unde sunt orașele Bari, Lecce, Foggia sau Brindisi. Sud-estul Greciei este și ea o zonă în care plouă destul de puțin, dar temperaturile sunt mai mici decât cele din top.

TOP 10 cele mai însorite orașe din Europa

Alicante (Spania)

Catania (Italia)

Murcia (Spania)

Malaga (Spania)

Messina (Italia)

Valencia (Spania)

Nisa (Franța)

Las Palmas (Spania)

Granada (Spania)

Palermo (Italia)

Exceptând orașele din Spania, Italia și sudul Franței, printre localitățile cu multe ore însorite pe an sunt: Atena (Grecia), Sofia (Bulgaria), Tirana (Albania) și surprinzător Zurich (Elveția).

La Bergen, în Norvegia, plouă cel mai mult

La polul opus, Bergen, din Norvegia, este cel mai ploios oraș din Europa, cu cel mai mare număr mediu de zile ploioase pe lună (12,7) și cea mai mare cantitate zilnică de precipitații (8,8 mm).

Sunderland și Glasgow, din Marea Britanie, au o medie de unsprezece zile ploioase pe lună, celelalte orașe ploioase britanice din clasament fiind Belfast, Swansea, Stockport, Manchester, Liverpool, Plymouth, Wigan și Edinburgh.

Italia și Spania au cele mai însorite orașe din Europa, dar au și reprezentante pe lista celor mai ploioase, cum ar fi Milano, Vigo și La Coruña.

