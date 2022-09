Lifestyle Unde poţi să te dai cu paddle board în România De Sofia Ionescu, . Ultimul update Duminică, 18 septembrie 2022, 10:33

Stand UP Paddle (SUP) sau navigarea pe paddle board este un sport nautic care are tot mai mulți fani în România. Descoperă ce este stand up paddle și unde poți să te dai cu paddle board în România: