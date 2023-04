De ce să călătorești în luna aprilie

Majoritatea destinațiilor turistice nu sunt atât de aglomerate în perioada următoare așa cum se întâmplă de obicei în lunile de vară. De aceea, cea de-a patra lună a anului reprezintă un excelent prilej pentru mulți dintre români de a petrece un sejur de neuitat în Europa, mai ales în zona de sud a continentului, precum și în Africa, Asia de Sud-Est, America de Sud ori în Caraibe.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

În același timp, în toate aceste regiun și nu numai, există suficient de multe zone, care mai de care mai frumoase și mai interesante, în care te poți relaxa în această perioadă din an alături de familie ori de prietenii tăi ori pe care poți să le explorezi. Indiferent de destinația pe care o vei alege trebuie să te asiguri că îți planifici călătoria din timp, să verifici cerințele de călătorie specifice țării sau țărilor unde vei călători sau pentru a avea o vacanță sigură și plăcută, dar și condițiile meteorologice.

Recomandări INTERVIU EXCLUSIV la Los Angeles cu un important profesor rus: „Sper că vor fi anchetați politicienii care au luat bani de la Kremlin. Sunt sigur că sunt și în România”

Printre avantajele pe care le prezintă o vacanță în luna aprilie amintim numărul redus de turiști comparativ cu sezonul estival și prețurile mai mici din extra-sezon, în timp ce, la polul opus, printre dezavantaje se numără prețurile mai mare la transport și cazare pe fondul cererii mai mari cu ocazia zilelor libere de Paște și faptul că unele atracții turistice nu se deschid decât în sezonul estival.

În cele ce urmează ne-am gândit să prezentăm un ghid cu câteva dintre cele mai populare locuri de pe planetă pentru cei care vor să evadeze câteva zile în luna aprilie într-un loc exotic departe de tumultul cotidian, dar încă nu s-au decis de unde să înceapă căutarea ori încotro să o apuce.

Insula Creta (Grecia)

Temperatura în aer: între 11 și 20° Celsius

Fiind cea mai sudică dintre insulele grecești, Creta este și cea mai călduroasă. Primăvara este un anotimp excelent pentru a profita de zilele mai puțin aglomerate de pe insulă, dar mai ales de plaja Elafonisi, renumită pentru nuanțele sale de roz și de apa de un albastru incredibil. După cum scrie site-ul CondeNastTraveller.com, cu cât vei merge mai spre sud, cu atât vei găsi zone și plaje mai liniștite. De asemenea, Creta oferă pentru pasionații de drumeții trasee montane spectaculoase, precum și popularele taverne unde turiștii pot degusta preparatele locale pe bază de carne și brânză, precum și vinul elen. De asemenea, poți opta pentru oricare dintre celelalte insule grecești, și anume Rodos, Corfu, Kos, Zakynthos, Thassos și Halkidiki.

Recomandări Alegeri Bulgaria: un partid extremist prorus devine a treia forță politică, cu voturi din Sofia și din afara țării. Ce înseamnă asta

Vacanță în luna aprilie – Cipru

Temperatura în aer: între 10 și 23° Celsius

Cipru reprezintă o destinație excelentă pentru o vacanță în această lună datorită poziției sale geografie, în estul Mării Mediterane. Este o perioadă ideală pentru plajă și pentru a înota în mare, dar și pentru a te plimba pe coasta de sud din jurul orașelor Paphos, Ayia Napa, Larnaka și Limassol. Te poți bucura de până la nouă ore de soare pe zi, în timp ce în munți vei descoperi mici sate foarte pitorești, precum Omodos. Dacă îți place să fii pe apă și să vizitezi golfurile și satele liniștite din aceste zone poți rezerva o croazieră în nordul insulei pentru a explora coasta Turciei.

Vezi și Plaje din Grecia. Unde să mergi în vacanță la mare în Grecia

Napoli (Italia)

Temperatura în aer: între 9 și 18° Celsius

Anotimpul ideal pentru a vizita orașul din sudul Italiei este primăvara datorită faptului că nu este atât de cald ca vara. Mai puțin popular decât Roma, Veneția sau Florența, Napoli se distinge prin străduțe pietruite înguste de-a lungul cărora sunt sut de magazine, ateliere și alte afaceri mici de familie. Este un oraș cu clădiri, castele și biserici vechi din secolul al XVIII-lea, care atrage tot mai mulți turiști an de an. Printre obiectivele turistice importante din Napoli se numără câteva muzee care găzduiesc opere semnate de ilustrul pictor Caravaggio și promenada Lungomare de la malul Mediteranei, unde oamenii se plimbă, fac jogging sau se dau cu bicicleta. Dacă vei ajunge la Napoli nu trebuie să ratezi renumita pizza napoletană, care respectă rețeta clasică, veche de sute de ani, care spune că blatul nu trebuie să aibă o grosime mai mare de 3 mm.

Recomandări Înregistrări cu lidera locală PSD care a fost numită din manager de bibliotecă, șefă de șantier naval: „Vă repet, toate organizațiile din țară fac asta. Se trimit CV-uri ca să fie promovați, consilii de administrație sau oriunde se poate…”

Vezi și locuri de vizitat în Napoli. Cele mai frumoase obiective turistice

Insula Madeira (Portugalia)

Temperatura în aer: între 14 și 20° Celsius

Situată la aproximativ 450 de kilometri în largul coastei Marocului, insula Madeira are o climă subtropicală pe toată durata anului. În luna aprilie (sau mai, în funcție de an), aici este organizat așa-numitul Festival al Florilor, care este un tribut adus primăverii, mai precizează sursa citată. Portughezii sărbătoresc în acest an metamorfoza, renașterea, fertilitatea și abundența florilor care parfumează și colorează insula lor, care reprezintă o destinație de vacanță foarte populară în rândul turiștilor de pretutindeni. Vremea în această perioadă este ideală pentru diverse activități în aer liber, precum plimbări prin pădurile luxuriante până la cascade, pe vârfurile vulcanice și de-a lungul unor cărări cu stânci vertiginoase. În apele care scaldă insula pot fi admirate în luna aprilie peste 20 de specii de balene și de delfini. De altfel, observarea balenelor șiul înotatul cu delfinii reprezintă punct culminant al unui sejur în Madeira.

Turcia (coasta Mării Egee)

Temperatura în aer: între 14 și 21° Celsius

Deși sezonul sărbătorilor începe abia în luna mai pe coasta turcă a Mării Egee, poți călători în această regiune pentru o doză timpurie de soare de primăvară și în aprilie, atunci când totul începe să prindă viață aici. Indiferent unde alegi să mergi, la Bodrum, Datça, Fethiye sau Kas, vei trăi experiențe unice și te vei bucura de ospitalitatea și bucătăria turcească. În același timp, te poți relaxa pe un șezlong pe plajă la resorturile all-inclusive de patru și cinci stele, unde vei găsi în această perioadă cele mai bune prețuri.



Citeşte și: Reguli de bună purtare în Turcia. Lucruri care nu se fac niciodată ca turist

Vacanță în luna aprilie – Thailanda

Temperatura în aer: între 26 și 30° Celsius

Asia de sud-est este o altă destinație populară pentru călătorii în luna aprilie, iar una dintre cele mai vizitate țări din această regiune este Thailanda. Aici vei găsi plaje frumoase cu nisip fin și păduri tropicale și vei putea degusta delicioasele preparate din renumita bucătărie thailandeze. În același timp, potrivit site-ului CondeNastTraveller.com, dacă vei călători la mijlocul lunii aprilie în această țară, vei avea ocazia să sărbătorești timp de cinci zile împreună cu localnicii așa-numitul „Songkran”, Anul nou thailandez. Cel mai potrivit loc pentru a vedea cum sărbătoresc thailandezii noul an este insula Koh Samui. Nu în ultimul rând, poți vizita și capitala țării, Bangkok, care este un oraș foarte interesant de explorat, unul al marilor contraste, în care clădirile moderne se îmbină cu vechile temple budiste.

Marrakech (Maroc)

Temperatura în aer: între 11 și 23° Celsius

Marrakech este recunoscut pentru piețele aglomerate și palatele sale istorice. Deși orașul se află pe continentul african, în apropiere de deșertul Sahara, Marrakech nu este cald tot anul. De aceea, una dintre cele mai bune perioade pentru a vizita acest oraș marocan este la început de primăvară, atunci când temperaturile încep să crească puțin, ceea ce îți va da posibilitatea să faci plajă și baie la piscină ori să te plimbi pe străzile din oraș îmbrăcat într-un caftan ori djellaba (n.n. – haine subțiri tradiționale marocane). De asemenea, în această perioadă a anului, pe dealurile din jurul Marrakech-ului pot fi admirați sute de migdali înfloriți. Nu în ultimul rând, poți rezerva un safari saharian de câteva zile, care este, într-adevăr, o experiență unică.

Egipt

Temperatura în aer: între 16 și 29° Celsius

„Egiptomania” a revenit de câțiva ani între preferințele turiștilor din întreaga lume, la fel cum se întâmpla în anii 1920, datorită diferitelor evenimente care au avut loc în această țară, între care aniversarea centenarului descoperirii mormântului lui Tutankhamon sau inaugurarea muzeului „Grand Egypt” din Giza. Egiptul este o excelentă variantă pentru un sejur de câteva zile la mare, la Hurghada sau Sharm El Sheikh, datorită vremii ideale din această lună: 28-29° Celsius în aer pe timpul zilei și 23° Celsius în apă. Totodată, croazierele organizate pe cel mai lung fluviu din lume – Nil – se pot efectua la bordul „felucca”, o veche ambarcațiune tradițională fabricată din lemn. În plus, în aprilie este ultima șansă când poți naviga din Cairo către Luxor și Valea Regilor, până la Aswan.

Zambia

Temperatura în aer: între 15 și 25° Celsius

Spre deosebire de vecinii Botswana și Tanzania, Zambia nu este la fel de populară în rândul turiștilor din cauza drumurilor îngrozitoare și a prețurilor piperate la pachetele de călătorie. Dacă, totuși, ai un buget care îți permite să călătorești în această destinație mai puțin populară, trebuie să știi că este un adevărata paradis. Cea mai cunoscută atracție din Zambia este cascada Victoria, una dintre cele mai mari cascade din lume și cea mai frumoasă din Africa. Aceasta este supranumită de localnici „Mosi-oa-Tunya”, adică „fumul care tună”, deoarece zgomotul ei poate fi auzit de la o distanță de 40 de kilometri, iar stropii de apă se simt până la 50 de kilometri! Luna aprilie este ideală pentru a vizita Zambia deoarece, în timpul unui safari prin parcul național Kafue, pot fi admirați în această perioadă elefanții, bivolii, rinocerul alb, elandul, hipopotamii și alte specii de antilope. În plus, poți combina acest safari cu o semi-croazieră de câteva zile pe lacul Kariba la bordul unui yacht de lux.

Citește și: Vacanța de Paște 2023 începe vineri. Câte zile libere au elevii în vacanța de Paște

Foto:123rf.com

GSP.RO Atacată în bar de cinci persoane care nu știau că este campioană la box. Neașteptat ce a urmat

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro O mai ţii minte pe Gabrielle din 'Xena, prinţesa războinică'? Renee O’Connor e de NERECUNOSCUT! Foto

Viva.ro Irina Tănase, transformare spectaculoasă. Ce schimbări estetice și-a făcut fosta iubita a lui Liviu Dragnea

LIBERTATEAPENTRUFEMEI.RO Fratele lui Smiley s-a căsătorit! Cine e Mariana, soția lui, și ce rochie a ales pentru cununie

Observatornews.ro "Nu am văzut așa ceva în 25 de ani". Cinci prieteni de 19 ani au murit arși într-un Mercedes izbit de un BMW, pe contrasens. Groază pe un drum din Germania

Știrileprotv.ro O fetiță de 5 ani a luat telefonul mamei să se joace și s-a ales cu 10 motociclete, 10 perechi de cizme și un Jeep

FANATIK.RO Cum se înțelege Adriana Trandafir cu fiul ei. Ștefan a fost despărțit de mama lui de mic copil, acum e profesor la Drept

Orangesport.ro Ce a păţit gimnasta minune a României. Scandal uriaş în sportul românesc

Unica.ro Drama trăită de Emilia Ghinescu i-a marcat viața. 'Eu nu aș putea să le fac ce a făcut tata cu mine NICIODATĂ'

HOROSCOP Horoscop 3 aprilie 2023. Gemenii ar putea avea senzația persistentă că nu mai pot controla mare lucru în propria lor existență