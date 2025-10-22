Importanța vaccinului anti-meningococic

Medicul a explicat la Medika TV că acest vaccin trebuie „luat în serios” pentru că, în urma experienței sale în tratarea copiilor, „în unele cazuri, pacientul e la graniţa dintre viaţă şi moarte”.

Vaccinul anti-meningococic este utilizat pentru a preveni infecția cu bacteria Neisseria meningitidis, responsabilă pentru boala meningococică invazivă, care poate provoca meningită bacteriană severă.

„Sunt vaccinuri suplimentare pe care le putem face opţional faţă de lista recomandată de Ministerul Sănătăţii. Aici putem preciza şi vaccinul anti-meningococic, foarte important şi poate nu atât de luat în serios pe cum ar trebui. Vaccinul protejează împotriva unor tulpini de meningococ. Este o bacterie care poate ajunge la creier în mai puţin de 24-48 de ore, în funcţie de statusul imunitar al pacientului, al persoanei respective. Sunt forme fulminante la care uneori ne jucăm cu viaţa pacientului şi suntem la o graniţă destul de fină cu moartea, din păcate”, a afirmat, miercuri, Claudina Cobzariu, potrivit News.ro.

Vaccinarea este recomandată în special copiilor, adolescenților și adulților care au risc crescut de îmbolnăvire, cum ar fi cei care frecventează colectivități. Vaccinul se administrează de regulă prin injecție în mușchi, în coapsă sau în umăr, în funcție de vârstă, iar în unele cazuri se administrează o doză de rapel.

Medicul de la Spitalul „Victor Gomoiu” subliniază faptul că sănătatea copiilor se află în mâna părinților.

„Din păcate, sănătatea lor şi viaţa lor este în mâna părinţilor, care ar trebui să conştientizeze acest lucru. Sunt şi situaţii în care, într-adevăr, vaccinarea este contraindicată. Sunt comorbidităţi, afecţiuni neurologice, autoimune care nu indică, în care nu sunt recomandate vaccinurile, mai ales cele cu virusuri vii, însă nu întotdeauna se justifică nevaccinarea”, a mai precizat ea.

Părinţii sunt reticenţi și în ceea ce priveşte vaccinarea antigripală a copiilor

Claudina Cobzariu, medic infecţionist pediatru, susține că numeroși părinți sunt în continuare reticenţi în ceea ce priveşte vaccinarea antigripală a copiilor. Ea recomandă „cu multă căldură” părinţilor să îşi imunizeze copiii.

„Sunt încă reticenţe în ceea ce priveşte vaccinarea. Recomand cu căldură părinţilor să se sfătuiască cu medicul de familie, cu medicul pediatru şi să ia în serios această protecţie, pentru că organismul copilaşului, uneori, imunitatea nu ajută şi atunci riscăm o internare prelungită, riscăm complicaţii”, a mai spus ea.

Claudina Cobzariu a precizat că micuţii pot fi imunizaţi împotriva gripei de la vârsta de şase luni.

Cazurile de COVID în rândul copiilor, mai multe decât cele de gripă

De asemenea, în ultimele două luni, cazurile de COVID la copii înregistrate în Spitalul „Victor Gomoiu” sunt mai numeroase decât cele de gripă. Dr. Claudina Cobzariu spune că au existat şi nou-născuţi care au fost infectaţi cu virusul SARS-CoV-2 la doar 20 de zile.

„În aceste două luni am avut în jur de 70 de cazuri de COVID şi mai puţine de gripă. Au fost copilaşi sub un an, chiar copilaşi de 20 de zile care s-au prezentat pozitiv la testul de COVID”, a afirmat ea

În general, simptomele sunt unele uşoare la copii.

„Faţă de tulpinile anterioare, această nouă tulpină de COVID, o subvariantă a Omicronului, e mai puţin agresivă faţă de Omicron, dar foarte contagioasă. Ce am putut observa din cazuistica recentă a fost prezenţa unor erupţii cutanate sub forma unor pete roşii pe corp, care se pot asocia cu simptome la nivel digestiv, respirator, dar inclusiv creieraşul copilului poate fi afectat”, a subliniat medicul.

