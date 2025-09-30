Vaccinarea anti-HPV gratuită a fost extinsă

În prezent, vaccinarea anti-HPV este gratuită în România pentru fetele și băieții cu vârste cuprinse între 11 și 18 ani (până în 19 ani neîmpliniți), astfel că de la 1 octombrie 2025 numărul românilor eligibili pentru vaccinare va crește cu peste 1,5 milioane.

„Extinderea gratuității vaccinării anti-HPV pentru tinerii între 19 și 26 de ani este o decizie de sănătate publică care poate schimba statisticile privind incidența cancerelor cauzate de infecția persistentă cu HPV în România. Vaccinul oferă protecție reală împotriva infecțiilor care stau la baza multor cazuri de cancer de col uterin, vulvar, vaginal, penian, anal, orofaringian”, a declarat prof. dr. Elvira Brătilă, președintele Societății de Obstetrică Ginecologie din România (SOGR).

De ce e importantă vaccinarea anti-HPV

Vaccinarea împotriva HPV s-a dovedit eficientă atât pentru adolescenți, cât și pentru adulți.

„Infecția cu HPV poate apărea la orice vârstă, iar consecințele unei infecții persistente pot include cancere și alte afecțiuni serioase. Vaccinarea oferă o protecție importantă împotriva acestor riscuri, reducând semnificativ probabilitatea apariției bolilor cauzate de HPV”, a explicat prof. dr. Elvira Brătilă.

Recomandări Clara Volintiru, director GMF-România: „Odată ce Maia Sandu și-a asigurat majoritatea parlamentară, cred în scenariul 2030 de aderare a Republicii Moldova la UE”

Un studiu recent realizat de U-Report România arată că, deși 60% dintre tinerii cu vârste între 15 și 24 de ani sunt conștienți de existența HPV și a vaccinului, accesibilitatea și informarea corectă rămân provocări majore.

Beneficiile vaccinării anti-HPV la tineri

Protecția se menține chiar și la persoanele care au avut deja contact sexual.

Vaccinarea poate preveni infecțiile cu tipurile de HPV incluse în vaccin, chiar dacă persoana a fost expusă anterior la unul sau mai multe tipuri.

Limitează transmiterea în comunitate și oferă protecție indirectă pentru parteneri.

Prevenția primară prin vaccinare este mai eficientă și mai rentabilă decât tratarea leziunilor precanceroase sau a cancerului.

Situația vaccinării anti-HPV în România

Conform raportului INSP pentru perioada 2020-2024, România înregistrează progrese, dar acoperirea vaccinală rămâne suboptimală. Media națională pentru femeile eligibile este de 12,5%. Municipiul București, împreună cu județele Cluj și Ilfov, au cele mai ridicate rate de vaccinare, cu București atingând o acoperire medie de 28,5%.

În perioada menționată, 224.260 de persoane au primit cel puțin o doză de vaccin HPV. Măsura de compensare introdusă în decembrie 2023 a accelerat inițierile de schemă, cu 95.104 persoane începând schema după această dată.

HPV în cifre

HPV reprezintă o familie de virusuri foarte comună, cu peste 200 de tulpini identificate. Aproximativ 40 de tipuri infectează zona genitală și sunt transmise prin contact sexual.

Infecția apare prin:

Contact sexual direct (vaginal, anal, oral)

Contact piele-pe-piele în zona genitală

Transmitere de la mamă la nou-născut (rar)

Majoritatea infecțiilor HPV sunt asimptomatice și tranzitorii, fiind eliminate de sistemul imunitar în 1-2 ani. Însă, anumite tulpini cu risc înalt pot persista și pot duce la modificări celulare precanceroase și, în timp, la cancer.

Tipuri de cancer cauzate de HPV:

Cancerul de col uterin (99% cauzat de HPV)

Cancerul vulvar (aproximativ 70% cauzat de HPV)

Cancerul vaginal (aproximativ 75% cauzat de HPV)

Cancerul anal (aproximativ 95% cauzat de HPV) – la ambele sexe

Cancerul penian (aproximativ 60% cauzat de HPV)

Cancerele orofaringiene (aproximativ 70% cauzate de HPV)

Infecția cu HPV este cea mai frecventă infecție virală cu transmitere sexuală. Aproximativ 80% dintre adulți se vor infecta cu HPV pe parcursul vieții. Ratele de infecție persistentă cresc odată cu vârsta, atât la femei, cât și la bărbați.

Situația infecțiilor cu HPV în România

România are cea mai ridicată rată de mortalitate prematură prin cancer de col uterin din Europa. Acest tip de cancer este cel mai frecvent cancer ginecologic diagnosticat în țară și al treilea cel mai comun tip de cancer în rândul femeilor, dar al doilea cel mai frecvent în segmentul 15-44 ani.

Recomandări A început programul Rabla 2025: zeci de milioane de euro pentru mașini care emit și de cinci ori mai mult CO2 decât declară producătorii

La nivelul Uniunii Europene, România înregistrează cea mai mare incidență și cea mai mare rată a mortalității pentru cancerul de col uterin. Incidența este de 2,5 ori mai mare decât media UE, iar rata mortalității de peste 4 ori mai mare.

Anual, aproximativ 3400 de femei din România primesc diagnosticul de cancer de col uterin, iar 1805 femei își pierd viața din cauza acestei boli.

Strategia de eliminare a cancerului de col uterin

Organizația Mondială a Sănătății a stabilit obiective clare pentru eliminarea cancerului de col uterin:

90% dintre fete să fie vaccinate împotriva HPV înainte de vârsta de 15 ani

70% dintre femei să participe la screening periodic până la 35 de ani și din nou la 45 de ani

90% dintre femeile diagnosticate să beneficieze de tratament adecvat

Extinderea programului de vaccinare anti-HPV la categoria de vârstă 19-26 ani reprezintă un pas important în alinierea României la aceste obiective globale. Această măsură, salutată de Societatea de Obstetrică Ginecologie din România, are potențialul de a reduce semnificativ incidența cancerului de col uterin și a altor afecțiuni cauzate de HPV în țara noastră.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE