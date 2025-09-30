Vaccinarea anti-HPV gratuită a fost extinsă

În prezent, vaccinarea anti-HPV este gratuită în România pentru fetele și băieții cu vârste cuprinse între 11 și 18 ani (până în 19 ani neîmpliniți), astfel că de la 1 octombrie 2025 numărul românilor eligibili pentru vaccinare va crește cu peste 1,5 milioane.

„Extinderea gratuității vaccinării anti-HPV pentru tinerii între 19 și 26 de ani este o decizie de sănătate publică care poate schimba statisticile privind incidența cancerelor cauzate de infecția persistentă cu HPV în România. Vaccinul oferă protecție reală împotriva infecțiilor care stau la baza multor cazuri de cancer de col uterin, vulvar, vaginal, penian, anal, orofaringian”, a declarat prof. dr. Elvira Brătilă, președintele Societății de Obstetrică Ginecologie din România (SOGR).

De ce e importantă vaccinarea anti-HPV

Vaccinarea împotriva HPV s-a dovedit eficientă atât pentru adolescenți, cât și pentru adulți.

„Infecția cu HPV poate apărea la orice vârstă, iar consecințele unei infecții persistente pot include cancere și alte afecțiuni serioase. Vaccinarea oferă o protecție importantă împotriva acestor riscuri, reducând semnificativ probabilitatea apariției bolilor cauzate de HPV”, a explicat prof. dr. Elvira Brătilă.

Clara Volintiru, director GMF-România: „Odată ce Maia Sandu și-a asigurat majoritatea parlamentară, cred în scenariul 2030 de aderare a Republicii Moldova la UE”
Recomandări
Clara Volintiru, director GMF-România: „Odată ce Maia Sandu și-a asigurat majoritatea parlamentară, cred în scenariul 2030 de aderare a Republicii Moldova la UE”

Un studiu recent realizat de U-Report România arată că, deși 60% dintre tinerii cu vârste între 15 și 24 de ani sunt conștienți de existența HPV și a vaccinului, accesibilitatea și informarea corectă rămân provocări majore.

Beneficiile vaccinării anti-HPV la tineri

  • Protecția se menține chiar și la persoanele care au avut deja contact sexual.
  • Vaccinarea poate preveni infecțiile cu tipurile de HPV incluse în vaccin, chiar dacă persoana a fost expusă anterior la unul sau mai multe tipuri.
  • Limitează transmiterea în comunitate și oferă protecție indirectă pentru parteneri.
  • Prevenția primară prin vaccinare este mai eficientă și mai rentabilă decât tratarea leziunilor precanceroase sau a cancerului.

Situația vaccinării anti-HPV în România

Conform raportului INSP pentru perioada 2020-2024, România înregistrează progrese, dar acoperirea vaccinală rămâne suboptimală. Media națională pentru femeile eligibile este de 12,5%. Municipiul București, împreună cu județele Cluj și Ilfov, au cele mai ridicate rate de vaccinare, cu București atingând o acoperire medie de 28,5%.

În perioada menționată, 224.260 de persoane au primit cel puțin o doză de vaccin HPV. Măsura de compensare introdusă în decembrie 2023 a accelerat inițierile de schemă, cu 95.104 persoane începând schema după această dată.

HPV în cifre

HPV reprezintă o familie de virusuri foarte comună, cu peste 200 de tulpini identificate. Aproximativ 40 de tipuri infectează zona genitală și sunt transmise prin contact sexual.

Infecția apare prin:

  • Contact sexual direct (vaginal, anal, oral)
  • Contact piele-pe-piele în zona genitală
  • Transmitere de la mamă la nou-născut (rar)

Majoritatea infecțiilor HPV sunt asimptomatice și tranzitorii, fiind eliminate de sistemul imunitar în 1-2 ani. Însă, anumite tulpini cu risc înalt pot persista și pot duce la modificări celulare precanceroase și, în timp, la cancer.

Tipuri de cancer cauzate de HPV:

  • Cancerul de col uterin (99% cauzat de HPV)
  • Cancerul vulvar (aproximativ 70% cauzat de HPV)
  • Cancerul vaginal (aproximativ 75% cauzat de HPV)
  • Cancerul anal (aproximativ 95% cauzat de HPV) – la ambele sexe
  • Cancerul penian (aproximativ 60% cauzat de HPV)
  • Cancerele orofaringiene (aproximativ 70% cauzate de HPV)

Infecția cu HPV este cea mai frecventă infecție virală cu transmitere sexuală. Aproximativ 80% dintre adulți se vor infecta cu HPV pe parcursul vieții. Ratele de infecție persistentă cresc odată cu vârsta, atât la femei, cât și la bărbați.

Situația infecțiilor cu HPV în România

România are cea mai ridicată rată de mortalitate prematură prin cancer de col uterin din Europa. Acest tip de cancer este cel mai frecvent cancer ginecologic diagnosticat în țară și al treilea cel mai comun tip de cancer în rândul femeilor, dar al doilea cel mai frecvent în segmentul 15-44 ani.

A început programul Rabla 2025: zeci de milioane de euro pentru mașini care emit și de cinci ori mai mult CO2 decât declară producătorii
Recomandări
A început programul Rabla 2025: zeci de milioane de euro pentru mașini care emit și de cinci ori mai mult CO2 decât declară producătorii

La nivelul Uniunii Europene, România înregistrează cea mai mare incidență și cea mai mare rată a mortalității pentru cancerul de col uterin. Incidența este de 2,5 ori mai mare decât media UE, iar rata mortalității de peste 4 ori mai mare.

Anual, aproximativ 3400 de femei din România primesc diagnosticul de cancer de col uterin, iar 1805 femei își pierd viața din cauza acestei boli.

Strategia de eliminare a cancerului de col uterin

Organizația Mondială a Sănătății a stabilit obiective clare pentru eliminarea cancerului de col uterin:

  • 90% dintre fete să fie vaccinate împotriva HPV înainte de vârsta de 15 ani
  • 70% dintre femei să participe la screening periodic până la 35 de ani și din nou la 45 de ani
  • 90% dintre femeile diagnosticate să beneficieze de tratament adecvat

Extinderea programului de vaccinare anti-HPV la categoria de vârstă 19-26 ani reprezintă un pas important în alinierea României la aceste obiective globale. Această măsură, salutată de Societatea de Obstetrică Ginecologie din România, are potențialul de a reduce semnificativ incidența cancerului de col uterin și a altor afecțiuni cauzate de HPV în țara noastră.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea - Educație: Ce este geometria descriptivă, iar un bărbat a intrat în greva din cauza comasării unor școli
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Viva.ro
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Fără flori, fără lacrimi, fără prezența rudelor sau a apropiaților, un cadru sumbru și gol, așa este la capela unde a fost depus sicriul cu trupul Ioanei Popescu. Un detaliu a atras însă atenția. Obiectul care stă așezat chiar lângă crucea ei
Unica.ro
Fără flori, fără lacrimi, fără prezența rudelor sau a apropiaților, un cadru sumbru și gol, așa este la capela unde a fost depus sicriul cu trupul Ioanei Popescu. Un detaliu a atras însă atenția. Obiectul care stă așezat chiar lângă crucea ei
Răspunsul tranșant dat de Ilona Brezoianu celor care o întreabă dacă va naște natural sau prin cezariană: „Nu mai încercați să…”
Elle.ro
Răspunsul tranșant dat de Ilona Brezoianu celor care o întreabă dacă va naște natural sau prin cezariană: „Nu mai încercați să…”
gsp
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
GSP.RO
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
„Te faci că nu mă cunoști?”. Dialog incredibil între Ionel Ganea și polițiști! A venit motivarea deciziei: „Nu se află la prima încălcare”
GSP.RO
„Te faci că nu mă cunoști?”. Dialog incredibil între Ionel Ganea și polițiști! A venit motivarea deciziei: „Nu se află la prima încălcare”
Parteneri
Ultima oră, e divorțul momentului în România! Celebrul nostru român divorțează de nevasta cu 33 de ani mai tânără! Total s-a făcut în mare secret, iar detaliile sunt mult prea triste
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră, e divorțul momentului în România! Celebrul nostru român divorțează de nevasta cu 33 de ani mai tânără! Total s-a făcut în mare secret, iar detaliile sunt mult prea triste
Uite-o pe iubita lui Tudor Chirilă cum gătește pentru turiști la pensiunea de la Porumbacu! Iulia a pus murături, a umplut cămara și a publicat imaginile!
Avantaje.ro
Uite-o pe iubita lui Tudor Chirilă cum gătește pentru turiști la pensiunea de la Porumbacu! Iulia a pus murături, a umplut cămara și a publicat imaginile!
Andreea Bălan, imagini de colecție cu Petrișor Ruge de acum 18 ani. Cum arătau când au participat la „Dansez pentru tine”
Tvmania.ro
Andreea Bălan, imagini de colecție cu Petrișor Ruge de acum 18 ani. Cum arătau când au participat la „Dansez pentru tine”

Alte știri

A fost finalizat al doilea segment de tunel dintre viitoarele staţii de metrou Tokyo şi Aeroport Băneasa. Tronsonul are o lungime de 900 de metri
Știri România 17:57
A fost finalizat al doilea segment de tunel dintre viitoarele staţii de metrou Tokyo şi Aeroport Băneasa. Tronsonul are o lungime de 900 de metri
Cresc facturile pentru încălzire: orașele din România care vor plăti cel mai mult iarna aceasta
Știri România 17:00
Cresc facturile pentru încălzire: orașele din România care vor plăti cel mai mult iarna aceasta
Parteneri
Cât a ajuns să coste aceeași ciocolată în România comparativ cu Germania: „E întâlnirea dintre cei fără scrupule și proștii care cumpără”
Adevarul.ro
Cât a ajuns să coste aceeași ciocolată în România comparativ cu Germania: „E întâlnirea dintre cei fără scrupule și proștii care cumpără”
Cum cresc salariile șefilor unei companii de stat în plină criză bugetară. Fosta consilieră a lui Grindeanu, printre cei șapte directori plătiți regește
Fanatik.ro
Cum cresc salariile șefilor unei companii de stat în plină criză bugetară. Fosta consilieră a lui Grindeanu, printre cei șapte directori plătiți regește
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Financiarul.ro
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Superliga.ro (P)
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Parteneri
Mădălina Ghenea, confesiuni dureroase despre viața ei amoroasă: „O despărțire îngrozitoare. Tipul cu care eram avea o viață dublă, triplă…”
Elle.ro
Mădălina Ghenea, confesiuni dureroase despre viața ei amoroasă: „O despărțire îngrozitoare. Tipul cu care eram avea o viață dublă, triplă…”
A uitat protocolul! Nicușor Dan, întors din drum la Timișoara. Moment stânjenitor pentru președinte, după ce a uitat ce trebuia să facă / FOTO
Unica.ro
A uitat protocolul! Nicușor Dan, întors din drum la Timișoara. Moment stânjenitor pentru președinte, după ce a uitat ce trebuia să facă / FOTO
Ce-a putut să facă iubitul regretatei jurnaliste Ioana Popescu în urmă cu puțin timp. Acum au apărut și imaginile, iar oamenii au reacționat dur
Viva.ro
Ce-a putut să facă iubitul regretatei jurnaliste Ioana Popescu în urmă cu puțin timp. Acum au apărut și imaginile, iar oamenii au reacționat dur

Monden

Ce limite i-a impus Irina Fodor fiicei sale, Diana, în vârstă de 14 ani. „I-am setat program. Nu vreau să o frustrez”
Stiri Mondene 17:40
Ce limite i-a impus Irina Fodor fiicei sale, Diana, în vârstă de 14 ani. „I-am setat program. Nu vreau să o frustrez”
Detaliul pe care l-au surprins fanii și care face emisiunea MasterChef România unică în lume: „Nu mai e nicăieri așa”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:34
Detaliul pe care l-au surprins fanii și care face emisiunea MasterChef România unică în lume: „Nu mai e nicăieri așa”
Parteneri
Cum au arătat vedetele în ziua cea mare. Dacă Nicoleta Luciu și-a pus în valoare silueta și decolteul generos, Adela Popescu a ales să fie delicată și grațioasă, asemenea unei zâne
TVMania.ro
Cum au arătat vedetele în ziua cea mare. Dacă Nicoleta Luciu și-a pus în valoare silueta și decolteul generos, Adela Popescu a ales să fie delicată și grațioasă, asemenea unei zâne
O familie cu doi copii, ucisă de o dronă rusească în regiunea Sumî. Mama era însărcinată cu gemeni
ObservatorNews.ro
O familie cu doi copii, ucisă de o dronă rusească în regiunea Sumî. Mama era însărcinată cu gemeni
Trist, foarte trist! Când, unde și mai ales de cine va fi înmormântată Ioana Popescu. Mara Bănică a făcut anunțul despre ultimul drum al acesteia
Libertateapentrufemei.ro
Trist, foarte trist! Când, unde și mai ales de cine va fi înmormântată Ioana Popescu. Mara Bănică a făcut anunțul despre ultimul drum al acesteia
Parteneri
Viral! Imaginile cu pățania lui Chivu în conferință fac înconjurul Italiei: „Mi-au dat lacrimile! Cine le-a cumpărat?!”
GSP.ro
Viral! Imaginile cu pățania lui Chivu în conferință fac înconjurul Italiei: „Mi-au dat lacrimile! Cine le-a cumpărat?!”
Atleta româncă s-a căsătorit cu antrenorul ei. Nuntă surpriză în weekend, cu imagini de poveste
GSP.ro
Atleta româncă s-a căsătorit cu antrenorul ei. Nuntă surpriză în weekend, cu imagini de poveste
Parteneri
Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat din cauza protestului magistraților
Mediafax.ro
Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat din cauza protestului magistraților
El este criminalul care și-a ucis în bătaie soția bolnavă de cancer, după care a fugit cu amanta din țară. Maricica s-a stins după mai multe săptămâni de comă
StirileKanalD.ro
El este criminalul care și-a ucis în bătaie soția bolnavă de cancer, după care a fugit cu amanta din țară. Maricica s-a stins după mai multe săptămâni de comă
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
Wowbiz.ro
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
StirileKanalD.ro
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
Mai mulți bani la Loto 6/49! Românii care ghicesc 3 numere primesc o sumă mult mai mare
KanalD.ro
Mai mulți bani la Loto 6/49! Românii care ghicesc 3 numere primesc o sumă mult mai mare

Politic

Nicușor Dan spune că „acum” există dovezi clare ale interferenței Rusiei în alegerile prezidențiale din România / 20% concedieri din administrație
LiveText
Politică 17:40
Nicușor Dan spune că „acum” există dovezi clare ale interferenței Rusiei în alegerile prezidențiale din România / 20% concedieri din administrație
Președinția returnează 17,5 milioane de lei din bugetul alocat în 2025. Știu că pentru mulți români vremurile sunt grele E o chestiune de bun-simț, afirmă Nicușor Dan
Politică 16:49
Președinția returnează 17,5 milioane de lei din bugetul alocat în 2025. Știu că pentru mulți români vremurile sunt grele E o chestiune de bun-simț, afirmă Nicușor Dan
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Câți bani au investit Mircea Lucescu și Cristi Borcea în afacerile cu imobiliare: “22 milioane euro profit!”
Fanatik.ro
Câți bani au investit Mircea Lucescu și Cristi Borcea în afacerile cu imobiliare: “22 milioane euro profit!”
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt
Spotmedia.ro
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt