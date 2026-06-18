„Proiect Sunrise”: Un pas istoric în aviație

Compania aeriană australiană Qantas se pregătește să lanseze, în octombrie 2027, cel mai lung zbor de pasageri fără escală din lume, între Sydney și Londra. Acest serviciu va acoperi peste 16.000 de kilometri, iar timpul estimat de zbor va varia între 19 și 22 de ore, conform Euronews.

Ruta Sydney-Londra va marca debutul „Proiectului Sunrise”, o inițiativă ambițioasă care își propune să elimine limitele geografice dintre Australia și restul lumii. Vanessa Hudson, CEO-ul Qantas Group, a declarat: „Spiritul de pionierat al generațiilor de oameni ai noștri a croit această cale de atunci încoace, iar astăzi este cel mai semnificativ pas în această misiune din istoria noastră de 105 ani.”

Hudson a subliniat că „din octombrie 2027, promisiunea de a conecta direct coasta de est a Australiei cu Londra devine realitate”. Acest proiect va extinde ulterior rutele internaționale directe, Sydney-New York fiind deja confirmată ca următoarea destinație.

Aeronave special modificate pentru zboruri de aproape o zi

Pentru această realizare unică, Qantas va utiliza aeronave Airbus A350-1000ULR special modificate. Modelul adaptat poate transporta 238 de pasageri în patru clase diferite, inclusiv 140 de locuri la clasa economică. Spre comparație, un Airbus A350-1000 standard are o capacitate de până la 480 de pasageri.

Această configurare vine ca răspuns la cerințele specifice ale unui zbor de lungă durată. Aeronava este echipată cu un rezervor suplimentar de combustibil de 20.000 de litri, permițând zboruri de până la 22 de ore fără oprire. Prima dintre cele 12 aeronave comandate de Qantas este deja prezentată publicului, iar o a doua aeronavă se află în faza de testare și certificare.

Cum va depăși noua rută Sydney-Londra actualul record mondial

În prezent, cel mai lung zbor fără escală este operat de Singapore Airlines, pe ruta Singapore-New York, acoperind 15.349 de kilometri în aproximativ 19 ore. Spre deosebire de acest serviciu, care nu include clasa economică, zborul Qantas va oferi opțiuni pentru toate categoriile de pasageri.

Compania aeriană australiană deține deja recordul celei mai mari distanțe parcurse de pasagerii clasei economice, pe ruta Londra-Perth. Acest zbor acoperă 14.499 de kilometri în 16-18 ore.

Un pas spre viitorul aviației

Dezvoltarea „Proiectului Sunrise” reprezintă o colaborare strânsă între Qantas și Airbus. „De când am zburat pentru prima dată pe Ruta Cangurului în 1947, unde ne-am oprit de șapte ori în drum spre Londra, fiecare generație de aeronave a făcut o oprire în călătorie. Astăzi, o eliminăm pe ultima”, a explicat Vanessa Hudson.

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