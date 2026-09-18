Motorina în Franța a atins un nou record istoric, depășind vineri, 18 septembrie 2026, prețul mediu de 2,39 euro pe litru, potrivit unei analize realizate de AFP pe baza datelor publicate pe site-ul oficial al Ministerului Economiei, Prix-carburants.gouv.fr.

Ajutoare pentru francezii cu venituri mici

Creșterea prețurilor la pompă, alimentată de conflictul din Orientul Mijlociu, a provocat nemulțumiri și apeluri la proteste și a determinat guvernul francez să extindă și să adapteze măsurile de sprijin pentru cetățenii vulnerabili.

Purtătoarea de cuvânt a guvernului, Maud Bregeon, a anunțat introducerea unui nou program de ajutor destinat francezilor cu venituri mici care sunt activi pe piața muncii, începând cu 1 octombrie 2026.

„Acest dispozitiv va veni în sprijinul celor mai precari cetățeni care muncesc”, a precizat Bregeon pentru France Inter.

Și ministrul Comerțului și al Puterii de Cumpărare, Serge Papin, a declarat pentru TF1 că sprijinul acordat șoferilor care parcurg distanțe mari, cunoscut sub numele de „dispozitivul marii rulări”, va fi prelungit dincolo de termenul inițial de 30 septembrie 2026. „Luni vom discuta cu prim-ministrul pentru a decide detaliile extinderii acestui ajutor și pentru a analiza alte posibile ajustări ale măsurilor existente”, a adăugat Papin.

Cine poate beneficia de ajutoare?

Programul de sprijin în valoare de 100 de euro este destinat persoanelor active care au venituri sub un anumit prag și care parcurg peste 15 km pe drum între domiciliu și locul de muncă sau mai mult de 8.000 km anual în interes profesional.

Din cele aproximativ trei milioane de persoane eligibile, doar 1,5 milioane au solicitat acest ajutor până acum, conform declarațiilor lui Serge Papin. Cererile pot fi depuse pe platforma dedicată acestui scop.

Situație tensionată pe fondul crizei internaționale

Prețurile carburanților au urcat semnificativ de la izbucnirea conflictului din Iran, la sfârșitul lunii februarie, atingând valori similare cu recordurile din aprilie 2026.

Motorina, în special, este aproape de maximele istorice, ceea ce a intensificat dezbaterea publică privind măsurile guvernamentale. Potrivit Ouest-france, guvernul respinge propunerile opoziției de plafonare a prețurilor la pompă, preferând să se concentreze pe ajutoare țintite pentru cei mai afectați.