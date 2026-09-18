Motorina s-a scumpit din nou, vineri, 18 septembrie 2026, după creșterile de preț din ziua precedentă. Măririle de preț ajung până la 10 bani pe litru în București, iar cea mai ieftină motorină din Capitală se vinde vineri cu 10,69 lei/l, potrivit datelor centralizate de Peco Online.

Cât costă benzina în București, vineri, 18 septembrie 2026

Cea mai ieftină benzină standard din București costă azi 9,93 lei/l, la fel ca ieri, și se găsește la Petrom. Același tarif, de 9,93 lei/l, este afișat și la una dintre stațiile Socar din Capitală, în timp ce la alte stații ale rețelei, prețul este de 9,94 lei/l. Rompetrol afișează vineri, 18 septembrie 2026, un preț de 9,99 lei/l, menținut de joi. La OMV, carburantul se vinde tot cu 9,99 lei/l, același cost din ziua precedentă. Lukoil menține benzina la 9,99 lei/l, după ce joi prețul crescuse cu un ban. Și stațiile MOL comercializează carburantul cu 9,99 lei/l, aceeași cotație ca joi.

Raportat pe orașe, cea mai ieftină benzină se găsește la Timișoara și costă 9,91 lei/l, la fel ca ieri. În Cluj-Napoca, benzina costă 9,93 lei/l, față de 9,89 lei/l joi, o creștere de 0,04 lei. În București, Iași și Constanța, benzina se vinde cu 9,93 lei/l, același preț din ziua precedentă.

Cât costă motorina în București, vineri, 18 septembrie 2026

În București, cea mai ieftină motorină costă astăzi 10,69 lei/l, față de 10,64 lei/l, prețul de ieri, o creștere de 0,05 lei, și se găsește la Socar. La Petrom, carburantul se vinde cu 10,73 lei/l, de la 10,64 lei/l cât era joi, o majorare de 0,09 lei. Motorina costă la MOL 10,74 lei/l, comparativ cu 10,65 lei/l, costul din ziua precedentă, ceea ce înseamnă o scumpire de 0,09 lei. Stațiile OMV vând carburantul vineri, 18 septembrie 2026, cu 10,79 lei/l, de la 10,70 lei/l, cotația de ieri, o mărire de 0,09 lei. Rompetrol afișează la motorina standard un preț de 10,79 lei/l, față de 10,75 lei/l, costul din ziua precedentă, o creștere de 0,04 lei. Cea mai scumpă motorină dintre rețelele analizate se vinde azi cu 10,86 lei/l, deși ieri costa 10,76 lei/l, o mărire de 0,10 lei, și se găsește la benzinăriile Lukoil.

Raportat pe orașe, cea mai ieftină motorină este la Timișoara și se vinde cu 10,66 lei/l, față de 10,61 lei/l cât era ieri, o creștere de 0,05 lei. În Cluj-Napoca, motorina costă 10,69 lei/l, de la 10,64 lei/l joi, o majorare de 0,05 lei. Și în București, Iași și Constanța, motorina se vinde tot cu 10,69 lei/l, comparativ cu 10,64 lei/l în ziua precedentă, o scumpire de 0,05 lei.

Ministerul Finanțelor a anunțat marți, 15 septembrie, că reducerea de 25% a accizei la motorină va fi menținută până la finalul lunii septembrie. Măsura a fost introdusă în încercarea de a reduce o parte din presiunea fiscală asupra prețului, pe fondul noilor creșteri ale cotațiilor internaționale și ale prețurilor de la pompă.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, vineri, 18 septembrie 2026

Cea mai ieftină benzină din România costă astăzi 9,82 lei/l și este disponibilă la stația Dacma din Slobozia Moară, pe Strada Principală (DN7), nr. 153, județul Dâmbovița. Cea mai ieftină motorină din țară costă 10,45 lei/l și se găsește la stația Partener Rompetrol din Arad, pe strada Zimbrului, nr. 101B.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, vineri, 18 septembrie 2026. Sursă foto: Peco Online

Joi, cel mai mic preț raportat la motorină la nivel național era de 10,28 lei/l, astfel că minimul de vineri este cu 0,17 lei mai mare.