Susține Susține

Motorina s-a scumpit din nou, vineri, 18 septembrie 2026. Cât costă litrul în București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara și Constanța

Ana Tet
Ana Tet
Jurnalist
Comentează
Două mașini așteptând să alimenteze la benzinărie
Benzina s-a scumpit la MOL și Socar, iar motorina a rămas neschimbată în toate marile rețele PECO. Sursa foto: Libertatea
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Motorina s-a scumpit din nou, vineri, 18 septembrie 2026, după creșterile de preț din ziua precedentă. Măririle de preț ajung până la 10 bani pe litru în București, iar cea mai ieftină motorină din Capitală se vinde vineri cu 10,69 lei/l, potrivit datelor centralizate de Peco Online.

Cuprins:

Cât costă benzina în București, vineri, 18 septembrie 2026

Cea mai ieftină benzină standard din București costă azi 9,93 lei/l, la fel ca ieri, și se găsește la Petrom. Același tarif, de 9,93 lei/l, este afișat și la una dintre stațiile Socar din Capitală, în timp ce la alte stații ale rețelei, prețul este de 9,94 lei/l. Rompetrol afișează vineri, 18 septembrie 2026, un preț de 9,99 lei/l, menținut de joi. La OMV, carburantul se vinde tot cu 9,99 lei/l, același cost din ziua precedentă. Lukoil menține benzina la 9,99 lei/l, după ce joi prețul crescuse cu un ban. Și stațiile MOL comercializează carburantul cu 9,99 lei/l, aceeași cotație ca joi.

Raportat pe orașe, cea mai ieftină benzină se găsește la Timișoara și costă 9,91 lei/l, la fel ca ieri. În Cluj-Napoca, benzina costă 9,93 lei/l, față de 9,89 lei/l joi, o creștere de 0,04 lei. În București, Iași și Constanța, benzina se vinde cu 9,93 lei/l, același preț din ziua precedentă.

Cât costă motorina în București, vineri, 18 septembrie 2026

În București, cea mai ieftină motorină costă astăzi 10,69 lei/l, față de 10,64 lei/l, prețul de ieri, o creștere de 0,05 lei, și se găsește la Socar. La Petrom, carburantul se vinde cu 10,73 lei/l, de la 10,64 lei/l cât era joi, o majorare de 0,09 lei. Motorina costă la MOL 10,74 lei/l, comparativ cu 10,65 lei/l, costul din ziua precedentă, ceea ce înseamnă o scumpire de 0,09 lei. Stațiile OMV vând carburantul vineri, 18 septembrie 2026, cu 10,79 lei/l, de la 10,70 lei/l, cotația de ieri, o mărire de 0,09 lei. Rompetrol afișează la motorina standard un preț de 10,79 lei/l, față de 10,75 lei/l, costul din ziua precedentă, o creștere de 0,04 lei. Cea mai scumpă motorină dintre rețelele analizate se vinde azi cu 10,86 lei/l, deși ieri costa 10,76 lei/l, o mărire de 0,10 lei, și se găsește la benzinăriile Lukoil.

Raportat pe orașe, cea mai ieftină motorină este la Timișoara și se vinde cu 10,66 lei/l, față de 10,61 lei/l cât era ieri, o creștere de 0,05 lei. În Cluj-Napoca, motorina costă 10,69 lei/l, de la 10,64 lei/l joi, o majorare de 0,05 lei. Și în București, Iași și Constanța, motorina se vinde tot cu 10,69 lei/l, comparativ cu 10,64 lei/l în ziua precedentă, o scumpire de 0,05 lei.

Ministerul Finanțelor a anunțat marți, 15 septembrie, că reducerea de 25% a accizei la motorină va fi menținută până la finalul lunii septembrie. Măsura a fost introdusă în încercarea de a reduce o parte din presiunea fiscală asupra prețului, pe fondul noilor creșteri ale cotațiilor internaționale și ale prețurilor de la pompă.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, vineri, 18 septembrie 2026

Cea mai ieftină benzină din România costă astăzi 9,82 lei/l și este disponibilă la stația Dacma din Slobozia Moară, pe Strada Principală (DN7), nr. 153, județul Dâmbovița. Cea mai ieftină motorină din țară costă 10,45 lei/l și se găsește la stația Partener Rompetrol din Arad, pe strada Zimbrului, nr. 101B.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, vineri, 18 septembrie 2026. Sursă foto: Peco Online
Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, vineri, 18 septembrie 2026. Sursă foto: Peco Online

Joi, cel mai mic preț raportat la motorină la nivel național era de 10,28 lei/l, astfel că minimul de vineri este cu 0,17 lei mai mare.

Prețurile carburanților sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Șoferii trebuie să verifice datele înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii modifică tarifele de la o oră la alta.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: benzină motorină carburanti Stiri Bucuresti Stiri Cluj Stiri Iasi Stiri Timisoara Stiri Constanta
Parteneri
E breaking news-ul exploziv al momentului, dragi români! La nici cinci minute după ce Nicușor Dan l-a desemnat premier pe Siegfried Mureșan, Sorin Grindeanu a făcut anunțul fulger. E 100% real și complet neașteptat: ”Am...”
Viva.ro
E breaking news-ul exploziv al momentului, dragi români! La nici cinci minute după ce Nicușor Dan l-a desemnat premier pe Siegfried Mureșan, Sorin Grindeanu a făcut anunțul fulger. E 100% real și complet neașteptat: ”Am...”
Ce s-a aflat acum despre Siegfried Mureșan, propunerea lui Nicușor Dan pentru funcția de premier. Detalii neștiute din trecutul său au ieșit deja la iveală! Cine este Cătălina Manea, soția lui
Unica.ro
Ce s-a aflat acum despre Siegfried Mureșan, propunerea lui Nicușor Dan pentru funcția de premier. Detalii neștiute din trecutul său au ieșit deja la iveală! Cine este Cătălina Manea, soția lui
Premiile Emmy 2026 - Cele mai hot cupluri de vedete. Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Premiile Emmy 2026 - Cele mai hot cupluri de vedete. Vezi galeria foto aici
Parteneri
Laura Giurcanu pleacă din România și se mută cu iubitul fotbalist: „În urmă cu 6 luni mi-a scris...”
Gsp.ro
Laura Giurcanu pleacă din România și se mută cu iubitul fotbalist: „În urmă cu 6 luni mi-a scris...”
Soții Șucu și-au inaugurat cafeneaua, rapidiștii au venit cu iubitele la eveniment » Ce au pus în meniu
Gsp.ro
Soții Șucu și-au inaugurat cafeneaua, rapidiștii au venit cu iubitele la eveniment » Ce au pus în meniu
Parteneri
România a explodat când a aflat cine e, de fapt, SOȚIA lui Siegfried Mureșan, noul premier al României! Ireal, dar adevărat...Cum a ajuns Siegfried Mureșan atât de sus, ce avere are și ce funcție importantă deține soția lui?
Libertateapentrufemei.ro
România a explodat când a aflat cine e, de fapt, SOȚIA lui Siegfried Mureșan, noul premier al României! Ireal, dar adevărat...Cum a ajuns Siegfried Mureșan atât de sus, ce avere are și ce funcție importantă deține soția lui?
Ultima oră! Cum a apărut Bianca Drăgușanu la priveghiul Mădălinei Apostol și ce ce declarații a făcut! Fiul Mădălinei, anunț important, printre lacrimi: &quot;Pentru noi, mama a fost tot&quot;
Avantaje.ro
Ultima oră! Cum a apărut Bianca Drăgușanu la priveghiul Mădălinei Apostol și ce ce declarații a făcut! Fiul Mădălinei, anunț important, printre lacrimi: &quot;Pentru noi, mama a fost tot&quot;
Laura Cosoi a deschis ușa casei în care își crește cele CINCI fetițe! Iar o încăpere atrage imediat atenția: pare desprinsă dintr-o poveste și are un detaliu pe care cu greu îl mai vezi în casele moderne
Tvmania.libertatea.ro
Laura Cosoi a deschis ușa casei în care își crește cele CINCI fetițe! Iar o încăpere atrage imediat atenția: pare desprinsă dintr-o poveste și are un detaliu pe care cu greu îl mai vezi în casele moderne
ALTE ȘTIRI
Hartă meteorologică a Europei cu distribuția temperaturilor, evidențiind o masă de aer rece reprezentată în nuanțe intense de albastru deasupra Europei Centrale și de Est.
Știri România
08:05
Val de aer polar peste România: răcire, ploi, vânt, lapoviță și ninsori la munte. Prognoza meteo ANM pentru perioada 21 septembrie - 18 octombrie 2026
seismograf inregistrand activitate seismica
Știri România
07:14
Cutremur în România vineri dimineață, 18 septembrie. Ce magnitudine a avut seismul
Parteneri
Rutte îndeamnă Europa să se pregătească pentru cea mai dificilă situație de securitate dintr-o generație
Adevarul.ro
Rutte îndeamnă Europa să se pregătească pentru cea mai dificilă situație de securitate dintr-o generație
Ce riscă Tavi Popescu după ce grecii au aflat de scandalul provocat la FCSB? Exclusiv
Fanatik.ro
Ce riscă Tavi Popescu după ce grecii au aflat de scandalul provocat la FCSB? Exclusiv
Gazele europene ajung la 81 de euro/MWh, cu 150% peste anul trecut. Stocurile sunt sub media ultimilor cinci ani
Financiarul.ro
Gazele europene ajung la 81 de euro/MWh, cu 150% peste anul trecut. Stocurile sunt sub media ultimilor cinci ani
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Elle.ro
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Că nu o inclusese în testamentul lui, Nick Rădoi o spunea fără rezerve, dar ce s-a aflat abia acum, după moartea Mădălinei Apostol le-a dat tuturor fiori. Informația momentului: &quot;Eu am fost mereu cea sacrificată&quot;.
Viva.ro
Că nu o inclusese în testamentul lui, Nick Rădoi o spunea fără rezerve, dar ce s-a aflat abia acum, după moartea Mădălinei Apostol le-a dat tuturor fiori. Informația momentului: &quot;Eu am fost mereu cea sacrificată&quot;.
MONDEN
Ana Maria Mocanu
Stiri Mondene
17 sept.
Ce proceduri estetice și-a făcut Ana Maria Mocanu după „Asia Express”: „Foarte mulți oameni m-au criticat”
Irinel Columbeanu
Stiri Mondene
17 sept.
Irinel Columbeanu a scăpat de datoria de 5.000 de euro la azil! Cine i-a plătit toate restanțele
Parteneri
A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]
Pensii după model american în România. Câți bani câștigi cu 150 de lei puși deoparte pe lună
Observatornews.ro
Pensii după model american în România. Câți bani câștigi cu 150 de lei puși deoparte pe lună
Ultimele clipe ale Mădălinei Apostol. Dovada că a plănuit totul. Ce a făcut cu fetița sa și care ar fi fost ultimele sale cuvinte
Libertateapentrufemei.ro
Ultimele clipe ale Mădălinei Apostol. Dovada că a plănuit totul. Ce a făcut cu fetița sa și care ar fi fost ultimele sale cuvinte
Parteneri
Gsp.ro
Daniel Pancu, îmbrăcat cu brandul care a stârnit controverse. A atras atenția la inaugurarea unei cafenele
Gsp.ro
I-a luat apa » Imaginile serii în Europa: meci suspendat!
Parteneri
Localitatea unde nicio casă nu seamănă cu alta. Secretul fațadelor colorate
Mediafax.ro
Localitatea unde nicio casă nu seamănă cu alta. Secretul fațadelor colorate
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
EXCLUSIV | Imagini sfâșietoare de la înmormântarea Mădălinei Apostol. Mariachi, lacrimi și scene sfâșietoare la mormânt. Mama ei a fost dusă la spital
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Imagini sfâșietoare de la înmormântarea Mădălinei Apostol. Mariachi, lacrimi și scene sfâșietoare la mormânt. Mama ei a fost dusă la spital
Parteneri
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Youtube.com
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
EXCLUSIV | Ultimul rămas-bun pentru Mădălina Apostol. Trupul neînsuflețit a fost depus la capelă. Nick Rădoi și cei doi băieți ai ei, răpuși de durere
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Ultimul rămas-bun pentru Mădălina Apostol. Trupul neînsuflețit a fost depus la capelă. Nick Rădoi și cei doi băieți ai ei, răpuși de durere
Ea este femeia din spatele noului premier desemnat al României! Cine este Cătălina Mureșan, partenera lui Siegfried Mureșan
Redactia.ro
Ea este femeia din spatele noului premier desemnat al României! Cine este Cătălina Mureșan, partenera lui Siegfried Mureșan
Impact mortal în Dolj, între două autoturisme! O femeie și-a pierdut viața și alte trei persoane au ajuns în spital
Kanald.ro
Impact mortal în Dolj, între două autoturisme! O femeie și-a pierdut viața și alte trei persoane au ajuns în spital
POLITIC
sorin grindeanu, cu mana pe piept și capul ușor într-o parte, purtând un costum negru cu cămașă albă, văzut printre umerii a alți doi bărbați îmbrăcați în costum
Politică
06:48
Sorin Grindeanu anunță că PSD nu va vota Guvernul condus de Siegfried Mureșan: „Deja pare că gâfâie”
Dominic Fritz a fost ales președintele USR în iunie 2025. Foto: Cristian Otopeanu / Libertatea
Politică
17 sept.
Dominic Fritz, mesaj după nominalizarea lui Siegfried Mureșan: „Suntem pregătiți să găsim puncte de compromis chiar și cu PSD”
Parteneri
EXCLUSIV | Medicarom, firma care dorește să vândă Consiliului Județean o clădire simbol a Iașului este deținută de un off-shore din Caraibe cu patron necunoscut. Un personaj-cheie din Medicarom, legături cu SRI
Ziaruldeiasi.ro
EXCLUSIV | Medicarom, firma care dorește să vândă Consiliului Județean o clădire simbol a Iașului este deținută de un off-shore din Caraibe cu patron necunoscut. Un personaj-cheie din Medicarom, legături cu SRI
Horia Ivanovici: Tavi Popescu, 23 de ani - este deontologic să-i distrugem cariera „pe surse”?
Fanatik.ro
Horia Ivanovici: Tavi Popescu, 23 de ani - este deontologic să-i distrugem cariera „pe surse”?
Un profesor român și echipa lui de la Stanford au creat șoareci cu creiere pe jumătate umane
Spotmedia.ro
Un profesor român și echipa lui de la Stanford au creat șoareci cu creiere pe jumătate umane
Ultimele știri
Bani și Afaceri
08:44
Hackerii care au furat datele a 700 de clienți Revolut cer o răscumpărare de 3 milioane de dolari: „Veți avea mâinile pătate de sânge”
Știri Externe
08:41
Românul filmat când a vrut să răpească o fetiță de un an și jumătate, în Italia, nu va merge la închisoare, dar nici nu va fi liber
Politică
08:35
Calendarul votului din parlament pentru Guvernul Mureșan
Exclusiv
Politică
08:28
Ce se va întâmpla dacă Guvernul Mureșan este respins: „E posibil să asistăm la un circ în care Grindeanu e foarte supărat acum, dar scenariul e deja scris”
Citește mai multe
TRENDING
Bani și Afaceri
17 sept.
Bani în plus la pensie din al 13-lea salariu și ore suplimentare: când sunt recunoscute automat și când ai nevoie de adeverințe
Știri România
17 sept.
Tragerile loto din 17 septembrie 2026. Report de peste 1,48 milioane de euro la Loto 6 din 49
Lifestyle
17 sept.
Horoscop 18 septembrie 2026. Balanțele este bine să separe mesajul de felul în care le este transmis, chiar dacă nu le convine
Galerie Foto
17 sept.
Cine sunt cele 9 cupluri de la „Power Couple” România, sezonul 4
o pizza cu salam, busuioc și cașcaval se află pe o masă de lemn, cuprinsă de lumina caldă a lămpilor din interior
Cultură și Vacanțe
08:09
Titlul de „Cea mai bună pizzerie din lume” nu mai aparține Italiei. Unde se mănâncă pizza cea mai bună din lume în 2026
Colaj: un hotel cu piscina si tobogane// niste sezlonguri arse de soare cu saltele aruncate
Cultură și Vacanțe
08:05
O familie a plătit 4.000 de euro pe o vacanță în Grecia, dar s-a întors acasă cu trei zile mai devreme: „Nu vă pot spune cât de rău a fost”
Peretele unei camere
Lifestyle
06:50
Cum să alegi culoarea potrivită pentru pereți: „Regula 60-30-10”
Femeie cu bancnote de euro în mâini
Sănătate și Fitness
05:50
Problemele cu banii îmbătrânesc creierul: „Resursele mentale sunt redirecționate către aceste griji imediate”
Câștigătorul premiului de 1000000 de lire sterline la loterie mai are doar câteva ore pentru a-și revendica premiul, dacă a pierdut biletul. Sursă foto: Facebook /My Richmond.
Lifestyle
17 sept.
Misteriosul câștigător la loterie este căutat de toată lumea. Mai are doar o zi la dispoziție pentru a revendica 1.000.000 de lire sterline
Cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
4 sept.
Cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan
Vedere aeriană asupra ochiului unei furtuni tropicale, uragan
Lifestyle
17 sept.
Care este diferența dintre un uragan, un taifun și un ciclon
Cum pastrezi merele peste iarnă
Lifestyle
17 sept.
Cum păstrezi corect merele peste iarnă, ca să reziste până în primăvară
Cum îți dai seama când zacusca este fiartă suficient. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
3 sept.
Cum îți dai seama că zacusca este suficient de fiartă. Semnul pe care îl știau bunicile
Femeie în armata
Știri România
07:00
Comandantul unității militare care a cerut favoruri sexuale unei subalterne atacă la Înalta Curte decizia de condamnare cu suspendare. Victima: „Voia să-l las să mă atingă”
o mână care ține câteva bancnote de 10 euro, roșii și galbene
Știri România
06:59
Un român a încercat să mituiască un polițist pentru a scăpa de o amendă de 8.300 de euro, după ce a încălcat grav regulile de trafic, în Italia
Colaj cu două fotografii în care apare blocul distrus de o explozie, în cartierul Rahova din București, pe 17 octombrie 2025.
Știri România
17 sept.
Lucrările de punere în siguranță a blocului care a explodat în Rahova încep pe 21 septembrie. Muncitorii vor fi însoțiți permanent de anchetatori
Un nou exercițiu de mobilizare MOBEX 2026 a avut loc în Suceava, Botoșani și Neamț. Foto: Ministerul Apărării Naționale, România
Știri România
17 sept.
Exercițiu masiv de mobilizare în Suceava, Neamț și Botoșani: sute de rezerviști au fost chemați în poligon pentru trageri și instrucție. Urmează București și Ilfov
Siegfried Mureșan ocupă funcția de vicepreședinte al Grupului PPE din Parlamentul European și este vicepreședinte al Partidului Popular European la nivel pan-european. Foto: Hepta
Opinii
17 sept.
Siegfried, vrei? Da, accept. Cota ridicolului a atins nivel apocaliptic
Nicușor Dan.
Opinii
17 sept.
Calculele din spatele desemnării făcute de președintele Nicușor Dan
Violențele de la protestul fermierilor din Piața Victoriei au crescut în intensitate
Opinii
16 sept.
Criza din agricultură nu a început pe 15 septembrie - și nu se termină cu ea
Violențele de la protestul fermierilor din Piața Victoriei au crescut în intensitate
Opinii
15 sept.
De ce nu poate rezolva Guvernul problemele oierilor
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu