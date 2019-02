Libertatea: Când a luat naștere proiectul Georgy?

S-a conturat în 2014, ca o continuare a proiectelor mele de până atunci. Am scos piesa „Lasă-mă”, creată de compozitorul George Popa, pe versuri de Vlad Pop. Am avut multe promisiuni de susținere a proiectului, dar, din păcate, nu s-au realizat și atunci a intervenit o pauză destul de lungă în care au apărut mai multe proiecte de actorie, muzica rămânând pe locul doi. Chiar și așa, am avut mici escapade muzicale, cum a fost piesa „You and me” din „Scurtcircuit”, dublaje muzicale la desene animate, muzică pentru copii – canalul de YouTube Tralala și câteva recitaluri în cadrul unor spectacole organizate în Pitești.

Cum și când ți-ai descoperit pasiunea pentru muzică și ce te-a determinat să te înscrii la Eurovision?

Studiind muzica din clasa I, am început să cânt în jurul vârstei de 10 ani în diverse spectacole și evenimente în Pitești. Au urmat participări la show-uri TV, „Bravo Bravissimo” (8 ediții), „Ploaia de stele” (în finală am fost Toni Braxton), „Surprize, Surprize” (acolo dansam). Am participat, de asemenea, la numeroase festivaluri naționale de muzică. Și acum sunt diplomele și trofeele la ai mei, la Pitești! Am terminat Liceul de Muzică Dinu Lipatti, secția violă și ultimii doi ani, canto clasic. Participarea la Eurovision a venit pur și simplu din dorul de a cânta în fața publicului și a transmite emoția.

Cum a primit vestea soțul tău, regizorul Cătălin Saizescu?

Cătălin s-a bucurat nespus când l-am anunțat că am fost selectată. L-am emoționat, știa cât de mult îmi doresc să reiau și latura asta cu muzica. El mă încurajează și mă susține întotdeauna să-mi urmez visurile!

Ce alte colaborări ai avut pe plan muzical?

Am făcut parte din trupa WYD Project, am scos cu DJ Andy și DJ Alegro piesa „Aripi să pot zbura”. Proiectul WYD, deși a avut, la vremea aceea, un start spectaculos, s-a destrămat rapid, deoarece eu eram însărcinată cu Maria, eram în anul III de facultate, și băieții au hotărât să meargă fiecare pe drumul lui, relansându-se în alte proiecte. S-a întâmplat exact înainte de lansarea primului nostru album, pe care tocmai îl definitivasem…

Cine merge cu tine la semifinala Eurovision de la Arad?

Voi merge la Arad însoțită de cei mai buni prieteni ai mei: copiii mei, Maria și Matei, și soțul meu Cătălin.

E bine sau e rău că tu și soțul lucrați în același domeniu?

Avantajul este că ne sfătuim în toate proiectele și învățăm unul de la altul, iar dezavantajul este că aflu de castingurile celorlalți regizori după ce au avut loc.

Ai doi copii. Ei sunt atrași de filme, de actorie?

Copiii mei sunt nelipsiți de la toate premierele de film și spectacolele la care suntem invitați. Dar cea care o va lua cu siguranță pe calea artistică este Maria, care are acum 13 ani. Matei, 10 ani, merge mai mult pe latura sportivă – tenis, înot.

Revenind la Eurovision, cum te vei îmbrăca, ce ai pregătit din punctul de vedere al show-ului?

De ținuta mea la Eurovision se va ocupa bunul și talentatul meu prieten designerul Cristian Samfira. Nu voi divulga nimic în ceea ce privește show-ul, deoarece vreau să fie surpriză, tot ce îți pot spune este că eu și echipa muncim de zor, cu spor și că ne place tare mult ce facem.

Care crezi să sunt atuurile tale în acest concurs, pe ce mizezi?

Sunt actriță și ăsta poate fi un atu destul de puternic! Mizez pe voce și pe mesajul piesei mele, care este de un puternic impact emoțional. Legătura omului cu natura este una esențială. Ne-am îndepărtat de natură, am uitat să o îngrijim și să o prețuim… Când spun asta mă refer la apele pline de deșeuri, la defrișările necontrolate… și nu este doar problema noastră, este o problemă universală! Oamenii sunt răpuși de grijile cotidiene și nu își dau seama că mediul se degradează încet și sigur. Piesa „Tears” este ca un S.O.S. către omenire! Trebuie să ne trezim și să luptăm pentru natură, dacă fiecare dintre noi ar deveni mai responsabil, mediul nu ar mai avea de suferit. Degeaba avem atâtea minunății pe pământ, dacă nu le putem păstra!

