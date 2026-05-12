De ce nu a mai dus-o Aurelian Temișan la altar

Andreea Bălan și Victor Cornea și-au unit destinele pe 10 mai, într-un eveniment care a atras atenția prin decorurile spectaculoase, numărul mare de invitați și momentele pregătite pentru petrecere.

Artista a lansat chiar în ziua nunții videoclipul piesei „Nopți albe”, melodie pe care mirii au dansat și valsul.

Inițial, Aurelian Temișan urma să o conducă pe Andreea Bălan la altar, însă planul a fost schimbat pentru câteva cadre incluse în videoclipul artistei.

„Nașul Temi, când a primit vestea pe care Andreea nu știa cum să o spună, să nu cumva să mă supăr, i-am zis așa… Bine, nu i-am zis ei, că nu mi-a spus mie direct, mi-a zis mie prin Monica, să nu mă supăr, eu am spus faptul că eu cred că fericirea ei nu constă în cine o duce la altar, constă în ce oameni frumoși are alături, în ce energie bună degajă acești oameni și în dorințele lor pentru că fiecare își trăiește povestea lui de viață, nimeni nu trăiește în locul nimănui. Eu sunt fericit că sunt aici, sunt bucuros pentru ea, suntem bucuroși pentru ea! Eu îmi păstrez sacoul așa că peste 25 de ani o să mă îmbrac la fel!”, a declarat Aurelian Temișan pentru Click!.

Monica Davidescu și Aurelian Temișan, care sunt și nașii fiicei celei mici a artistei, Clara, le-au promis mirilor că vor sărbători împreună și nunta de argint.

Artificii, 3 Sud Est și momente emoționante pe ringul de dans

Petrecerea organizată pe malul Lacului Buftea a inclus artificii de zi după ceremonia religioasă, dar și un foc de artificii seara, înainte de recitalurile artiștilor invitați. Printre cei care au urcat pe scenă s-au numărat 3 Sud Est, Luis Gabriel și Viorica și Ioniță de la Clejani.

Andreea Bălan a avut un moment emoționant în timpul recitalului trupei 3 Sud Est și a urcat pe scenă pentru a cânta alături de artiști piesa „Liberă la mare”.

La eveniment au fost prezenți și Lora, Andreea Bănică și Adina Buzatu. Atmosfera a fost întreținută și de Flick, care a avut rolul de maestru de ceremonii și a prezentat momentele importante ale serii în versuri.

Ce a spus Andreea Bălan după nuntă

După petrecere, Andreea Bălan a declarat că evenimentul a depășit toate așteptările ei. „A fost cea mai frumoasă zi din viețile noastre, cea mai frumoasă nuntă, mai mult decât visam! Cel mai mult mi-a plăcut valsul mirilor și apoi artificiile de afară, apoi tortul. Mi-a plăcut că au fost niște artiști superbi care au întreținut atmosfera, de la 3 Sud Est, The Colours. Oamenii s-au simțit foarte-foarte bine, au dansat nonstop”, a declarat artista pentru sursa mai sus-menționată.

Andreea Bălan a spus că a ales să nu fie „furată” la nuntă pentru a nu rata momentele importante ale petrecerii.

„Am aruncat buchetul și l-a prins o prietenă, dar erau multe fete care erau singure și așteptau buchetul. Nu m-am lăsat furată pentru că nu am vrut să plec de la eveniment, știam că o să fie super cu artiștii și am vrut să fiu prezentă pe ringul de dans pentru fiecare artist și atunci nu am vrut să fiu furată. A fost o nuntă de vis! Deși ziua de ieri a fost foarte lungă și am avut foarte multe de făcut, a trecut foarte repede!”, a mai spus artista.

Tortul de nuntă a avut șase etaje, a fost decorat în alb și a inclus o imagine cu cei doi miri.