Una dintre cele mai dragi amintiri din acea perioadă este primul Crăciun cu Riki, cațelul care i-a devenit cel mai bun prieten.

Și pentru că iubește foarte multe animalele, în special pe Bubu, cățelul de acum, artista a pregătit o rugăminte specială pentru Moș Crăciun.

„Anul acesta am scris eu scrisoarea către Moș Crăciun în numele lui Alex, fiul nostru, dar și în numele meu. Îmi doresc foarte mult să ne mai luăm un câine și din câte am „discutat” cu Alex, care are 2 ani, vrea și el. ☺ Așa că i-am dat scrisoarea lui tati și așteptăm cuminți. :))”, spune artista.



Și pentru că perioada sărbătorilor este preferata ADDEI, artista se bucură de toate tradițiile și decorează casa și bradul înainte de Ajun, spunând că se bucură ca un copil, de fiecare dată. În acest an își dorește să petreacă sărbătorile la munte, de unde nu vor lipsi nici colindele.

„Îmi place mult un colind pe care îl știu de când eram mică. „Asta e seara mare” mai puțin cunoscut, dar cred că asta îl face atât de special. Și, desigur, ne vom uita împreună și la filmul „Singur acasă”, preferatul nostru de Crăciun”, spune ADDA.

