Adelina Pestrițu și-a imaginat cu ceva timp în urmă cum va arăta Crăciunul în acest an, de când în viața ei a apărut Zenaida. Și, din start, a stabilit că va împodobi un brad artificial, nu natural, ca de obicei. Motivul?

Chiar dacă Zenaida Maria are mai puțin de cinci luni, vedeta l-a chemat pe Moș Crăciun special pentru ea:

„Abia așteptăm. Trebuie să intre Moșul pe ușă. Dacă până acum doar ne-am imaginat, acum trebuie să-l vedem fizic, să vedem dacă are barba lungă, costumul călcat. Îi pregătim fursecuri cu lăptic. Zenaida trebuie să cunoască și partea asta. Sunt convinsă că mai încolo se va bucura de prezența lui și-și va dori să-l vadă, așa că mai bine o pregătim de acum, ca la anul, să ceară ea să-l vadă și să stea de vorbă.

Eu nu mă desprind de copilărie, îmi place să trăiesc aceste povești frumoase cu care am crescut, dacă-mi spune cineva că nu există, îmi strică magia! Mă bucur de sărbători cu cadouri sub brad. Mirosul de nou al dimineții de 25, când găsești cadourile sub brad, mi se pare fascinant. Eu așa am copilărit, mă uitam după Moș Crăciun pe toate geamurile. Nu aș putea trăi altfel. Asta o să-i predau și ei. Și ea va trăi cu bucuria asta. Am aflat adevărul despre Moș Crăciun de la fratele meu… La momentul potrivit, o să-i spun și Zenaidei, nu o s-o las să trăiască într-o iluzie”.