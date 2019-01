Adevăratul motiv pentru care Corina Chiriac nu s-a căsătorit

„Eu ştiam că trebuie să fac o carieră pe scenă. Nu, ca şi dovadă, eu m-am îndrăgostit foarte târziu. Am crezut că eram toate fetele îndrăgostite de unu care părea frumuşelul şcolii şi în recreaţie ne ţineam de braţ şi ne uitam după el şi oftam o dată. Sigur. Trebuia să ne placă şi nouă cineva, era drăguţ, dar nu era cel mai. El era genul blonduţ, mai era un băiat brunet care acum, uitându-mă în urmă.. mie mi se părea mai drăguţ. E o mare diferenţă între a te îndrăgosti şi a iubi. E o mare diferenţă. Din păcate ele nu se pot combina… A te îndrăgosti, a te combina şi a face şi o familie, astea nu merg împreună. Eu sunt un scorpion foarte lucid şi foarte realist, iar eu am ales de mult cariera, cu adevărat am ales-o”, a spus Corina Chiriac la Antena Stars.

Zilele trecute, Ovidiu Komornyik și-a aniversat ziua de naștere, ocazie cu care Corina Chiriac i-a făcut urări publice. Mesajul este unul mai mult decât emoționant.

