Adina Bourceanu, detalii despre nunta din Grecia. „Niciunul nu-și dorea stresul”

Alex Bourceanu și Adina sunt împreună de 15 ani și au doi copii. Cei doi s-au căsătorit în luna iunie în Grecia. Mireasa Adina Bourceanu a arătat superb la nunta sa, cu atât mai mult cu cât, în ultimii ani a reușit să slăbească peste 40 de kilograme în urma unei intervenții de micșorare a stomacului.

Adina Bourceanu a oferit detalii despre importantul eveniment care a avut loc în viața sa la emisiunea Vorbește lumea, de la postul de televiziune Pro TV.

„Am vrut altceva, pentru că e aproape, că e ok de ajuns pentru toată lumea, pentru că sunt peisaje foarte frumoase. O parte au mers cu mașine, cu avionul, cu autocarul. petrecerea a iesit foarte bine. A fost superb. Am avut o rocoie de mireasă, pentru poze. Nu mi-am dorit o nuntă clasică. I-am pus pe toți să se îmbrace în alb. Am zis de ce să nu facem pasul. Niciunul dintre noi nu-și dorea stresul de dinainte de nuntă. Și până la urmă am zis să facem ca să scăpăm. A fost un stres ca de vacanță, nu ca de nuntă”, a declarat Adina Bourceanu.

„Am plecat într-un weekend de miere. Eu merg la serviciu, el la recuperare. Am fost în Elveția. Am zis că trebuia să facem și asta. Avem 15 ani împreună. Am avut emoții la nuntă, dar mai mult au avut părinții decât noi. Dar am trăit intens momentul. Copiii s-au distrat și am încercat să facem cât mai mult ca să fie pe placul lor. Nu îmi doream dansul mirilor, dar fetița mea a vrut foarte mult. Și am făcut asta pentru ei. S-au simțit foarte bine ei… Am luat câte un troller de fiecare”, a mai spus ea.

