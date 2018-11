Zilele trecute, la un eveniment dedicat frumuseții organizat la o clinică din Capitală, Amalia Enache a afișat un look diferit de cel cu care ne-a obișnuit: avea ochelari! Unii cu ramă neagră, fix cum se poartă acum. Numai că în cazul ei, nu sunt un moft, nu-i poartă pentru a fi în trend, ci pentru că are nevoie de ei.

„Pentru voi este o schimbare de look, fiindcă mă vedeți cu ochelari, eu mă văd așa în fiecare zi, pentru că îi port acasă și îi port când merg în parc cu copilul. Am miopie de foartă multă vreme, de vreo 18 ani știu de ea, ba nu, și mai mult. Cândva prin facultate mi-am dat seama că am o miopie”, a declarat, pentru Libertatea, Amalia Enache.

Poartă și ochelari, și lentile de contact

Vedeta PRO TV poartă atât ochelari de vedere, cât și lentile de contact, pe care le alternează, în funcție de necesități. Preferă însă a doua variantă când merge la job sau participă la diverse evenimente mondene. „Îmi este mult mai comod, pentru că lentilele de contact acoperă mai bine raza vizuală, ochelarii limitează. Plus că, după un timp, încep să îi simt, că sunt grei, îi simt că mă deranjează”, ne-a explicat ea inconvenientele.

Totuși, nu a renunțat la acest accesoriu și nici nu are de gând să o facă. „De peste 20 de ani, nu m-am obișnuit cu gândul că aș fi o ochelaristă și atunci sunt semiochelaristă, îi port acasă. Acum, în dimineața asta, nu am avut dispoziție să îmi pun lentilele de contact. Pentru mine sunt mai comode, de asta le și port în fiecare zi de fapt, dar încerc să îi dau ochiului și o pauză. Spre seară, când mă duc la știri, îmi pun lentilele de contact”, a mai spus Amalia.

