De data asta, Anamaria s-a făcut creață, iar noul look o prinde de minune, în opinia multor admiratori. Chiar dacă au existat și comentarii răutăcioase, sexy-impresara nu i-a în seamă criticile și demonstrează de fiecare dată că se simte perfect în pielea ei.

În luna decembrie a anului trecut, Anamaria Prodan a avut parte de o aniversare de zile mari. Vedeta a mărturisit însă că nu a fost nimic planificat dinainte. Impresara a fost înconjorată de familie și prieteni și a fost copleșită de numeroase daruri. „Am zis că nu-mi fac ziua și au început să mă sune. A venit Laur, Bebe, Nuți, Victor, iar Sarah de-abia mâine seară vine, că are meci. Sunt fericită, am primit multe cadouri, de-abia aștept să le văd. Sunt multe… am simțit, când luam punguțele. Știu când sunt bijuterii, când sunt haine', a declarat Anamaria Prodan.

Citește și

https://www.libertatea.ro/monden/anamaria-prodan-coplesita-de-cadouri-de-ziua-ei-cum-isi-da-seama-ce-primit-inainte-sa-le-desfaca-2491480