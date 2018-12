Andreea Bălan se pregătește să nască în luna martie o fetiță, dar ultima zi a anului o va prinde pe Valea Prahovei, unde va avea cinci concerte. Seara o începe la ora 22:00 la Bran, apoi va merge la Sinaia pentru trei spectacole, iar la ora 02:00 va cânta la Predeal. Va fi ultimul concert pentru următoarele 4 luni! Chiar dacă va naște în martie, Andreea nu va sta însă mult departe de scenă, având deja pregătit un nou spectacol electrizant din primăvara anului viitor.

„Am cinci concerte în noaptea de Revelion. Apoi voi intra în pauză până în februarie. În martie o să nasc cea de-a doua fetiță a noastră, iar de la mijlocul lunii aprilie revin cu un nou show. Unul special, care va avea coregrafii spectaculoase, costume frumoase și piese drăguțe. De atunci o să pornesc în concerte în toată țara. Concertele îmi mențin corpul în formă, nu mai trebuie să fac fitness, să trag inutil de fiare! Și-așa era plictisitor. Deși mi-aș dori să fac și alte sporturi, nu am timp. Pe scenă chiar depun un efort fizic considerabil”, spune Andreea pentru Libertatea.

„Mă abțin să mănânc foarte mult”

Cum în perioada Sărbătorilor gurmanzii chiar au probleme când vine vorba de bunățățile din farfurie, Andreea nu se sperie că va pune kilograme în plus. „Am grijă ce mănânc! Nu mănânc prăjeli, nu prea multă carne, nu pâine și fără multe dulciuri. Mănânc pește și salate. Nu am un regim anume, adică nu țin ceva special, dar mereu am grijă! Recunosc că-mi plac la nebunie amandinele, mănânc și câte două. Ha, ha, ha! Îmi mai plac supele și ciorbele, dar reușesc să mă abțin și să nu mănânc foarte mult. Adică nu am stări în care dacă nu mănânc ceva, mor! Știu să mă controlez în orice situație”, mai dezvăluie artista.

„Dacă mergeam singură la sală mi-era lene să fac unele exerciții și stăteam pe telefon. Un antrenor stă cu biciul pe tine! E altfel când ai pe cineva în spate care să te ajute”

