Liderul autocrat de la Kremlin și-a motivat refuzul prin presupunerea că invitația făcută de Zelenski nu ar fi sinceră. „Această scrisoare conţine câteva remarci destul de obraznice. A fost o modalitate de a crea condiţiile pentru o întâlnire faţă în faţă sau o modalitate de a nu organiza o întâlnire faţă în faţă? Cred că a fost a doua variantă”, a comentat Putin în cadrul forumului economic anual al Rusiei, organizat la Sankt Petersburg.

Întrebat dacă ia în considerare totuși o întrevedere cu Zelenski, Putin a răspuns: „Nu văd niciun sens în asta, deocamdată”.

Într-o întâlnire cu jurnaliști străini acreditați în Rusia pe care o avusese joi seara, chiar în momentul publicării scrisorii lui Zelenski pe site-ul Administrației Prezidențiale de la Kiev, Putin şi-a menţinut poziţia intransigentă cu privire la război şi a susținut din nou în mod fals că trupele sale invadatoare avansează în fiecare zi pe câmpul de luptă. Liderul de la Kremlin și-a reiterat cererea ca armata ucraineană să se retragă din raza administrativă a regiunii Donețk și să-i predea astfel Rusiei cele mai fortificate poziții militare ale Ucrainei.

Volodimir Zelenski a publicat joi seara o scrisoare deschisă în care îi propune lui Vladimir Putin o întâlnire și cere o „încetare completă a focului” pentru a permite lansarea negocierilor de pace.

Conducerea de la Kiev a cerut în repetate rânduri instaurarea unui armistițiu de durată pentru a facilita negocierile, dar regimul de la Moscova a respins această idee.

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