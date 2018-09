Andreea Bălan a avut o evoluție spectaculoasă pe plan muzical, știind să se reinventeze și să vină de fiecare dată cu ceva nou în fața publicului. Fire perfecționistă, artista nu se mulțumește cu feedbackul primit din partea fanilor, ci își rezervă timp întotdeauna pentru a analiza ce a fost bine și ce nu din modul în care s-a prezentat, atât la emisiuni TV, cât și la concerte. Așa a ajuns să facă schimbări chiar și la capitolul machiaj, care nu o mai avantaja, din punctul ei de vedere.

„Este foarte important să te demachiezi în fiecare seară, mai ales ca artistă; indiferent cât de obosită sunt, mă demachiez la 4-5 dimineața, nu contează. Folosesc o cremă foarte hidratantă de noapte. Este important în showbiz să arătăm mai tinere, mai proaspete, la un moment dat, să nu îți arăți vârsta. Și cu cât înaintezi în vârstă, e important să nu te mai machiezi mult. Machiajul îmbătrânește”, a subliniat ea.

A renunțat la rujurile foarte stridente

Cântăreața a recurs la noi reguli de make-up, care, în opinia ei, o ajută să aibă apariții impecabile, potrivite vârstei. „Dacă pui un machiaj strident pe o puștoaică de 18 ani, o să arate de 25, dacă la 30 pui același machiaj, arăți de 40. Eu am renunțat la genele false, în primul rând, la umbre foarte puternice, la rujuri foarte stridente, adică merg cât mai natural, după 30 de ani. Am constatat că arăt mai bine și mai proaspătă dacă mă machiez mai puțin decât înainte, când îmi puneam gene. Am văzut și la emisiuni TV. M-am văzut în reluare și la emisiunile în care eram machiată foarte strident, cu gene, tuș și rimel, arătam mai rău și mai în vârstă decât la emisiunile unde nu aveam atâta machiaj”, a declarat pentru Libertatea Andreea Bălan.

Artista vine cu piese noi, coregrafii spectaculoase, costume inedite asigurând un show complex la concerte și petreceri private. Rețeta de succes pare simplă. Indiferent de cât de încărcat ar avea programul, cântăreața nu renunță la obiceiul datorită căruia ea a reușit de-a lungul timpului să aibă o evoluție de invidiat. Chiar dacă pare o activitate plictisitoare, la un moment dat, Andreea Bălan este mulțumită de rezultatele obținute.

„Oricum, eu vizionez tot: și concertele mele, și emisiunile, ca să văd dacă am ceva de reparat și de îmbunătățit, asta ține și de cum am cântat live, și de show, și de coregrafie, cine a greșit, ce a greșit, sunt un fel de maniacă în ceea ce privește chestia asta, ca să mă fac cât mai bună. Din greșeli înveți și atunci, trebuie să te vezi, să vezi ce faci!”, a încheiat ea.

