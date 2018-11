Toată lumea bună s-a adunat marți seară la Palatul Parlamentului, acolo unde are loc Gala Elle Style Awards 2018. Printre vedetele care au fost prezente la evenimentul organizat de revista Elle s-a aflat și cântăreața Andreea Bănică.

Artistaa purtat un costum format din sacou și pantaloni, de culoare aurie, pe sub care a purtat o bluză de culoare neagră, extrem de decoltată.

Decolteul amețitor afișat de Andreea Bănică a atras privirile ca un magnet, aceasta fiind una dintre cele mai provocatoare apariții ale vedetei din ultima vreme.

Revista Elle, cea mai vândută revistă de modă din lume, îi premiază an de an pe cei mai buni dintre cei mai buni din industria de modă, beauty, muzică și lifestyle. Iar în premieră anul acesta, a fost introdusă și o nouă categorie exclusiv masculină: Best male pop artist, dar și o categorie dedicată designerilor de bijuterii: Best Jewelry Designer.

FOTO: Vlad Chirea, Dumitru Angelescu

Citește și: GALERIE FOTO/Cea mai strălucitoare gală a anului! ELLE Style Awards a ajuns la ediția a șaptea!