Andreea Esca vorbește despre salariul ei. „Angajatorul meu consideră că…”

De-a lungul anilor s-a tot comentat pe marginea salariului pe care Andreea Esca l-ar încasa de la trustul de televiziune PRO. Prezentatoarea principalului jurnal de știri de la Pro TV a făcut declarații despre salariul ei în cadrul emisiunii Vorbește lumea.

Andreea Esca a acceptat provocarea de a vorbi despre câștigul ei lunar, însă fără a dat prea multe detalii. Vedeta s-a rezumat la a spune că remunerația este pe măsura rezultatelor sale profesionale.

„Nu pot să vă spun ce salariu am. E ca și cum aș spune poanta unui banc. Aș strica tot. Asta e o legendă, trebuie să rămână așa. Ce pot să spun e că am un salariu pe care angajatorul meu consideră că trebuie să-l am și bănuiesc că e și rentabil în economia business-ului, astfel încât toată lumea să meargă bine”, a declarat știrista.

Andreea Esca, în vârstă de 46 de ani, este una dintre cele mai cunoscute şi longevive prezentatoare de ştiri din România. Ea prezintă Ştirile Pro TV de peste 20 de ani. Andreea Esca este căsătorită cu omul de afaceri Alexandre Eram din anul 2000. Din mariajul celor doi au rezultat doi copii: o fată, Alexia, și un băiat, Aris.

Citește și: Bucureștenii se plâng că apa de la robinet are un miros neplăcut și spun că ar fi poluată. Reacția Apa Nova: „Apa este potabilă. S-a folosit o cantitate mai mare de clor, în limita legală'