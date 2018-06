Angela Gheorghiu, despre primarul Capitalei. “Ați continuat să vă folosiți de numele unor mari personalități”

Soprana Angela Gheorghiu, una dintre cele mai mari cântărețe de operă din lume, a transmis, pe contul său de socializare, un mesaj la adresa primarului Bucureștiului, Gabriela Firea.

Artista lirică a explicat de ce a refuzat cheia și cetățenia de onoare a Bucureștiului și a afirmat că edilul se folosește de numele unor mari personalități pentru a-și face imagine.

“Sunt profund deziluzionată, stimată doamnă primar al orașului București, pentru că ați continuat să vă folosiți de numele unor mari personalități, oferindu-le cheia și cetățenia de onoare a Bucureștiului.

Având o carieră mondială din anul 1990 până astăzi, sunt și eu un exemplu pentru elita și intelectualii din România ce nu se lasă instrumentalizați de dumneavoastră; da, țin să subliniez că am refuzat cheia și cetățenia de onoare a orașului București în septembrie 2017 cu ocazia concertului meu, oferit de către primăria orașului București publicului din România. Am refuzat aceste onoruri și pe data de 1 decembrie 2017, cu ocazia Zilei Naționale a României. V-am trimis chiar atunci, pe 1 decembrie 2017, un e-mail cu o scuză, crezând sincer că va urma să îmi oferiți aceste distincții doar pentru ceea ce reprezint în lumea artei internaționale și nu pentru a va putea folosi de numele meu pentru imaginea politică a domniei voastre. Am simțit atunci că munca și notorietatea mea vor fi instrumentalizate de către dumneavoastră și de aceea am refuzat.

Apoi am aflat că în aceeași zi de 1 decembrie ați oferit cheia și cetățenia de onoare a Bucureștiului acelor șase personalități românești ce v-au răspuns afirmativ, ca la comandă. Ce au simțit oare acele 6 personalități, care au fost invitate în aceeași zi, în dimineața zilei de 1 decembrie, pentru a fi onorate, pe fugă, în locul meu, în ciuda lungilor cariere ce le-au avut, nu știu.

Mi-am dorit întotdeauna și încă îmi doresc ca aceste onoruri primite din partea țării mele să îmi fie oferite numai și numai pentru munca mea și pentru dăruirea mea întru artă, pentru cariera ce am avut-o pe întreg mapamondul de 28 de ani. Există multe metode de a onora un artist.

Invit pe toți politicienii români să se poarte cuviincios și să nu se mai servească niciodată pentru interesele lor mărunte politice de marile personalități din România ce obțin mari succese și victorii!

Nu este elegant ca un om politic să se servească în mod public de talentul, succesul și mai ales de munca unei personalități artistice mondiale. Țin foarte mult să va asigur că există și oameni care țin la demnitatea și la munca lor, dând dovadă de o coloană vertebrală solidă și care sunt extrem de atenți la imaginea, asocierea și onorabilitatea muncii lor. Recomand fiecărei personalități în România ca în viitor să cumpănească foarte bine înainte de a accepta o astfel de recunoaștere.

Angela Gheorghiu”, a afirmat celebra soprană în mediul online.

Gabriela Firea, primarul Capitalei, a fost huiduită pe Arena Națională, acolo unde jucătoarea de tenis Simona Halep și-a prezentat luni, 11 iunie, trofeul câștigat la turneul de mare șlem Roland Garros.

Gabriela Firea s-a grăbit să-i ofere sportivei Cheia Orașului și un buchet de flori, iar miile de români au continuat să o huiduie până când primarul Bucureștiului a părăsit Arena Națională.

