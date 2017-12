Bilanțul Oanei Roman la sfârșit de an 2017. „O hipertiroidie s-a declanșat brusc”

Oana Roman a făcut un rezumat al lucrurilor care i s-au întâmplat pe durata anului 2017, care stă să se sfârșească.

Oana Roman, care este căsătorită cu Marius Elisei și are o fetiță, a făcut bilanțul anului care stă să se încheie.

Cu un mic minus legat de problemele de sănătate, oana Roman afirmă că anul 2017 a fost unul bun pentru ea.

„Ca toată lumea, îmi fac la sfârșit de an un mic bilanț! O retrospectivă a ceea ce am realizat sau nu în anul care a trecut!

Pentru mine a fost un an bun. Pozitiv. Cu realizări profesionale și liniște și împlinire personală! Un minus ar fi la sănătate căci mi-a dat de furcă destul de tare o hipertiroidie care s-a a declanșat brusc prin primăvară și pe care încă o tratez.

În rest multe împliniri. Am început o colaborare profesională care sper să fie cât mai lungă cu o companie ce deține o serie de restaurante și saloane de evenimente în București! Am făcut pentru ei, împreună cu colegii mei, multe evenimente frumoase și am inaugurat multe locații noi.

Mi-am schimbat mașina cu una de serviciu, absolut superbă la care nici nu indrăzneam să sper !

Am început o colaborare cu Revistă VIVA!, pentru care realizez săptămânal emisiunea online OanapunctRoman, deci cumva m-am întors și în fața camerei de filmat!

A fost un an calm și liniștit în familie , cu multe bucurii și împliniri!

Nu am călătorit destul și sper la anul să recuperăm!

Mă uit la poze și-mi dau seama ce țur de forță a fost și câte evenimente frumoase am făcut!

Sunt recunoscătoare pentru tot!”, a explicat Oana Roman, a cărei mamă este somată să evacueze apartamentul în care locuiește.