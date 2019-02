Simona Gherghe va intra în concediu de maternitate în primăvara aceasta și va naște în luna mai , aşa cum au informat-o medicii. Despre „Acces Direct”, ea a povestit că nu ştie exact când va pleca.

„Nu ştiu, nu ştiu nici asta. Nu mi-am propus. Mă simt bine, adică la Ana… Da, o să fiu aici (n.r. la începutul anului 2019). La Ana am intrat în concediu puţin mai repede decât ar fi trebuit pentru că într-adevăr mă simţeam foarte rău. Eu sarcina aceea am dus-o greu. Mi-am făcut injecţii în burtă de la prima zi până am născut. Singură mi le făceam, în fiecare seară. 8 luni şi un pic, cât am ţinut sarcina. Acum n-am nicio problemă. E în funcţie de cum să simt, dara cum mă simt bine”, a declarat Simona Gherghe la Antena 1.

Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe formează un cuplu cu Răzvan Săndulescu. Vedeta este extrem de discretă când vine vorba despre viața sa personnală. Cu toate acestea, moderatoarea emisiunii Acces Direct, de la Antena 1, a dat publicității una dintre cele mai frumoase fotografii în care apare alături de partenerul ei de viață.

