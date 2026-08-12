Schimbarea telefonului mobil nu este neapărat obligatorie la fiecare doi ani. Dacă dispozitivul funcționează bine, primește actualizări de securitate, nu are daune majore și îndeplinește așteptările utilizatorului în ceea ce privește viteza și funcționalitățile, acesta poate rămâne util chiar și mai mult de patru sau cinci ani.

Durata de viață a unui smartphone

Pentru majoritatea modelelor moderne, o durată de utilizare de 4-5 ani este considerată un punct de referință rezonabil.

Totuși, acest termen nu este o limită strictă. Uneori, o simplă înlocuire a bateriei poate prelungi viața telefonului cu câțiva ani.

De exemplu, reglementările europene aplicabile din 20 iunie 2025 impun ca bateriile telefoanelor vândute în UE să poată suporta minimum 800 de cicluri de încărcare și să mențină cel puțin 80% din capacitatea lor inițială.

Bateria, un factor decisiv

Un motiv frecvent pentru schimbarea telefonului este scăderea performanței bateriei. În timp, aceasta își pierde capacitatea, ceea ce determină descărcări mai rapide și chiar opriri neașteptate.

„Dacă restul componentelor telefonului sunt funcționale, înlocuirea bateriei poate fi o soluție mult mai economică decât achiziționarea unui dispozitiv nou”, subliniază experții.

Când este timpul pentru un telefon nou?

Vârsta unui telefon nu este criteriul principal pentru înlocuire. Dacă dispozitivul începe să funcționeze încet, să se blocheze frecvent sau să nu mai poată rula aplicații moderne, este momentul să luați în considerare o schimbare.

În plus, lipsa actualizărilor de securitate din partea producătorului poate reprezenta un risc semnificativ pentru utilizatori, mai ales în privința datelor personale.

Camera foto: un factor relativ

Deși fiecare an aduce noi modele de smartphone-uri cu camere mai performante, acest lucru nu înseamnă că un telefon mai vechi nu mai poate face fotografii de calitate.

Dacă sunteți mulțumiți de performanțele camerei și de calitatea fotografiilor, nu este necesar să achiziționați un nou dispozitiv doar pentru funcții foto actualizate.

Cu toate acestea, pentru profesioniștii din domeniul fotografiei sau videografiei, un upgrade mai frecvent poate fi justificat.

Conform unui raport al Comisiei Europene, noile cerințe privind durabilitatea ar putea extinde durata medie de utilizare a telefoanelor mobile de la 3 ani la 4,1 ani.

Astfel, perioada de 4-5 ani reprezintă un reper recomandat pentru înlocuirea telefonului, însă acesta poate fi utilizat și mai mult timp dacă rămâne funcțional.

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