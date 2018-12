Tilda Swinton, Amy Winehouse, Sean Penn, Mick Jagger și Pamela Anderson, Kate Moss, Diane Kruger, Ben Kingsley, Julianne Moore, Mickey Rourke, Brad Pitt și chiar regina Marii Britanii au pozat pentru Bryan Adams.

Superapreciat pentru talentul său la a surprinde emoții și stări cu ajutorul camerei foto, interpretul britanic, iubit în toată lumea pentru piese ca „Please Forgive Me”, „Everything I Do”, „Summer of ’69” sau „All For Love”, nu e însă specializat în fotografii de vedetă. E drept că are multe în portofoliu, la fel cum e adevărat că a bifat zeci de pictoriale în reviste de modă, însă cea mai impresionantă parte a muncii sale de fotograf se traduce printr-o serie de instantanee tulburătoare cu veterani de război, soldați mutilați de gloanțe și grenade în timpul confruntărilor armate.

Fotografii: Northfoto, Hepta

