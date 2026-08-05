Afirmațiile au fost făcute în cadrul unor interviuri pe teren, filmate și publicate pe canalul de Telegram al publicației independente Nexta, surprinzând starea de disperare și dorința imigranților de a-și găsi un viitor pe continentul european.





— Where are you heading now?

— To Europe. To Russia!



Moroccan migrants in the Spanish enclave of Ceuta unexpectedly named the “sacred motherland” as one of their desired destinations.



Well, at least they chose their targets wisely 😂 pic.twitter.com/xA6acIh03Q — NEXTA (@nexta_tv) August 4, 2026

„Dacă au nevoie de forță de muncă, Marocul le trimite”

În imaginile distribuite pe rețelele sociale, mai mulți bărbați ajunși ilegal în Ceuta sunt întrebați de un reporter către ce țări intenționează să se îndrepte, odată ce reușesc să părăsească exclava.

Unul dintre imigranți răspunde că ar accepta orice oportunitate de muncă, indiferent în ce țară din Europa.

„În Europa, Europa, Europa, în toată Europa. În România, în Rusia, dacă au nevoie de forță de muncă, Marocul le trimite”, a afirmat unul dintre imigranți, făcând apel la autoritățile statelor europene să le permită accesul pe piața muncii.

Mesajul transmis de aceștia vine în contextul în care mulți dintre cei sosiți în Ceuta nu au o destinație fixă, ci caută pur și simplu o țară în care să poată să muncească și să își construiască o viață stabilă.

Peste 50.000 de treceri clandestine și zeci de decese

Situația din Ceuta a escaladat dramatic după ce peste 50.000 de persoane au trecut granița dinspre Maroc în doar câteva zile, provocând o criză fără precedent pentru autoritățile spaniole și locale.

Migranții au forțat punctul de frontieră traversând o porțiune periculoasă de apă, o cale de acces extrem de riscantă.

Din păcate, valul masiv de treceri s-a soldat și cu pierderi de vieți omenești. Zeci de persoane și-au pierdut viața înecate sau epuizate în timpul tentativei de a ajunge pe uscat.

Incidentul s-a transformat rapid într-o urgență internațională, determinând mobilizarea fortelor de ordine spaniole și inițierea unor returnări rapide.

Lipsă de hrană, apă și adăpost pentru cei rămași

Deși cea mai mare parte a celor 50.000 de migranți s-au întors între timp pe teritoriul marocan, mulți dintre ei fiind expulzați sau revenind de bunăvoie din cauza condițiilor dure, câteva sute de persoane rămân în continuare blocate în Ceuta.

Situația acestora este extrem de gravă. Cei rămași nu beneficiază de adăposturi adecvate, apă potabilă sau hrană suficientă, supraviețuind de la o zi la alta în spații improvizate.

În încercarea de a evita returnarea forțată în Maroc, mulți dintre aceștia au depus deja cereri oficiale pentru obținerea statutului de refugiat în Uniunea Europeană, sperând că procedurile legale le vor permite să rămână pe teritoriul european.

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