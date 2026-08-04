Echipele de intervenție au fost alertate de urgență după ce flăcările au izbucnit violent pe un teren acoperit cu uscătură și s-au extins cu o viteză uimitoare, alimentate de vânt și de temperaturile ridicate.

Un incident neobișnuit a mobilizat echipele de intervenție din sud-vestul Franței, unde un zbor banal s-a transformat într-un adevărat conșmar.

În comuna Génis din departamentul Dordogne, un porumbel s-a lovit direct de un cablu de alimentare cu energie electrică, iar impactul a declanșat un lanț de evenimente cu consecințe grave pentru mediul înconjurător, relatează Midi Libre.

Potrivit informațiilor publicate de cotidianul regional Dordogne Libre, evenimentul a avut loc în după-amiaza zilei de luni, 3 august, într-o perioadă în care vegetația uscată a favorizat izbucnirea rapidă a flăcărilor.

Pasărea, care zbura liniștită, nu a observat la timp linia electrică de înaltă tensiune. În momentul impactului violent, șocul electric i-a fost fatal porumbelului, iar energia eliberată i-a aprins instantaneu penajul.

Tragismul situației s-a extins la sol imediat după ce pasărea a căzut în iarbă. Penele înflăcărate au funcționat ca o torță pe terenul acoperit de vegetație uscată, iar focul s-a extins cu o viteză uimitoare pe dealurile din împrejurimi.

Din cauza temperaturilor ridicate și a vegetației uscate din zonă, incendiul s-a răspândit pe o suprafață de peste 2,5 hectare, înainte ca pompierii să reușească să îl localizeze.

Din fericire, intervenția rapidă a serviciilor de urgență a împiedicat avansarea flăcărilor către locuințele din zonă sau către zona împădurită din apropiere.