Alina Pușcău, fosta concurentă „Asia Express” și unul dintre cele mai cunoscute modele de talie internațională, trece prin clipe extrem de grele. În urma unor investigații, medicii i-au descoperit cinci tumori și peste câteva zile aceasta va începe tratamentul. Alina a aflat că are o tumoră în piept și cinci la axilă, iar boala s-a extins deja la oase.

Raluca Bădulescu: „E un om minunat, căruia sigur i se va întâmpla o minune”

Afectată de momentele prin care trece fosta sa colegă de la Asia Express, Raluca Bădulescu a mărturisit că știa detaliile despre starea de sănătate a Alinei Pușcău de o perioadă mai lungă de timp. Vedeta și-a exprimat încrederea deplină în echipa medicală, dar și în puterea credinței.

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„Știam despre situație de mai multă vreme, din păcate. Este unul dintre cei mai minunați oameni pe care i-am cunoscut vreodată. Eu cred foarte mult în puterea lui Dumnezeu, cred foarte mult în știință și știu că doctorii de aici, din România, sunt foarte buni. Sunt alături de ea la orice oră din zi și din noapte, pe viață. (…)Ne rugăm pentru ea! Să aibă încredere în doctori, în Dumnezeu și în toți cei care sunt alături de ea, care ne rugăm pentru ea și în toți cei care o admiră, care o văd, care o cunosc. Sunt sigură că o rugăciune și un gând frumos o vor ajuta. E un om minunat, căruia sigur i se va întâmpla o minune”, a declarat Raluca Bădulescu pentru Cancan.

Cristina Postu: „Nu putem să facem nimic decât să ne rugăm”

La rândul ei, Cristina Postu a confirmat că păstrează legptura cu Alina Pușcău și că încearcă să îi ofere sprijin moral în această bătălie grea. Cele două au făcut echipă pe Drumul Eroilor, în sezonul trecut Asia Express.

„Eu vorbesc cu ea tot timpul, ținem legătura. Nici nu știu ce e de spus în astfel de situații… Îmi pare foarte rău că trece prin asta! Îi dorim multă putere și suntem alături de ea. E o tragedie și nu merită nimeni, cu atât mai mult ea, care e un om atât de bun. Ea încearcă să găsească o cale să fie puternică. Nu putem să facem nimic în situația asta, decât să ne rugăm. Oamenii sunt alături de ea!”, a mărturisit Cristina Postu pentru sursa citată.

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